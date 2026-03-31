Экскурсии из центра Волгограда

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Волгограде, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Сердце Волгограда - улица Мира
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по улице Мира в Волгограде раскроет перед вами архитектурные шедевры и исторические тайны, сохранившиеся с довоенных времен
Начало: У детско-юношеского центра
Завтра в 08:00
13 апр в 11:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Бессмертный Сталинград
На машине
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Начало: В центре города - на улице Мира
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
13 340 ₽ за всё до 4 чел.
Волгоград православный: святыни трёх эпох
На автобусе
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Проследить духовную историю города от первой церкви Царицына до самого молодого собора
Начало: В центре
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Александр
    31 марта 2026
    Бессмертный Сталинград
    Отличная экскурсия, нам всё понравилось. Максим рассказал нам очень много интересного про Сталинград, про Сталинградскую битву, а также поведал нам
    

    много дополнительной информации о судьбе города и жизни людей в те непростые годы. У Максима огромный пласт знаний, на все наши дополнительные вопросы дал исчерпывающие ответы. Однозначно рекомендуем

    Марина
    10 марта 2026
    Бессмертный Сталинград
    Максим однозначно шикарно знает материал, все даты, факты, исторически подкован. На все наши вопросы ответил. Нам не очень отозвалась подача
    

    материала-для нас было довольно монотонно и тяжело воспринимать, иногда чувствовали себя как на экзамене. Но те, кто сильно интересуется историей, изучает ее-однозначно будет полезно послушать Максима, он абсолютно точно владеет исключительными знаниями о Волгограде и истории тех лет. Максима можем смело рекомендовать как гида

    Вера
    9 марта 2026
    Бессмертный Сталинград
    Отличная экскурсия, рекомендую
    татьяна
    22 февраля 2026
    Бессмертный Сталинград
    самые лучшие впечатления от экскурсии!!! Экскурсовод очень компетентный. От всей души рекомендую.
    Елена
    21 февраля 2026
    Бессмертный Сталинград
    Нам все очень понравилось. Максим прекрасный экскурсовод. Очень много знает про историю, очень много дополнял информацией о параллельных темах. Все
    

    очень понравилось, насыщенно. Можно сказать что за эту экскурсию мы узнали практически все о сталинградской битве. По его рекомендации на следующей день посетили самостоятельно экскурсии. Все просто великолепно рекомендуем! Автомобиль комфортный, были индивидуально с мужем.

    Елена
    20 сентября 2025
    Бессмертный Сталинград
    Спасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получили ответ. Максим очень любит свой город и это чувствуется, от того и экскурсия не только интересная, но и очень познавательная!
    Екатерина
    29 августа 2025
    Бессмертный Сталинград
    Были вдвоём на экскурсии «Бессмертный Сталинград».
    Экскурсия превзошла все ожидания: маршрут построен так, что история оживает буквально на каждом шагу. Мы
    

    увидели места, где решалась судьба города, и узнали не только о сражениях, но и о людях, которые стояли за этими событиями.
    Максим — отличный гид: рассказывает увлекательно, отвечает на вопросы, чувствуется его любовь к делу. Мы услышали не только о военном Сталинграде и подоплеку тех событий, но и другие интересные истории о городе, о чем мы сами спрашивали.
    Обязательно вернёмся и пойдём с ним на другие экскурсии. Спасибо!

    Владимир
    24 августа 2025
    Бессмертный Сталинград
    Все прошло хорошо, как и ожидалось)
    Виктория
    20 августа 2025
    Сердце Волгограда - улица Мира
    Какая удача увидеть Волгоград и его окрестности глазами профессионала! Даниил - вы настоящая находка для каждого, кто хочет увидеть, услышать,
    

    впитать в себя все, чем Вы так щедро делитесь во время посещения города. С первых слов мы оказались погружены в историю и культуру города! Ваш стиль вести экскурсию очень мне импонируют и я безусловно буду рекомендовать вас всем своим знакомым!

    Алексеенко
    20 августа 2025
    Бессмертный Сталинград
    Максим подъехал к месту проживания, забрал, отлично вел экскурсию, были дети 12 и 16 лет и не пытались даже заснуть,
    

    а очень внимательно слушали, в конце экскурсии сложилась вся картинка про образование Царицына и далее переход в Сталинград, подробно рассказал и побывали в значимых местах Сталинградской битвы. Отличная экскурсия, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Из центра»

Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Мельница Гергардта;
  3. Мамаев Курган;
  4. Площадь Павших Борцов;
  5. Набережная;
  6. Дом Павлова;
  7. Музей-заповедник "Старая Сарепта";
  8. Нулевой километр;
  9. «Волгоград-арена»;
  10. Памятник Петру и Февронии.
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в апреле 2026
Сейчас в Волгограде в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
