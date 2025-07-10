Туристы отправляются в незабываемое путешествие по Волгограду, начиная с аэропорта.
На экскурсии открываются виды на величественный монумент «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане, мельницу Гергардта и Дом Павлова. Гости проезжают под Танцующим мостом и любуются бронекатером БК-31. В завершение экскурсии туристы посещают Аллею Героев и собор Александра Невского. Это уникальная возможность узнать о значении Сталинградской битвы и истории Царицына
6 причин купить эту экскурсию
- 📍 Посещение знаковых мест Волгограда
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📚 Углубление в историю Сталинградской битвы
- 🏛️ Визит к архитектурным памятникам
- 🌉 Проезд под Танцующим мостом
- 🔥 Увидеть Вечный огонь на Аллее Героев
Что можно увидеть
- Мамаев курган
- Мельница Гергардта
- Дом Павлова
- Танцующий мост
- Бронекатер БК-31
- Аллея Героев
- Собор Александра Невского
Описание экскурсии
Впечатлимся грандиозным монументом «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане.
Посмотрим на выставку военной техники у музея-панораму Сталинградской битвы, практически разрушенную мельницу Гергардта и останки стены Дома Павлова.
Проедем по набережной под Танцующим мостом и восхитимся масштабом поднятого со дна вместе с экипажем бронекатера БК-31, а также увидим пожарно-спасательный катер «Гаситель».
Постоим у Вечного огня на Аллее Героев, послушаем колокольный перезвон под куполами восстановленного собора Александра Невского. Увидим живой памятник — Тополь, а также знаменитую гостиницу «Волгоград».
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Это автомобильная экскурсия, но мы будем делать остановки с выходами
- Мы включим в экскурсию остановку на завтрак, обед или ужин — заказ оплачивается дополнительно по меню
- После экскурсии мы довезём вас до места, где вы остановились (в отдалённые районы за доплату)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 554 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 июл 2025
Решили взять индивидуальную экскурсию на машине в г. Волгоград и не прогадали. За 6 часов гид Никита сделал программу Максимум. Все доходчиво и понятливо без спешки нам рассказывал. Останавливались на самых важных исторических точках города. Слушали с интересом. Вцелом жара нам даже не помешала. Остались довольны. Спасибо!
Дата посещения: 9 июля 2025
Л
Лиляна
14 авг 2025
Экскурсию прошла прекрасно. Всем понравилось. Информация была раскрыта подробно и доходчиво даже для маленьких спутников). Спасибо.
Н
Наталья
10 авг 2025
Узнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общение было приятное от того, что человек следующий об истории своего города. Некоторые рассказы о событиях доводили до слез. Всем желающим будем рекомендовать этого экскурсовода.
Ольга
17 июл 2025
Во первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветные мечты! Спасибо большое, что провели незабываемую экскурсию для родителей! Они 5 суток добирались из
В
Владислав
18 мая 2025
Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!
В
Виктория
11 мая 2025
Были в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. Конечно прекрасно. Программа насыщенная, никогда сам столько не обходишь/объездишь, плюс подробный рассказ. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо, Никите с которым провели прекрасный, интересный день.
М
Марина
6 мая 2025
Были на экскурсии 02 мая 2025 г., гидом был Андрей. Очень приятный в общении, любящий свой город и с большим уважением относящийся к людям и истории города человек. Время пролетело
Оксана
4 мая 2025
Доброго времени суток! турист я опытный, семьей много путешествуем, в Волгоград приехали на туристическом поезде, специально ко дню победы!
Экскурсию выбрала задолго, были в предвкушении.
1. Звонить и писать мне пришлось самой,
Андрей
Ответ организатора:
Мы искренне сожалеем, что не оправдали ожидания гостя.
