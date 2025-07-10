Мои заказы

Волгоград от трапа самолета

Погрузитесь в историю Волгограда, посетив знаковые места: Мамаев курган, Дом Павлова и другие. Узнайте о Сталинградской битве и Царицыне
Туристы отправляются в незабываемое путешествие по Волгограду, начиная с аэропорта.

На экскурсии открываются виды на величественный монумент «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане, мельницу Гергардта и Дом Павлова. Гости проезжают под Танцующим мостом и любуются бронекатером БК-31. В завершение экскурсии туристы посещают Аллею Героев и собор Александра Невского. Это уникальная возможность узнать о значении Сталинградской битвы и истории Царицына
4.8
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Посещение знаковых мест Волгограда
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📚 Углубление в историю Сталинградской битвы
  • 🏛️ Визит к архитектурным памятникам
  • 🌉 Проезд под Танцующим мостом
  • 🔥 Увидеть Вечный огонь на Аллее Героев
Волгоград от трапа самолета© Андрей
Волгоград от трапа самолета© Андрей
Волгоград от трапа самолета© Андрей

Что можно увидеть

  • Мамаев курган
  • Мельница Гергардта
  • Дом Павлова
  • Танцующий мост
  • Бронекатер БК-31
  • Аллея Героев
  • Собор Александра Невского

Описание экскурсии

Впечатлимся грандиозным монументом «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане.

Посмотрим на выставку военной техники у музея-панораму Сталинградской битвы, практически разрушенную мельницу Гергардта и останки стены Дома Павлова.

Проедем по набережной под Танцующим мостом и восхитимся масштабом поднятого со дна вместе с экипажем бронекатера БК-31, а также увидим пожарно-спасательный катер «Гаситель».

Постоим у Вечного огня на Аллее Героев, послушаем колокольный перезвон под куполами восстановленного собора Александра Невского. Увидим живой памятник — Тополь, а также знаменитую гостиницу «Волгоград».

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Это автомобильная экскурсия, но мы будем делать остановки с выходами
  • Мы включим в экскурсию остановку на завтрак, обед или ужин — заказ оплачивается дополнительно по меню
  • После экскурсии мы довезём вас до места, где вы остановились (в отдалённые районы за доплату)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 554 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
А
Анастасия
10 июл 2025
Решили взять индивидуальную экскурсию на машине в г. Волгоград и не прогадали. За 6 часов гид Никита сделал программу Максимум. Все доходчиво и понятливо без спешки нам рассказывал. Останавливались на самых важных исторических точках города. Слушали с интересом. Вцелом жара нам даже не помешала. Остались довольны. Спасибо!
Дата посещения: 9 июля 2025
Л
Лиляна
14 авг 2025
Экскурсию прошла прекрасно. Всем понравилось. Информация была раскрыта подробно и доходчиво даже для маленьких спутников). Спасибо.
Н
Наталья
10 авг 2025
Узнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общение было приятное от того, что человек следующий об истории своего города. Некоторые рассказы о событиях доводили до слез. Всем желающим будем рекомендовать этого экскурсовода.
Узнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общениеУзнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общениеУзнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общениеУзнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общениеУзнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общениеУзнали очень много нового. . очень рады, что попался такой экскурсовод! Поездка прошла не зря… общение
Ольга
Ольга
17 июл 2025
Во первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветные мечты! Спасибо большое, что провели незабываемую экскурсию для родителей! Они 5 суток добирались из
читать дальше

Сибири в Волгоград, чтобы посмотреть на город -герой! Это была из мечта! Они у меня патриоты. Как же я волновалась, что без моей помощи они растеряются, устанут и всё впечатление будет испорчено… Никита, спасибо сердечное за заботу, за интересный рассказ о Волгограде, о событиях, которые там происходили во время ВОВ. Посетили достопримечательности, посмотрели смену караула. Особая благодарность за фото, видео и подаренную книгу! Родители остались под впечатлением! Спасибо! Очень довольны! Очень хвалили вас)
Также хочу поблагодарить Софью за все советы, за заботу, за помощь! Два дня на связи,столько помощи мне и моей маме!
Софья, какая Вы! Просто лучшая! ❤️
Спасибо! 🤗
Благодарю! Процветания и благодарных клиентов! 🤝

Во первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветныеВо первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветныеВо первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветныеВо первых, хочу поздравить лучшего гида-Никиту с днём рождения! Всего самого наилучшего! Пусть исполняются самые заветные
В
Владислав
18 мая 2025
Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!
Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!Отличая экскурсия! Увидели все достопримечательности Волгограде на микроавтобусе Мерседес!
В
Виктория
11 мая 2025
Были в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. Конечно прекрасно. Программа насыщенная, никогда сам столько не обходишь/объездишь, плюс подробный рассказ. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо, Никите с которым провели прекрасный, интересный день.
Снижу оценку менеджеру за предварительную организацию.
Были в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. КонечноБыли в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. КонечноБыли в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. КонечноБыли в Волгограде два дня. Нужно было захватить максимум, поэтому выбрали шестичасовую экскурсию с гидом. Конечно
М
Марина
6 мая 2025
Были на экскурсии 02 мая 2025 г., гидом был Андрей. Очень приятный в общении, любящий свой город и с большим уважением относящийся к людям и истории города человек. Время пролетело
читать дальше

незаметно, экскурсия динамичная, но при этом не было спешки - посетили все, что было запланировано в комфортном режиме. Информации достаточно, много интересных фактов, все основные моменты были освещены, обсудили и интересующие нас темы касательно истории и исторических личностей. На Мамаевом Кургане Андрей рассказывал так, что даже мурашки по коже пробежали. Андрей сам нас фотографировал, за что ему огромное спасибо! Все остались очень довольны, и однозначно можно сказать, что сами мы так не смогли бы "объять необъятное". Спасибо Вашей команде за незабываемые впечатления!

Были на экскурсии 02 мая 2025 г., гидом был Андрей. Очень приятный в общении, любящий свойБыли на экскурсии 02 мая 2025 г., гидом был Андрей. Очень приятный в общении, любящий свойБыли на экскурсии 02 мая 2025 г., гидом был Андрей. Очень приятный в общении, любящий свой
Оксана
Оксана
4 мая 2025
Доброго времени суток! турист я опытный, семьей много путешествуем, в Волгоград приехали на туристическом поезде, специально ко дню победы!
Экскурсию выбрала задолго, были в предвкушении.
1. Звонить и писать мне пришлось самой,
читать дальше

обычно гиды связываются за несколько дней, нет, ни в этом случае. В день приезда обещали позвонить или написать, чтоб сообщить место встречи, номер авто, нет, вызванивали сами. Мелочь, но хотелось бы не тратить время на чужую работу.
2. Шикарное комфортабельное авто, нам и детям очень понравилось. Прекрасный водитель, культурный, вежливый, одет с иголочки) весь путь интересовался о нашем комфорте, здесь 5 из 5
3. Гид! У нас был Глеб, обходительный, вежливый, местами робкий. Но я сразу заподозрила что- то не то. Я знаю работу гидов, структуру рассказа, учитывая мой опыт, общение было с разными гидами, но я сразу поняла, что Глеб не гид и никакого отношения к экскурсоводу не имеет((он старался, но не было связанного рассказа, урывками и поверхностно. . у нас была прогулка с местным из разряда: о, это мой дом; а там - моя бабушка, а тут это..
Ребят, 15000 за прогулку с местным? Ну почему такое неуважение к гостям, вы предупредите хотя б … да, впоследствии он сам сказал, что он сегодня впервые проводит экскурсию и рад нам! И мы рады, мы узнали, кем он работал, учился, как проводил и проводит время. Это здорово, но нам хотелось больше ((

Совсем не было наглядных материалов.

Ушли с кучей вопросов. . после обсуждали семьей и приходилось некоторые моменты искать а сети, нам просто не рассказали об этом.

Я не рекомендую экскурсию к сожалению.

Параллельно было много групп и немного завидно было слушать поставленную речь и текст насыщенный историческими фактами и яркими событиями.

Увы!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Мы искренне сожалеем, что не оправдали ожидания гостя.
В описании к экскурсии есть пояснение, что данный формат является обзорным и построен
читать дальше

таким образом, что за 6 часов путешествия мы максимально проезжаем все основные исторические места города и подробно останавливаться на всех локациях и объектах просто не имеем физической возможности. В преддверии майских праздников загруженность города просто зашкаливает, проходит много различных торжеств и мероприятий, доступ к некоторым основным историческим объектам ограничен и гидам приходится маневрировать изменяя маршрут и параллельно делать его интересным. Мы приняли к сведению отзыв туриста и сделали соответствующие выводы, впредь постараемся не допускать подобных ситуаций.

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии из Волгограда

Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Волгограде
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Неизведанный Волгоград
На машине
5.5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Волгоград
Путешествие по пяти районам Волгограда: от царицынских построек до немецкой колонии XIX века. Узнайте, как город жил и развивался
Начало: Центральная набережная
Сегодня в 10:00
22 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде