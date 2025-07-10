читать дальше

обычно гиды связываются за несколько дней, нет, ни в этом случае. В день приезда обещали позвонить или написать, чтоб сообщить место встречи, номер авто, нет, вызванивали сами. Мелочь, но хотелось бы не тратить время на чужую работу.

2. Шикарное комфортабельное авто, нам и детям очень понравилось. Прекрасный водитель, культурный, вежливый, одет с иголочки) весь путь интересовался о нашем комфорте, здесь 5 из 5

3. Гид! У нас был Глеб, обходительный, вежливый, местами робкий. Но я сразу заподозрила что- то не то. Я знаю работу гидов, структуру рассказа, учитывая мой опыт, общение было с разными гидами, но я сразу поняла, что Глеб не гид и никакого отношения к экскурсоводу не имеет((он старался, но не было связанного рассказа, урывками и поверхностно. . у нас была прогулка с местным из разряда: о, это мой дом; а там - моя бабушка, а тут это..

Ребят, 15000 за прогулку с местным? Ну почему такое неуважение к гостям, вы предупредите хотя б … да, впоследствии он сам сказал, что он сегодня впервые проводит экскурсию и рад нам! И мы рады, мы узнали, кем он работал, учился, как проводил и проводит время. Это здорово, но нам хотелось больше ((



Совсем не было наглядных материалов.



Ушли с кучей вопросов. . после обсуждали семьей и приходилось некоторые моменты искать а сети, нам просто не рассказали об этом.



Я не рекомендую экскурсию к сожалению.



Параллельно было много групп и немного завидно было слушать поставленную речь и текст насыщенный историческими фактами и яркими событиями.



Увы!