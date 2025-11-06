Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
«Пройдём через живописный парк и найдём арт-объекты, через которые современные вологжане рассказывают о городе»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях»
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительная Вологда сквозь века
На прогулке по Вологде вы узнаете её историю, легенды и увидите знаменитый резной палисад. Откройте для себя город, полный тайн и красоты
«Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 ноября 2025Вологда древняя и вечно юнаяДата посещения: 2 ноября 2025Анастасия подробно и интересно рассказала историю Вологды, познакомила с достопримечательностями города.
- ВВиктория28 сентября 2025Вологда древняя и вечно юнаяДата посещения: 28 сентября 2025Спасибо экскурсоводу Анастосии. Экскурсия началась вовремя, экскурсовод очень приятная, молодая женщина. Время экскурсии прошло не заметно. По окончанию экскурсии был приятный маленький презент.
- ННаталья10 июля 2025Вологда древняя и вечно юнаяДата посещения: 10 июля 2025Это было оооочень интересно! Время пролетело, мы вообще не заметили, как прошли 1,5 часа. Мой 14-летний сын в полном восторге! Я забыла о жаре и стертых ногах - мы СЛУШАЛИ. Огромное спасибр!
- ЕЕкатерина8 декабря 2025Анастасия прекрасный экскурсовод. Знает историю своего города, любит его. Экскурсия с ней была комфортная и не обременительная, размеренная, информация подана интересно. Рекомендую.
- ТТатьяна29 ноября 2025Спасибо Анастии за экскурсию, без загруженности дат, интересно и познавательно для ознакомления с городом.
- ААлёна28 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Анастасия грамотный и чуткий рассказчик:хорошо знает историю города,отвечала на все вопросы. Было увлекательно и интересно! Сразу видно,человек любит свой город,горит своим делом! Большое спасибо за знакомство с вашим замечательным городом, обязательно вернусь!
- ММария26 ноября 2025Для контекста: ездили вдвоем с подругой, нам по 24. Искали легкую экскурсию для знакомства с Вологдой.
Экскурсия с Анастасией ОЧЕНЬ понравилась!
- ММаксим17 ноября 2025Анастасия великолепный экскурсовод. За полтора часа мы узнали историю возникновения, прошлое и настоящее Вологды, как будто побывали в краеведческом музее,
- ААнна16 ноября 2025Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию.
Была с тремя детьми. Экскурсовод сразу вовлекла их, заинтересовала. Слушали, отвечали на вопросы. Дети не устали и не заскучали.
- ММаксим6 ноября 2025Отличная экскурсия, спасибо Анастасии за рассказ.
- ЮЮлия4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу.
- IIrina4 ноября 2025Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
- ККирилл2 ноября 2025Да, да и еще раз да!
Очень понравилось, вообще редко встречается не только профессиональный экскурсовод, но и адекватный и очень душевный человек!
Спасибо от Дарьи и Кирилла.
- ЕЕлена1 ноября 2025Прекрасная прогулка-первое знакомство с городом. В спокойном темпе, оптимально по времени (не устали). Интересный рассказ не перегружен, всё запомнилось.
- ЕЕвгения30 октября 2025Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите и исторический центр и
- ЕЕлена30 октября 2025Экскурсия нам понравилась! Анастасия - очень приятная интеллигентная девушка и интересный рассказчик. Если вы хотите узнать за такое короткое время
- ННаталья16 октября 2025Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались очень довольны, посмотрели все, что запланировали.
- ННадежда13 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не перегружена датами, подача материала
- ААнтон7 октября 2025Очень хорошо! Девушка знает и разбирается в своём деле. Наилучшие рекомендации!
- ННаталья3 октября 2025Очень довольны остались экскурсией с
Анастасией! Мы впервые в Вологде. Она нам показала самые значимые уголки этого города. Очень грамотная
