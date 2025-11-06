Мои заказы

Экскурсии по паркам Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Вологде, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда древняя и вечно юная
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
«Пройдём через живописный парк и найдём арт-объекты, через которые современные вологжане рассказывают о городе»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях»
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Удивительная Вологда сквозь века
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительная Вологда сквозь века
На прогулке по Вологде вы узнаете её историю, легенды и увидите знаменитый резной палисад. Откройте для себя город, полный тайн и красоты
«Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Дата посещения: 2 ноября 2025
    Анастасия подробно и интересно рассказала историю Вологды, познакомила с достопримечательностями города.
  • В
    Виктория
    28 сентября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Дата посещения: 28 сентября 2025
    Спасибо экскурсоводу Анастосии. Экскурсия началась вовремя, экскурсовод очень приятная, молодая женщина. Время экскурсии прошло не заметно. По окончанию экскурсии был приятный маленький презент.
  • Н
    Наталья
    10 июля 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Дата посещения: 10 июля 2025
    Это было оооочень интересно! Время пролетело, мы вообще не заметили, как прошли 1,5 часа. Мой 14-летний сын в полном восторге! Я забыла о жаре и стертых ногах - мы СЛУШАЛИ. Огромное спасибр!
  • Е
    Екатерина
    8 декабря 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Анастасия прекрасный экскурсовод. Знает историю своего города, любит его. Экскурсия с ней была комфортная и не обременительная, размеренная, информация подана интересно. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Спасибо Анастии за экскурсию, без загруженности дат, интересно и познавательно для ознакомления с городом.
  • А
    Алёна
    28 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Очень понравилась экскурсия! Анастасия грамотный и чуткий рассказчик:хорошо знает историю города,отвечала на все вопросы. Было увлекательно и интересно! Сразу видно,человек любит свой город,горит своим делом! Большое спасибо за знакомство с вашим замечательным городом, обязательно вернусь!
  • М
    Мария
    26 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Для контекста: ездили вдвоем с подругой, нам по 24. Искали легкую экскурсию для знакомства с Вологдой.

    Экскурсия с Анастасией ОЧЕНЬ понравилась!
    читать дальше

    Гид могла найти ответ на любой наш глупый вопрос и не осуждала. Когда поняла, что у нас веселое настроение, с нами шутила и делилась интересными фактами о Вологде сейчас. Настроение было отличное всё время.

    Было очень интересно слушать про архитектуру церквей и про отношение к новым и старым сооружениям.

    Не было перегруза цифрами, только самое интересное)
    Уже всем друзьям рекомендую и Вологду, и экскурсию с Анастасией!

    Для контекста: ездили вдвоем с подругой, нам по 24. Искали легкую экскурсию для знакомства с Вологдой
  • М
    Максим
    17 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Анастасия великолепный экскурсовод. За полтора часа мы узнали историю возникновения, прошлое и настоящее Вологды, как будто побывали в краеведческом музее,
    читать дальше

    хотя на самом деле просто прошли чуть больше километра от Кремлёвской площади вдоль набережной в восьмом часу вечера в начале ноября. Не смотря на форс-мажор (приехали в город значительно позже намеченного времени), благодая Анастасии, экскурсия не отменилась и прошла, как и было запланировано. Вологда - красивый и самобытный город, куда хочется вернуться.

  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию.
    Была с тремя детьми. Экскурсовод сразу вовлекла их, заинтересовала. Слушали, отвечали на вопросы. Дети не устали и не заскучали.
  • М
    Максим
    6 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Отличная экскурсия, спасибо Анастасии за рассказ.
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу.
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу
  • I
    Irina
    4 ноября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
  • К
    Кирилл
    2 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Да, да и еще раз да!

    Очень понравилось, вообще редко встречается не только профессиональный экскурсовод, но и адекватный и очень душевный человек!

    Спасибо от Дарьи и Кирилла.
    Да, да и еще раз да!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Прекрасная прогулка-первое знакомство с городом. В спокойном темпе, оптимально по времени (не устали). Интересный рассказ не перегружен, всё запомнилось.
  • Е
    Евгения
    30 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите и исторический центр и
    читать дальше

    современные арт объекты и знаменитый резной палисад. Рассказ интересный и доступный. С нами был ребенок 8 лет, все внимательно слушала и даже задавала вопросы. Информация не перегружена датами и именами и подается легко и свободно.
    Анастасия любезно назначила место встречи там, где было удобно нам. Рекомендую самостоятельным туристам!

    Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите
  • Е
    Елена
    30 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Экскурсия нам понравилась! Анастасия - очень приятная интеллигентная девушка и интересный рассказчик. Если вы хотите узнать за такое короткое время
    читать дальше

    самое основное об истории города, архитектуре, немного о вологодском говоре от коренного жителя, искренне советую! Прогулка-экскурсия помогла нам лучше прочувствовать атмосферу этого замечательного города.

  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались очень довольны, посмотрели все, что запланировали.
    Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались
  • Н
    Надежда
    13 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не перегружена датами, подача материала
    читать дальше

    легкая. Два часа пролетели не заметно. Вернемся через 2 года, чтоб увидеть как преобразилась Вологда после реконструкции. Отдельное спасибо за конфетки)

    Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не
  • А
    Антон
    7 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Очень хорошо! Девушка знает и разбирается в своём деле. Наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталья
    3 октября 2025
    Вологда древняя и вечно юная
    Очень довольны остались экскурсией с
    Анастасией! Мы впервые в Вологде. Она нам показала самые значимые уголки этого города. Очень грамотная
    читать дальше

    и приятная в общении девушка! Время пролетело незаметно, несмотря на довольно таки прохладный день. Однозначно будем рекомендовать ее своим друзьм и знакомым! Желаем Анастасии дальнейших успехов в работе!

