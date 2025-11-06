С Сергей Вологда древняя и вечно юная Дата посещения: 2 ноября 2025 Анастасия подробно и интересно рассказала историю Вологды, познакомила с достопримечательностями города.

В Виктория Вологда древняя и вечно юная Дата посещения: 28 сентября 2025 Спасибо экскурсоводу Анастосии. Экскурсия началась вовремя, экскурсовод очень приятная, молодая женщина. Время экскурсии прошло не заметно. По окончанию экскурсии был приятный маленький презент.

Н Наталья Вологда древняя и вечно юная Дата посещения: 10 июля 2025 Это было оооочень интересно! Время пролетело, мы вообще не заметили, как прошли 1,5 часа. Мой 14-летний сын в полном восторге! Я забыла о жаре и стертых ногах - мы СЛУШАЛИ. Огромное спасибр!

Е Екатерина Вологда древняя и вечно юная Анастасия прекрасный экскурсовод. Знает историю своего города, любит его. Экскурсия с ней была комфортная и не обременительная, размеренная, информация подана интересно. Рекомендую.

Т Татьяна Вологда древняя и вечно юная Спасибо Анастии за экскурсию, без загруженности дат, интересно и познавательно для ознакомления с городом.

А Алёна Вологда древняя и вечно юная Очень понравилась экскурсия! Анастасия грамотный и чуткий рассказчик:хорошо знает историю города,отвечала на все вопросы. Было увлекательно и интересно! Сразу видно,человек любит свой город,горит своим делом! Большое спасибо за знакомство с вашим замечательным городом, обязательно вернусь!

М Мария Вологда древняя и вечно юная



Экскурсия с Анастасией ОЧЕНЬ понравилась! читать дальше Гид могла найти ответ на любой наш глупый вопрос и не осуждала. Когда поняла, что у нас веселое настроение, с нами шутила и делилась интересными фактами о Вологде сейчас. Настроение было отличное всё время.



Было очень интересно слушать про архитектуру церквей и про отношение к новым и старым сооружениям.



Не было перегруза цифрами, только самое интересное)

Уже всем друзьям рекомендую и Вологду, и экскурсию с Анастасией! Для контекста: ездили вдвоем с подругой, нам по 24. Искали легкую экскурсию для знакомства с Вологдой.Экскурсия с Анастасией ОЧЕНЬ понравилась!

М Максим Вологда древняя и вечно юная читать дальше хотя на самом деле просто прошли чуть больше километра от Кремлёвской площади вдоль набережной в восьмом часу вечера в начале ноября. Не смотря на форс-мажор (приехали в город значительно позже намеченного времени), благодая Анастасии, экскурсия не отменилась и прошла, как и было запланировано. Вологда - красивый и самобытный город, куда хочется вернуться. Анастасия великолепный экскурсовод. За полтора часа мы узнали историю возникновения, прошлое и настоящее Вологды, как будто побывали в краеведческом музее,

А Анна Вологда древняя и вечно юная Спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию.

Была с тремя детьми. Экскурсовод сразу вовлекла их, заинтересовала. Слушали, отвечали на вопросы. Дети не устали и не заскучали.

М Максим Вологда древняя и вечно юная Отличная экскурсия, спасибо Анастасии за рассказ.

Ю Юлия Вологда древняя и вечно юная Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу.

I Irina Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!

К Кирилл Вологда древняя и вечно юная Да, да и еще раз да!



Очень понравилось, вообще редко встречается не только профессиональный экскурсовод, но и адекватный и очень душевный человек!



Спасибо от Дарьи и Кирилла.

Е Елена Вологда древняя и вечно юная Прекрасная прогулка-первое знакомство с городом. В спокойном темпе, оптимально по времени (не устали). Интересный рассказ не перегружен, всё запомнилось.

Е Евгения Вологда древняя и вечно юная читать дальше современные арт объекты и знаменитый резной палисад. Рассказ интересный и доступный. С нами был ребенок 8 лет, все внимательно слушала и даже задавала вопросы. Информация не перегружена датами и именами и подается легко и свободно.

Анастасия любезно назначила место встречи там, где было удобно нам. Рекомендую самостоятельным туристам! Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите и исторический центр и

Е Елена Вологда древняя и вечно юная читать дальше самое основное об истории города, архитектуре, немного о вологодском говоре от коренного жителя, искренне советую! Прогулка-экскурсия помогла нам лучше прочувствовать атмосферу этого замечательного города. Экскурсия нам понравилась! Анастасия - очень приятная интеллигентная девушка и интересный рассказчик. Если вы хотите узнать за такое короткое время

Н Наталья Вологда древняя и вечно юная Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались очень довольны, посмотрели все, что запланировали.

Н Надежда Вологда древняя и вечно юная читать дальше легкая. Два часа пролетели не заметно. Вернемся через 2 года, чтоб увидеть как преобразилась Вологда после реконструкции. Отдельное спасибо за конфетки) Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не перегружена датами, подача материала

А Антон Вологда древняя и вечно юная Очень хорошо! Девушка знает и разбирается в своём деле. Наилучшие рекомендации!