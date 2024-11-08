Благовещенский собор — один из крупнейших в России с великолепной внутренней отделкой и мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежа.
Во время экскурсии вы узнаете историю города, от его названия до эпохи Петра I, и даже о ядерном взрыве в СССР. По желанию, мы обсудим библейские сюжеты через призму творчества Высоцкого, Есенина, Чехова и Цоя.
Благовещенский собор — это один из крупнейших соборов в России, известный своей потрясающей внутренней отделкой. Он является не только архитектурным шедевром, но и хранителем святых мощей, среди которых находятся мощи святителя Митрофана, первого епископа Воронежа, а также мощи Тихона Задонского и священномученика Петра Зверева, который скончался в Соловецком лагере.
Историческая значимость
Этот собор стал настоящей визитной карточкой Воронежа. На его территории расположены памятники, которые рассказывают историю города, начиная от возникновения его названия и заканчивая формированием районов и улиц. Мы также затронем эпоху строительства кораблей при Петре I и его взаимодействие с епископом Митрофаном.
Уникальные события
В ходе экскурсии мы обсудим даже события, связанные с ядерным взрывом в СССР, что добавляет дополнительный контекст к истории региона.
Библейские сюжеты и литература
Внутри собора, если у вас будет желание, мы можем обсудить библейские сюжеты, рассматривая их через призму творчества таких известных авторов, как:
В. С. Высоцкий
С. А. Есенин
А. П. Чехов
В. Цой
Правила посещения
Важно помнить, что для женщин в храме предусмотрены определенные правила: необходимо быть в платке и юбке. Эти атрибуты можно получить бесплатно в самом храме.
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
По желанию можно купить свечи, заказать требу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Революции, 14в, Воронеж
Завершение: Благовещенский кафедральный собор, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.