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Город мировой истории

Ярослав Н.
Ярослав Н. – Гид из Воронежа
Воронеж – родина военно-морского флота России, древний город 🏙️ со своей историей 📖 и своими памятными местами.

Я предлагаю вам побывать на комбинированной пешеходно-автомобильной экскурсии 🧭.

По паркам, скверам, древним памятникам и площадям города мы пройдемся пешком, а основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Город мировой истории
Город мировой истории

Что вы увидите

  • Администрация города
  • Воронежский университет
  • Место основания города
  • Кольцовский сквер
  • Бунинский сквер с памятником Бунину
  • Каменный мост
  • Большую Дворянскую
  • Драматический театр
  • Памятник Никитину
  • Покровский собор
  • Смотровая площадка
  • Площадь Победы
  • Петровский сквер с памятником Петру I
  • Благовещенский собор
  • Железнодорожный вокзал
  • Площадь Черняховского
  • Дом Бунина
  • Набережная Воронежа
  • Адмиралтейская площадь
  • Адмиралтейская церковь
  • Корабль "Гото Предистинация"
  • и другое
Это будет комбинированная пешеходно-автомобильная экскурсия ⛳ каким местам Воронежа лучше прогуляться 👣 пешком
  • Шикарные парки 🌳 и скверы (Кольцовский, Бунинский, Петровский)
  • Памятники (Бунину, Петру I, Никитину)
  • Смотровые площадки
  • Площади Победы, Черняховского, Адмиралтейская
  • Набережная города
  • Место основания города
  • Соборы и церкви (Покровский. Благовещенский, Адмиралтейская)
  • Основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса. На нём же мы будем перемещаться от одной достопримечательности 🏛️ к другой. И таким образом охватим весь город 🏙️ за время нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсовод
  • Трансфер (если требуется)
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По желанию туристов
Город мировой истории
Город мировой истории
Город мировой истории
Город мировой истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Н.
Ярослав Н.
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