Ярослав Н. – Гид из Воронежа

Воронеж – родина военно-морского флота России, древний город 🏙️ со своей историей 📖 и своими памятными местами.



Я предлагаю вам побывать на комбинированной пешеходно-автомобильной экскурсии 🧭.



По паркам, скверам, древним памятникам и площадям города мы пройдемся пешком, а основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса.