Это будет комбинированная пешеходно-автомобильная экскурсия ⛳ каким местам Воронежа лучше прогуляться 👣 пешком
Шикарные парки 🌳 и скверы (Кольцовский, Бунинский, Петровский)
Памятники (Бунину, Петру I, Никитину)
Смотровые площадки
Площади Победы, Черняховского, Адмиралтейская
Набережная города
Место основания города
Соборы и церкви (Покровский. Благовещенский, Адмиралтейская)
Основные улицы же мы сможем наблюдать из окна роскошного туристического минивэна премиум класса. На нём же мы будем перемещаться от одной достопримечательности 🏛️ к другой. И таким образом охватим весь город 🏙️ за время нашей экскурсии 🧭
Что входит
Транспорт
Экскурсовод
Трансфер (если требуется)
Что не входит
Еда, напитки
Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По желанию туристов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.