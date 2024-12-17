Путешествие начинается в Павловске, известном как «Малый Санкт-Петербург», где можно увидеть крепость Осередь и узнать о её значении в истории. Далее экскурсия продолжается в Белогорском Воскресенском пещерном монастыре, который поражает своими таинственными пещерами и легендами. Завершает тур посещение святого источника с целебной водой, где каждый может ощутить её живительную силу

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Описание экскурсии

Павловск: история и архитектура

Первая остановка нашего путешествия — город Павловск, некогда известный как «Малый Санкт-Петербург» в Петровские времена. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете прикоснуться к истории и узнать о крепости Осередь, возведённой по указу Петра I в 1709 году пленёнными шведами. Эта крепость, а также военная верфь, пушечные и литейные заводы, фабрики — всё это составляло часть грандиозного плана защиты от Османской империи.

Мы уделим внимание богатой архитектуре города и заглянем в краеведческий музей, где познакомимся с бытом местного купечества и дворянства.

Белогорский Воскресенский пещерный монастырь

Следующая точка нашего маршрута — Белогорский Воскресенский пещерный монастырь. Летом мы отправимся по реке Осередь, выходя на Дон, чтобы насладиться живописными видами, как это делал сам Пётр I во время своего второго Азовского похода.

На этом пути вы узнаете интересные факты о монастыре, основанном в XVIII веке, и его таинственных пещерах, которые простираются на более чем 2 км вглубь меловых пород. Вас ждут легенды и истории, передающиеся из уст в уста, которые обогатят ваше представление о месте.

Заключительный аккорд: святой источник

Заключительным аккордом нашей экскурсии станет посещение святого источника на пути обратно в Воронеж. Его целебные воды, температура которых круглый год остаётся 8 градусов, известны с XIX века. Все желающие смогут окунуться в купель или реку Дон, чтобы ощутить живительную силу родниковой воды.