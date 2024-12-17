Далее экскурсия продолжается в Белогорском Воскресенском пещерном монастыре, который поражает своими таинственными пещерами и легендами.
Завершает тур посещение святого источника с целебной водой, где каждый может ощутить её живительную силу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические факты о крепости Осередь
- ⛪ Уникальные пещеры Белогорского монастыря
- 🚤 Прогулка по реке Осередь
- 💧 Целебные воды святого источника
- 🚌 Удобные варианты транспорта
Что можно увидеть
- Крепость Осередь
- Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
- Святой источник
Описание экскурсии
Павловск: история и архитектура
Первая остановка нашего путешествия — город Павловск, некогда известный как «Малый Санкт-Петербург» в Петровские времена. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете прикоснуться к истории и узнать о крепости Осередь, возведённой по указу Петра I в 1709 году пленёнными шведами. Эта крепость, а также военная верфь, пушечные и литейные заводы, фабрики — всё это составляло часть грандиозного плана защиты от Османской империи.
Мы уделим внимание богатой архитектуре города и заглянем в краеведческий музей, где познакомимся с бытом местного купечества и дворянства.
Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
Следующая точка нашего маршрута — Белогорский Воскресенский пещерный монастырь. Летом мы отправимся по реке Осередь, выходя на Дон, чтобы насладиться живописными видами, как это делал сам Пётр I во время своего второго Азовского похода.
На этом пути вы узнаете интересные факты о монастыре, основанном в XVIII веке, и его таинственных пещерах, которые простираются на более чем 2 км вглубь меловых пород. Вас ждут легенды и истории, передающиеся из уст в уста, которые обогатят ваше представление о месте.
Заключительный аккорд: святой источник
Заключительным аккордом нашей экскурсии станет посещение святого источника на пути обратно в Воронеж. Его целебные воды, температура которых круглый год остаётся 8 градусов, известны с XIX века. Все желающие смогут окунуться в купель или реку Дон, чтобы ощутить живительную силу родниковой воды.
По пятницам в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Павловск
- Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
- Святой источник
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы