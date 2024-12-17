Павловская верфь: Пещерный мужской монастырь Белогорье

Узнайте о крепости Осередь и погрузитесь в историю Белогорского монастыря. Прогулка по реке Осередь и посещение святого источника
Путешествие начинается в Павловске, известном как «Малый Санкт-Петербург», где можно увидеть крепость Осередь и узнать о её значении в истории.

Далее экскурсия продолжается в Белогорском Воскресенском пещерном монастыре, который поражает своими таинственными пещерами и легендами.

Завершает тур посещение святого источника с целебной водой, где каждый может ощутить её живительную силу

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические факты о крепости Осередь
  • ⛪ Уникальные пещеры Белогорского монастыря
  • 🚤 Прогулка по реке Осередь
  • 💧 Целебные воды святого источника
  • 🚌 Удобные варианты транспорта
Павловская верфь: Пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь: Пещерный мужской монастырь Белогорье
Павловская верфь: Пещерный мужской монастырь Белогорье
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Крепость Осередь
  • Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
  • Святой источник

Описание экскурсии

Павловск: история и архитектура

Первая остановка нашего путешествия — город Павловск, некогда известный как «Малый Санкт-Петербург» в Петровские времена. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете прикоснуться к истории и узнать о крепости Осередь, возведённой по указу Петра I в 1709 году пленёнными шведами. Эта крепость, а также военная верфь, пушечные и литейные заводы, фабрики — всё это составляло часть грандиозного плана защиты от Османской империи.

Мы уделим внимание богатой архитектуре города и заглянем в краеведческий музей, где познакомимся с бытом местного купечества и дворянства.

Белогорский Воскресенский пещерный монастырь

Следующая точка нашего маршрута — Белогорский Воскресенский пещерный монастырь. Летом мы отправимся по реке Осередь, выходя на Дон, чтобы насладиться живописными видами, как это делал сам Пётр I во время своего второго Азовского похода.

На этом пути вы узнаете интересные факты о монастыре, основанном в XVIII веке, и его таинственных пещерах, которые простираются на более чем 2 км вглубь меловых пород. Вас ждут легенды и истории, передающиеся из уст в уста, которые обогатят ваше представление о месте.

Заключительный аккорд: святой источник

Заключительным аккордом нашей экскурсии станет посещение святого источника на пути обратно в Воронеж. Его целебные воды, температура которых круглый год остаётся 8 градусов, известны с XIX века. Все желающие смогут окунуться в купель или реку Дон, чтобы ощутить живительную силу родниковой воды.

По пятницам в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Павловск
  • Белогорский Воскресенский пещерный монастырь
  • Святой источник
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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