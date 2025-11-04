Квартира в особняке, где бывал Суворов, предлагает уникальный опыт: история дома династии Валль и мастер-класс по скандинавской кухне.
Участники увидят старинные предметы, узнают о жизни промышленников и меценатов, а также насладятся панорамами крыш Выборга.
На кухне с шеф-поваром гости приготовят традиционные блюда и устроят праздничный обед в скандинавском стиле. Все это в уютной атмосфере с возможностью забрать приготовленные блюда с собой
Участники увидят старинные предметы, узнают о жизни промышленников и меценатов, а также насладятся панорамами крыш Выборга.
На кухне с шеф-поваром гости приготовят традиционные блюда и устроят праздничный обед в скандинавском стиле. Все это в уютной атмосфере с возможностью забрать приготовленные блюда с собой
5 причин купить этот мастер-класс
- 🏛️ Исторический дом династии Валль
- 🍽️ Мастер-класс от шеф-повара
- 📸 Колоритные фото на память
- 🎉 Праздничный обед в сканди-стиле
- 🏙️ Панорамы крыш Выборга
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Часовая башня
- Панорамы выборгских крыш
Описание мастер-класса
История дома династии Валль
- В уютном дворике вас встречу я, хозяйка квартиры-музея и профессиональный гид
- Вы узнаете о прошлом дома, ставшего памятником архитектуры федерального значения
- Приглашу осмотреть интерьеры, которые погрузят вас в атмосферу 19 века. Вы увидите винтажные и антикварные предметы быта и аксессуары. Сможете сделать колоритные фото
- Услышите о династии промышленников и меценатов, которым принадлежал дом
- Также вас ждут панорамы выборгских крыш 15-19 веков с высоты птичьего полёта
- А из старинного мансардного окна вам откроется вид на знаменитую Часовую башню с необычного ракурса
Мастер-класс и обед в скандинавском стиле
- На стилизованной кухне ваш персональный шеф-повар расскажет малоизвестные факты о самобытных традициях и особенностях приготовления блюд, а также сервировки стола в Скандинавии
- Вы узнаете, что общего у скандинавской и русской кухонь и чем они отличаются
- И конечно, рассказ будет сопровождаться практикой! Вы приготовите авторское блюдо, которое украсит любой праздничный стол, а также:
— сливочный соус на основе жареных свежих огурцов
— лодочки для закусок из ржаной муки
— финские звёздочки, сладкие и солёные
После мастер-класса накроем праздничный фьюжн-стол, где будут представлены блюда всех стран Скандинавии.
Организационные детали
- Все приготовленные блюда, которые вы не осилите за обедом, можно забрать с собой
- Мы предложим вам бахилы и одноразовые тапочки, потому вам не нужно беспокоиться о сменной обуви
- Экскурсию для вас проведу я, мастер-класс — повар с 20-летним опытом, который 3 года работал в Хельсинки
- В доме живут два милых питомца: уникальная собака средневековой породы — выборгская сторожевая — и русский той. Прошу гостей с аллергией на собак это учесть
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3700 ₽
|Дети до 7 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Старого Выборга, на Крепостной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 630 туристов
Здравствуйте! Приятно познакомиться, меня зовут Снежана. Я модельер, а также много лет занимаюсь историей Выборга. Профессию экскурсовода освоила еще в юности в нашем краеведческом музее. С конца 90-х годов мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
4 ноя 2025
Дом у Снежаны уютный и стильный, сама она гостеприимный и коммуникабельный человек. мастер-классы мы прошли с удовольствием, многому научились. Собаки махали хвостами, уходить не хотелось.
П
Панков
3 ноя 2025
Все очень понравилось, экскурсия была интересно, а еда вкусной, спасибо большое!!
Екатерина
9 окт 2025
Это было великолепно! После большой обзорной экскурсии по городу нас встретили как друзей. Снежана провела интересную экскурсию по дому и сытно нас накормила. Не смогли съесть все:) очень вкусная дегустация. А собачки это отдельная история:) все понравилось. Исключительно рекомендую:)
А
Александрова
21 сен 2025
Были с мужем в гостях у этой прекрасной, уютной семьи. Стол ломился от закусок которые удивят даже искушённых, шеф повар интересный человек с прекрасным чувством юмора, хозяйка прекрасный рассказчик, наше
Татьяна
29 авг 2025
Прекрасно провели время! Попробовали много разных блюд. Кухня очень интересная, все вкусно. Приготовили огурцы, которые лично меня приятно удивили.) послушали рассказ о людях, которые жили в этом доме. А дому аж 300 лет! Рекомендуем!
Татьяна
3 авг 2025
Мы в полном восторге. Очень информативно, невероятно вкусно, душевно,вид на крыши Выборга потрясающий, хозяева ооочень гостеприимные!!! В следующий наш приезд 100% снова придем в этот дом на мастер-класс.
Г
Галина
30 июл 2025
Скорее это не мастер-класс (т. к. готовили мало и быстро,а стол был уже накрыт), а обед под приятную и познавательную беседу. Очень вкусно и интересно. Спасибо большое))
Елена
6 июл 2025
Понравилась и подача материала и сама задумка, может быть интересна любому возрасту, с большим удовольствием провели время, рекомендую однозначно
Дмитрий
4 июн 2025
Отличная душевная атмосфера. Очень хорошие люди, приятно общаться и находиться в их доме. Интересные рассказы про историю дома и династию Вилль. Очень вкусные скандинавские блюда и необычные рецепты. Безумно понравилось всё, с удовольствием приедем еще раз.
Ю
Юрий
23 мая 2025
Вкусно, полезно, познавательно, увлекательно. Тепло по домашнему с экскурсом в историю. Гид Снежанна оживила 300 летнюю историю семьи Вааль и накормила скандинавской едой с мастер классом.
Очень душевно и тепло. Спасибо. Рекомендую.
Очень душевно и тепло. Спасибо. Рекомендую.
А
Анна
16 мая 2025
Любителям нетипичных экскурсий и нестандартных форматов - точно по адресу!! 😊 Заглянули в гости в дом с историей в совершенно незнакомом для себя городе, пожарили огурцы, попробовали домашние настойки и
Вера
11 мая 2025
Снежана фантастическая! И мастер-класс этот рекомендую всем! Рассказ начинается на улице, а дальше вы попадаете в совершенно необыкновенное место.
Во-первых, вы увидите реальный старинный дом изнутри, во-вторых, услышите много интересного, полезного
Во-первых, вы увидите реальный старинный дом изнутри, во-вторых, услышите много интересного, полезного
Т
Татьяна
7 апр 2025
Не советую. Потерянное время и деньги.
Снежана
Ответ организатора:
Пожалуйста, извините, что не оправдали Ваши ожидания:(будем стараться больше общаться с гостями до встречи, чтобы выяснить все пожелания путешественников заранее.
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
4755 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВыборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
7100 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка по Выборгу
Погрузитесь в атмосферу Выборга и запечатлейте яркие моменты. Прогулка с фотографом подарит вам живые снимки и незабываемые впечатления
Начало: На Пионерской улице
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.