Дмитрий Дом у Снежаны уютный и стильный, сама она гостеприимный и коммуникабельный человек. мастер-классы мы прошли с удовольствием, многому научились. Собаки махали хвостами, уходить не хотелось.

П Панков Все очень понравилось, экскурсия была интересно, а еда вкусной, спасибо большое!!

Екатерина Это было великолепно! После большой обзорной экскурсии по городу нас встретили как друзей. Снежана провела интересную экскурсию по дому и сытно нас накормила. Не смогли съесть все:) очень вкусная дегустация. А собачки это отдельная история:) все понравилось. Исключительно рекомендую:)

Были с мужем в гостях у этой прекрасной, уютной семьи. Стол ломился от закусок которые удивят даже искушённых, шеф повар интересный человек с прекрасным чувством юмора, хозяйка прекрасный рассказчик, наше внимание было только на ней, узнали очень много нового и интересного о странах Скандинавии, о их привычках и предпочтениях, питомцы этого дома Как изюминка этого мастер класса. Мы отлично провели время, приедем ещё не раз, однозначно рекомендую!!!

Татьяна Прекрасно провели время! Попробовали много разных блюд. Кухня очень интересная, все вкусно. Приготовили огурцы, которые лично меня приятно удивили.) послушали рассказ о людях, которые жили в этом доме. А дому аж 300 лет! Рекомендуем!

Татьяна Мы в полном восторге. Очень информативно, невероятно вкусно, душевно,вид на крыши Выборга потрясающий, хозяева ооочень гостеприимные!!! В следующий наш приезд 100% снова придем в этот дом на мастер-класс.

Г Галина Скорее это не мастер-класс (т. к. готовили мало и быстро,а стол был уже накрыт), а обед под приятную и познавательную беседу. Очень вкусно и интересно. Спасибо большое))

Елена Понравилась и подача материала и сама задумка, может быть интересна любому возрасту, с большим удовольствием провели время, рекомендую однозначно

Дмитрий Отличная душевная атмосфера. Очень хорошие люди, приятно общаться и находиться в их доме. Интересные рассказы про историю дома и династию Вилль. Очень вкусные скандинавские блюда и необычные рецепты. Безумно понравилось всё, с удовольствием приедем еще раз.

Ю Юрий Вкусно, полезно, познавательно, увлекательно. Тепло по домашнему с экскурсом в историю. Гид Снежанна оживила 300 летнюю историю семьи Вааль и накормила скандинавской едой с мастер классом.

Очень душевно и тепло. Спасибо. Рекомендую.

Любителям нетипичных экскурсий и нестандартных форматов - точно по адресу!! 😊 Заглянули в гости в дом с историей в совершенно незнакомом для себя городе, пожарили огурцы, попробовали домашние настойки и необычные блюда скандинавской кухни, ну и в завершении полюбовались красивейшей панорамой города с крыши, одним словом, день вечных искателей приключений удался)) Большое спасибо Снежане за вкусный обед, интересную экскурсию и мастер-класс, а еще за внимание и заботу о комфорте каждого гостя!

Вера

Во-первых, вы увидите реальный старинный дом изнутри, во-вторых, услышите много интересного, полезного и познавательного, в -третьих, это будет красиво, изысканно, стильно и вкуууусно!!!!

При соблазне уйти в разговоры о всяких сегодняшних новостях за рюмочкой, Снежана "выруливает" разговор на особенности кухни, на традиции, на истории семьи, и получается цельный рассказ о разных поколениях семьи Валли и удивительного города Выборга.

Ну, и жареные огурцы - разрыв шаблона навсегда!!! Снежана фантастическая! И мастер-класс этот рекомендую всем! Рассказ начинается на улице, а дальше вы попадаете в совершенно необыкновенное место.Во-первых, вы увидите реальный старинный дом изнутри, во-вторых, услышите много интересного, полезного