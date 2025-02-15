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Предлагаем вам стать настоящими детективами истории: исследовать ключевые места Выборга и раскрыть тайны российского морского флота. Вы сложите осколки прошлого — фрагменты старой карты — и отгадаете зашифрованные в них загадки. В конце квеста отыщите затерянную верфь, где когда-то строились легендарные галеры. А по пути узнаете много интересного о русском флоте, хитростях Петра I и героизме моряков.