Предлагаем вам стать настоящими детективами истории: исследовать ключевые места Выборга и раскрыть тайны российского морского флота. Вы сложите осколки прошлого — фрагменты старой карты — и отгадаете зашифрованные в них загадки. В конце квеста отыщите затерянную верфь, где когда-то строились легендарные галеры. А по пути узнаете много интересного о русском флоте, хитростях Петра I и героизме моряков.
Описание квеста
- Ратушная площадь. Обсудим, почему Выборг — город воинской славы.
- Крепостной мост. Вы получите первый фрагмент карты и выясните, где Пётр Великий осуществил отвлекающий маневр во время Ледового похода и к чему это привело.
- Выборгский замок. Вам предстоит найти плакетку с портретом Петра I.
- Памятник М. Ф. Апраксину. Определим, что за флаг на башне Олафа и как он связан с важными историческими событиями.
- Крепостная стена. Поищем путь к Аннинским укреплениям.
- Памятник Петру I. Вы вычислите основной вид подмоги для императора.
- Петровская площадь. Соберём все фрагменты карты, чтобы раскрыть местонахождение затерянной галерной верфи.
- Набережная Апраксина. Придём по карте к разгадке и обсудим влияние Выборга на морскую мощь Российской империи.
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 929 туристов
Меня зовут Андрей. Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!Задать вопрос
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