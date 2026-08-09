Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»

Вас ждёт не просто гастрономический мастер-класс, а глубокое погружение в кулинарные традиции пяти стран Скандинавии. Под руководством шеф-повара вы приготовите аутентичные блюда. А затем попробуете их за дегустационным столом, куда мы добавим другие специалитеты северной кухни. Услышите легенды о культе еды у викингов и узнаете нюансы готовки, которые пригодятся дома.
Описание мастер-класса
- Приготовите два блюда по старинным рецептам под руководством опытного шеф-повара. Это могут быть:
— запеканка из крапивы с лесными грибами или мясом косули
— слоёные праздничные звёздочки с десертной и закусочной начинкой
— традиционный салат «Россоли» в хлебе
— салат «Минулта Синуле» — идеально подходит для свидания
— ржаные пирожки «Карьялан пирака» с начинками на выбор.
- Попробуете местные специалитеты — мы накроем дегустационный стол, на котором могут быть:
— селёдка по-исландски
— датская лечебная настойка по рецепту 19 века
— перловые и ячневые гарниры.
- Познакомитесь с кулинарными традициями пяти стран Скандинавии в дружелюбной и уютной атмосфере.
- Услышите от профессионального гида и шеф-повара, какую роль играет открытый огонь в скандинавской кухне и какие мифы окутывают кулинарный быт жителей этих регионов.
- Прогуляйтесь по особняку, в котором будет проходить мастер-класс. С мансардного этажа откроются панорамные виды Выборга.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: услуги персонального шеф-повара, блюда и напитки на дегустационном столе, продукты и оборудование для мастер-класса, тапочки или бахилы на выбор, стилизованные под интерьеры 19 века фотолокации, приятные сюрпризы.
- За доплату вы можете приобрести понравившийся специалитет.
- Мастер-класс проходит в жилом доме.
- Блюда для мастер-класса выбираете заранее — мы свяжемся с вами и учтём ваши вкусовые предпочтения.
- С вами будет шеф-повар и гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Крепостной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 22 туристов
Я родился и живу в Выборге, поэтому история родного города меня всегда интересовала. Хорошо разбираюсь в истории Старого города 19 века. Я и моя команда хотим передать любовь к своей уникальной земле всем гостям, которые с интересом посещают наш город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Для тех, кто любит гастротуризм, обожает ходить в гости и знакомиться с новыми людьми, интересуется мастер- классами и не прочь послушать интересные истории - Вам сюда!
И, да, мы вернёмся 🤩
И, да, мы вернёмся 🤩
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии на «Кулинарный мастер-класс в Выборге «Секреты скандинавской кухни»»
Групповая
до 15 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Начало: Возле замка
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 14:00
19 авг в 14:00
20 авг в 14:00
850 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Увлекательное путешествие по Выборгу, где вы будете разгадывать загадки и собирать ингредиенты для знаменитого кренделя. Ощутите дух средневекового города
Начало: Рыночная площадь Выборга
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 7850 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Выборга - к старинной крепости Тронгзунд
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив крепость Тронгзунд. Всего 30 минут от Выборга и вы узнаете секреты, скрытые в каменных стенах
Завтра в 14:30
19 авг в 16:30
от 9550 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки старинного Выборга
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: Экскурсии на Рыночной площади, напротив входа в Ре...
19 авг в 10:00
20 авг в 15:30
от 7850 ₽ за всё до 5 чел.
от 3800 ₽ за человека