Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге

Проходите, дорогие гости — мы познакомим вас с культурой быта богатых горожан 19 столетия в старинном городском особняке. Вы окажетесь среди антикварных интерьеров, услышите рассказы о людях ушедшей эпохи и выберете активность по вкусу — кулинарную или рукодельную.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 3600 ₽ за человека

Мы встретим вас во дворе старинного особняка в центре Старого города.

Проведём по жилой части дома с 3-вековой историей и угостим комплиментом от шефа, специалитетами скандинавской кухни и спиртными напитками по рецептам 19 века.

Расскажем о быте богатых горожан 19 века, тайнах дома и коллекции струнных мастеровых инструментов, что хранится здесь.

Через арочное окно верхнего этажа вы увидите Часовую башню, а через мансардные окна — панорамный вид на город 14–19 веков.

Потом — добрая традиция — карта гостей. На стене вы отметите место, откуда прибыли к нам.

Мастер-класс — на выбор:

Под руководством дизайнера аксессуаров изготовите амулет из кожи с магическими подвесками

С шеф-поваром приготовите старинное финское блюдо

А ещё:

Вы получите сувениры от гостеприимных хозяев

Вытяните карту с пожеланием на ближайшее будущее — доброе напутствие на дорожку

Сделаете необычные фото в винтажных интерьерах

Организационные детали