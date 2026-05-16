Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге

Проходите, дорогие гости — мы познакомим вас с культурой быта богатых горожан 19 столетия в старинном городском особняке.
Вы окажетесь среди антикварных интерьеров, услышите рассказы о людях ушедшей эпохи и выберете активность по вкусу — кулинарную или рукодельную.
Описание мастер-класса
Мы встретим вас во дворе старинного особняка в центре Старого города.
Проведём по жилой части дома с 3-вековой историей и угостим комплиментом от шефа, специалитетами скандинавской кухни и спиртными напитками по рецептам 19 века.
Расскажем о быте богатых горожан 19 века, тайнах дома и коллекции струнных мастеровых инструментов, что хранится здесь.
Через арочное окно верхнего этажа вы увидите Часовую башню, а через мансардные окна — панорамный вид на город 14–19 веков.
Потом — добрая традиция — карта гостей. На стене вы отметите место, откуда прибыли к нам.
Мастер-класс — на выбор:
- Под руководством дизайнера аксессуаров изготовите амулет из кожи с магическими подвесками
- С шеф-поваром приготовите старинное финское блюдо
А ещё:
- Вы получите сувениры от гостеприимных хозяев
- Вытяните карту с пожеланием на ближайшее будущее — доброе напутствие на дорожку
- Сделаете необычные фото в винтажных интерьерах
Организационные детали
- В стоимость включено: бахилы или одноразовые тапочки, комплимент от шефа и дегустация, мастер-класс, сувениры
- В особняке живут дружелюбные собаки — пожалуйста, учитывайте это, если у вас аллергия
- Экскурсию и мастер-класс можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- В экскурсии можно принять участие вместе с питомцами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Часовой башни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и живу в Выборге, поэтому история родного города меня всегда интересовала. Хорошо разбираюсь в истории старого города 19 века. Я и моя команда хотим передать любовь к своей уникальной земле всем гостям, которые с интересом посещают наш город.
