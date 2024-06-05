Н Наиля Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.

А Антон Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!

С Светлана Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга» Экскурсия понравилась своей неординарностью. Прекрасная озвучка, великолепное музыкальное сопровождение. Приятно было получить небольшие сувенирчики. Спасибо Анастасии, которая сопровождала нас во время прогулки!

Р Рясная Иммерсивная прогулка по Выборгу Мы были на экскурсии с 18 детьми от 9 до 16 лет. Всем очень понравилось! Ребята долго обсуждали экскурсию, особенно оценив необычный формат проведения.

И Инна Иммерсивная прогулка по Выборгу Экскурсия прошла легко и непринужденно. Время пролетело незаметно! Получили отличные впечатления и фотографии😀 Спасибо, Анастасия!!!! Рекомендуем 100%!❤️

Е Екатерина Иммерсивная прогулка по Выборгу Благодарим Анастасию за невероятное приключение - знакомство с Выборгом! Экскурсия необычна тем, что ты максимально погружаешься и сам того не замечая, становишься участником всего происходящего!

И Ирина Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу читать дальше повезло с погодой, поэтому маршрут был пройден не весь… Но! Аудиоэкскурсию рекомендую однозначно: можно неспеша гулять, остановиться в любом удобном месте и в любое время, а потом продолжить когда захочется. И экскурсия остаётся с нами навсегда! Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень