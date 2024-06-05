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Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Вы получите специальные наушники для полного погружения в атмосферу аудиоспектакля»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
«На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Билеты
3 часа
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия понравилась своей неординарностью. Прекрасная озвучка, великолепное музыкальное сопровождение. Приятно было получить небольшие сувенирчики. Спасибо Анастасии, которая сопровождала нас во время прогулки!
- РРясная13 мая 2024Мы были на экскурсии с 18 детьми от 9 до 16 лет. Всем очень понравилось! Ребята долго обсуждали экскурсию, особенно оценив необычный формат проведения.
- ИИнна2 мая 2024Экскурсия прошла легко и непринужденно. Время пролетело незаметно! Получили отличные впечатления и фотографии😀 Спасибо, Анастасия!!!! Рекомендуем 100%!❤️
- ЕЕкатерина25 апреля 2024Благодарим Анастасию за невероятное приключение - знакомство с Выборгом! Экскурсия необычна тем, что ты максимально погружаешься и сам того не замечая, становишься участником всего происходящего!
- ИИрина8 ноября 2023Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень
- ММария2 августа 2023Не хотелось просто бродить по парку. Аудиогид для меня стал отличным решением. Осталась очень довольна. Сняла балл за периодические отключения. Но это вопрос к связи…
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Аудиогиды»
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