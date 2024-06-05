Аудиогиды и аудиоэкскурсии Выборга

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Выборге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Вы получите специальные наушники для полного погружения в атмосферу аудиоспектакля»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
«На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
7 отзывов
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00, вход до 20:00
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
от 990 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия понравилась своей неординарностью. Прекрасная озвучка, великолепное музыкальное сопровождение. Приятно было получить небольшие сувенирчики. Спасибо Анастасии, которая сопровождала нас во время прогулки!
  • Р
    Рясная
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Мы были на экскурсии с 18 детьми от 9 до 16 лет. Всем очень понравилось! Ребята долго обсуждали экскурсию, особенно оценив необычный формат проведения.
  • И
    Инна
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Экскурсия прошла легко и непринужденно. Время пролетело незаметно! Получили отличные впечатления и фотографии😀 Спасибо, Анастасия!!!! Рекомендуем 100%!❤️
  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Благодарим Анастасию за невероятное приключение - знакомство с Выборгом! Экскурсия необычна тем, что ты максимально погружаешься и сам того не замечая, становишься участником всего происходящего!
    Благодарим Анастасию за невероятное приключение - знакомство с Выборгом! Экскурсия необычна тем, что ты максимально погружаешься
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
    Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень
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    повезло с погодой, поэтому маршрут был пройден не весь… Но! Аудиоэкскурсию рекомендую однозначно: можно неспеша гулять, остановиться в любом удобном месте и в любое время, а потом продолжить когда захочется. И экскурсия остаётся с нами навсегда!

  • М
    Мария
    2 августа 2023
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    Не хотелось просто бродить по парку. Аудиогид для меня стал отличным решением. Осталась очень довольна. Сняла балл за периодические отключения. Но это вопрос к связи…

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Аудиогиды»

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  4. Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
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  2. Часовая башня
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  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 790 до 1 560. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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