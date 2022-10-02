История Выборга уникальна и не вписывается в общепринятые шаблоны. Пограничный город, возведённый у самого моря на месте древнего торгового пути, ожидала яркая судьба. За 800 лет Выборг успел побывать шведским, российским, финским и снова российским городом. Возможно, поэтому во время прогулки по улицам Выборга возникает ощущение, будто бы путешествуешь по разным странам и эпохам.
Шведская крепость, самый старый жилой дом, библиотека Алвара Аалто — за восемь столетий в городе появилось множество уникальных памятников. На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века.
Ваша прогулка начнётся у железнодорожного вокзала. Вы услышите историю основания Выборга и узнаете, как живётся в городе, пропитанном духом рыцарских турниров.
Вы осмотрите здания знаменитых финских архитекторов и полюбуетесь сказочными существами на фасадах.
Вас ждёт прогулка по уютным мощёным улицам и знакомство с визитными карточками Выборга: Круглой и Часовой башнями, Рыцарским домом и башней Ратуши.
Затем вы пройдёте по маршруту Белого Выборга и исследуете архитектуру XX века, в том числе жемчужину функционализма — библиотеку финского архитектора Алвара Аалто.
Аудиоэкскурсия завершится на Замковом острове, где вы погрузитесь в историю Средневековья, увидите мощные крепостные стены и услышите выборгские легенды.
Отправляйтесь на обзорную прогулку по удивительному городу!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 2. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 3. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 4. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).