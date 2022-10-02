История Выборга уникальна и не вписывается в общепринятые шаблоны. Пограничный город, возведённый у самого моря на месте древнего торгового пути, ожидала яркая судьба. За 800 лет Выборг успел побывать шведским, российским, финским и снова российским городом. Возможно, поэтому во время прогулки по улицам Выборга возникает ощущение, будто бы путешествуешь по разным странам и эпохам.

Шведская крепость, самый старый жилой дом, библиотека Алвара Аалто — за восемь столетий в городе появилось множество уникальных памятников. На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века.

Ваша прогулка начнётся у железнодорожного вокзала. Вы услышите историю основания Выборга и узнаете, как живётся в городе, пропитанном духом рыцарских турниров.

Вы осмотрите здания знаменитых финских архитекторов и полюбуетесь сказочными существами на фасадах.

Вас ждёт прогулка по уютным мощёным улицам и знакомство с визитными карточками Выборга: Круглой и Часовой башнями, Рыцарским домом и башней Ратуши.

Затем вы пройдёте по маршруту Белого Выборга и исследуете архитектуру XX века, в том числе жемчужину функционализма — библиотеку финского архитектора Алвара Аалто.

Аудиоэкскурсия завершится на Замковом острове, где вы погрузитесь в историю Средневековья, увидите мощные крепостные стены и услышите выборгские легенды.

Отправляйтесь на обзорную прогулку по удивительному городу!

Как проходит аудиоэкскурсия: