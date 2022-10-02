Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу

Путешествие во времени

Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу

Что вас ожидает 🤩

  • Выборгский железнодорожный вокзал
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Спасо-Преображенский Собор
  • Порт Выборг
  • Лесной юноша
  • Эрмитаж-Выборг
  • Башня Ратуши
  • Дом Горожанина
  • Круглая артиллерийская башня
  • Домус Говинга
  • Памятник Трамваю
  • Чертова церковь
  • Усадьба Бюргера
  • Рыцарский дом
  • Часовая башня
  • Старый кафедральный собор
  • Дом купеческой гильдии
  • Ведьмин дом
  • Площадь старой ратуши
  • Дом Хакмана
  • Анненские Укрепления
  • Монрепо
  • Башня святого Олафа
  • Выборгский краеведческий музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

История Выборга уникальна и не вписывается в общепринятые шаблоны. Пограничный город, возведённый у самого моря на месте древнего торгового пути, ожидала яркая судьба. За 800 лет Выборг успел побывать шведским, российским, финским и снова российским городом. Возможно, поэтому во время прогулки по улицам Выборга возникает ощущение, будто бы путешествуешь по разным странам и эпохам.
Шведская крепость, самый старый жилой дом, библиотека Алвара Аалто — за восемь столетий в городе появилось множество уникальных памятников. На обзорной аудиоэкскурсии по Выборгу вы изучите город и побываете в разных эпохах — от Средневековья до XXI века.
Ваша прогулка начнётся у железнодорожного вокзала. Вы услышите историю основания Выборга и узнаете, как живётся в городе, пропитанном духом рыцарских турниров.
Вы осмотрите здания знаменитых финских архитекторов и полюбуетесь сказочными существами на фасадах.
Вас ждёт прогулка по уютным мощёным улицам и знакомство с визитными карточками Выборга: Круглой и Часовой башнями, Рыцарским домом и башней Ратуши.
Затем вы пройдёте по маршруту Белого Выборга и исследуете архитектуру XX века, в том числе жемчужину функционализма — библиотеку финского архитектора Алвара Аалто.
Аудиоэкскурсия завершится на Замковом острове, где вы погрузитесь в историю Средневековья, увидите мощные крепостные стены и услышите выборгские легенды.
Отправляйтесь на обзорную прогулку по удивительному городу!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 2. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 3. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 4. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Спланированный маршрут по Выборгу с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации мест, которые стоит посетить после прохождения аудиоэкскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — пожалуйста, возьмите свои
  • Входной билет в музей Замкового острова стоит 500 рублей и приобретается отдельно
  • Экскурсия внутри библиотеки Алвара Аалто стоит 250 рублей и оплачивается на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Железнодорожная, 10
Завершение: Замковый остров, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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