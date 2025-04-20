Е Елена Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))

Т Татьяна Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города

В Владимир Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)

Н Наталья Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!

Е Екатерина Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Спасибо, за прекрасно проведенное время. Квест-прогулка была увлекательна как взрослому, так и детям. Благодаря квесту, ребята внимательнее изучали и знакомились с новыми достопримечательностями города Выборга.

К Ксения Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Путешествовала одна, очень понравилось! Не спеша ходила по маленьким улочкам! Волшебно, увлекательно, незабываемо!