Рыцарский дом – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыцарский дом» в Выборге, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
3 часа
199 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыцарский дом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
  2. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в мае 2025
Сейчас в Выборге в категории "Рыцарский дом" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6500. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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