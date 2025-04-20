Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 апреля 2025Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
- ТТатьяна14 апреля 2025Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
- ВВладимир10 апреля 2025Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
- ННаталья9 апреля 2025Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
- ЕЕкатерина28 марта 2025Очень хорошая экскурсия!
- ЕЕкатерина28 марта 2025Спасибо, за прекрасно проведенное время. Квест-прогулка была увлекательна как взрослому, так и детям. Благодаря квесту, ребята внимательнее изучали и знакомились с новыми достопримечательностями города Выборга.
- ККсения28 марта 2025Путешествовала одна, очень понравилось! Не спеша ходила по маленьким улочкам! Волшебно, увлекательно, незабываемо!
- ЕЕлена6 февраля 202505.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Рыцарский дом»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в мае 2025
Сейчас в Выборге в категории "Рыцарский дом" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 6500. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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