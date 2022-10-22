Подробнее об экскурсии

Начать наше автопутешествие лучше всего на набережной Салакка-Лахти! Мы узнаем, кто проживал на этих землях 700 лет назад и что так привлекло викингов, когда они высадились в этих землях во время своего Третьего крестового похода. Послушаем основные вехи на «линии времени».

Переедем на Соляной мыс – исторически важное место для города. Именно тут, на смотровой площадке, Выборгский замок будет словно на ладони! Мы поговорим о шведских наместниках, о легендах и тайнах замка.

Далее нас ждут руины Кафедрального собора и его колокольня – Часовая башня, а также пешая прогулка до самой маленькой площади города – площади Старой Ратуши.

После направимся к Круглой башне. Рыночная площадь издавна была местом бурной торговли в городе, местом, где деревенские продавцы с охотой продавали свой товар горожанам.

После направимся в Старый Каменный город и Усадьбу Бюргера! По пути нас ждёт дом известного коллекционера Августа Валя, а также самый старый жилой дом в России и фабрика выборгских кренделей.

Закончим наше путешествие у всемирно известной библиотеки Алвара Аалто.