По Выборгу на микроавтобусе

Хотите узнать историю необычного города Выборга

Хотите узнать историю необычного города Выборга? Почувствовать дух Средневековья, познакомиться с традициями города, услышать о судьбах его жителей разных наций и эпох? Тогда добро пожаловать на борт нашего комфортного микроавтобуса! Вас ждут живописные виды, смотровые площадки, сердце нашего города – средневековый Замок, «старый город», каскад площадей, набережная Салакка-Лахти, а также центр финского Выборга.
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
По Выборгу на микроавтобусе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Усадьба Бюргера
  • Костёл Святого Гиацинта
  • Круглая башня
  • Часовая Башня
  • Руины Кафедрального собора
  • Площадь Старой Ратуши
  • Центр Финского Выборга
  • Смоляной мыс
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Набережная Салакка-Лахти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Начать наше автопутешествие лучше всего на набережной Салакка-Лахти! Мы узнаем, кто проживал на этих землях 700 лет назад и что так привлекло викингов, когда они высадились в этих землях во время своего Третьего крестового похода. Послушаем основные вехи на «линии времени».
Переедем на Соляной мыс – исторически важное место для города. Именно тут, на смотровой площадке, Выборгский замок будет словно на ладони! Мы поговорим о шведских наместниках, о легендах и тайнах замка.
Далее нас ждут руины Кафедрального собора и его колокольня – Часовая башня, а также пешая прогулка до самой маленькой площади города – площади Старой Ратуши.
После направимся к Круглой башне. Рыночная площадь издавна была местом бурной торговли в городе, местом, где деревенские продавцы с охотой продавали свой товар горожанам.
После направимся в Старый Каменный город и Усадьбу Бюргера! По пути нас ждёт дом известного коллекционера Августа Валя, а также самый старый жилой дом в России и фабрика выборгских кренделей.
Закончим наше путешествие у всемирно известной библиотеки Алвара Аалто.

Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Дегустация местных лакомств (крендель, пряники, глёг и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: У библиотеки Алвара Аалто
Когда и сколько длится?
Когда: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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