Чтобы ловля рыбы удалась на славу и прошла в дружеской компании, отправляемся по тем самым местам, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки». Вашим гидом будет современный Кузьмич — очень колоритный и интересный рассказчик, а также профессиональный рыбак. Приготовьтесь к богатому улову, замечательным видам Выборгских шхер и, конечно же, ни с чем не сравнимому удовольствию!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправляемся на частный остров, где есть все условия для того, чтобы отдохнуть, порыбачить и приготовить свой улов. На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки».

В компании гида-рыбака, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой с воды. Увидите вблизи знаменитые шхеры, обогнёте крутые берега и отвесные скалы. Затем капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и после подробного инструктажа вы приступите к ловле рыбы.

Поскольку мы сотрудничаем с промысловыми компаниями, у нас всегда есть актуальная информация о местонахождении, движении и миграции рыбы в акватории. Готовы поспорить, что вы останетесь довольны своим уловом! А гид поможет приготовить его прямо на месте: на базе отдыха есть коптильня и жаровня.

Организационные детали