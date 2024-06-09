Отправляемся на частный остров, где есть все условия для того, чтобы отдохнуть, порыбачить и приготовить свой улов. На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки».
В компании гида-рыбака, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой с воды. Увидите вблизи знаменитые шхеры, обогнёте крутые берега и отвесные скалы. Затем капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и после подробного инструктажа вы приступите к ловле рыбы.
Поскольку мы сотрудничаем с промысловыми компаниями, у нас всегда есть актуальная информация о местонахождении, движении и миграции рыбы в акватории. Готовы поспорить, что вы останетесь довольны своим уловом! А гид поможет приготовить его прямо на месте: на базе отдыха есть коптильня и жаровня.
Организационные детали
Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга туда можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке
Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
В стоимость входят: — трансфер из посёлка к месту ловли и обратно — сопровождение гида — предоставление снастей, наживки и всего оборудования
Еда и напитки в стоимость не входят
Если вы путешествуете большой компанией, мы можем организовать аренду дополнительных моторных лодок
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Выборге
Провёл экскурсии для 79 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных читать дальше
минивэнах и микроавтобусах. Экстремальные и спортивные — на джипах, квадроциклах, аэролодках, мотособаках, снегоходах. Морские — на яхтах и катерах. В любой сезон мы организуем для вас самый лучший отдых! Моторы заведены, паруса натянуты, ждём только вас!