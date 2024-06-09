Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича

Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Чтобы ловля рыбы удалась на славу и прошла в дружеской компании, отправляемся по тем самым местам, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки».

Вашим гидом будет современный Кузьмич — очень колоритный и интересный рассказчик, а также профессиональный рыбак.

Приготовьтесь к богатому улову, замечательным видам Выборгских шхер и, конечно же, ни с чем не сравнимому удовольствию!
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправляемся на частный остров, где есть все условия для того, чтобы отдохнуть, порыбачить и приготовить свой улов. На острове находится база отдыха «Кордон Кузьмича» — та самая, где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки».

В компании гида-рыбака, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой с воды. Увидите вблизи знаменитые шхеры, обогнёте крутые берега и отвесные скалы. Затем капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и после подробного инструктажа вы приступите к ловле рыбы.

Поскольку мы сотрудничаем с промысловыми компаниями, у нас всегда есть актуальная информация о местонахождении, движении и миграции рыбы в акватории. Готовы поспорить, что вы останетесь довольны своим уловом! А гид поможет приготовить его прямо на месте: на базе отдыха есть коптильня и жаровня.

Организационные детали

  • Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга туда можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке
  • Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
  • В стоимость входят:
    — трансфер из посёлка к месту ловли и обратно
    — сопровождение гида
    — предоставление снастей, наживки и всего оборудования
  • Еда и напитки в стоимость не входят
  • Если вы путешествуете большой компанией, мы можем организовать аренду дополнительных моторных лодок

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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