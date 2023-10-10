Пешеходная экскурсия по Выборгу: Прогулка по «самой красивой улице Финляндии»
Средневековый антураж, площади и улицы, уложенные каменной кладкой, выпеченные крендели — все это мы встретим на нашей пешеходной экскурсии по Старому Выборгу. Прогуляемся по некогда «самой красивой улице Финляндии», узнаем историю и легенды.
А главным пунктом нашей программы станет знаменитый Выборгский замок, воздвигнутый много веков назад.
А главным пунктом нашей программы станет знаменитый Выборгский замок, воздвигнутый много веков назад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Рыночная и Ратушная площади
- Ул. Водяной заставы
- Церковь Святых Петра и Павла и др.
- Выборгский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день в старом ВыборгеПриглашаем вас в увлекательное путешествие по улочкам старого Выборга. Эта пешеходная экскурсия познакомит вас с уникальными историческими зданиями города, включая площади Рыночную и Ратушную с их величественной архитектурой.
Пройдите вместе с нами по улице Водяной заставы, признанной в XIX веке «самой красивой улицей Финляндии». Посетите церковь Святых Петра и Павла.
Окунитесь в кулинарные традиции города, попробовав знаменитый Выборгский крендель, увенчанный сладкими легендами.
А главной точкой нашего маршрута станет Выборгский замок, величественный архитектурный памятник XIII века. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья.
Экскурсия по Выборгу — это не просто прогулка, это погружение в историю города с его уникальными рассказами и легендами.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Место встречи согласовывается с гидом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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