Один день в старом ВыборгеПриглашаем вас в увлекательное путешествие по улочкам старого Выборга. Эта пешеходная экскурсия познакомит вас с уникальными историческими зданиями города, включая площади Рыночную и Ратушную с их величественной архитектурой.

Пройдите вместе с нами по улице Водяной заставы, признанной в XIX веке «самой красивой улицей Финляндии». Посетите церковь Святых Петра и Павла.

Окунитесь в кулинарные традиции города, попробовав знаменитый Выборгский крендель, увенчанный сладкими легендами.

А главной точкой нашего маршрута станет Выборгский замок, величественный архитектурный памятник XIII века. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья.

Экскурсия по Выборгу — это не просто прогулка, это погружение в историю города с его уникальными рассказами и легендами.