Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка

Пешеходная экскурсия по Выборгу: Прогулка по «самой красивой улице Финляндии»

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Средневековый антураж, площади и улицы, уложенные каменной кладкой, выпеченные крендели — все это мы встретим на нашей пешеходной экскурсии по Старому Выборгу. Прогуляемся по некогда «самой красивой улице Финляндии», узнаем историю и легенды.

А главным пунктом нашей программы станет знаменитый Выборгский замок, воздвигнутый много веков назад.
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Рыночная и Ратушная площади
  • Ул. Водяной заставы
  • Церковь Святых Петра и Павла и др.
  • Выборгский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один день в старом ВыборгеПриглашаем вас в увлекательное путешествие по улочкам старого Выборга. Эта пешеходная экскурсия познакомит вас с уникальными историческими зданиями города, включая площади Рыночную и Ратушную с их величественной архитектурой.
Пройдите вместе с нами по улице Водяной заставы, признанной в XIX веке «самой красивой улицей Финляндии». Посетите церковь Святых Петра и Павла.
Окунитесь в кулинарные традиции города, попробовав знаменитый Выборгский крендель, увенчанный сладкими легендами.
А главной точкой нашего маршрута станет Выборгский замок, величественный архитектурный памятник XIII века. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья.
Экскурсия по Выборгу — это не просто прогулка, это погружение в историю города с его уникальными рассказами и легендами.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Место встречи согласовывается с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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