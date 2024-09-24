2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССимонова24 сентября 2024Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
- ААнтон3 сентября 2024Прекрасная экскурсия, увлеченный человек провел нас по интересным и красивейшим местам Выборга, было очень интересно слушать, спасибо!
- ЕЕкатерина31 августа 2024Экскурсовод очень много знает, дает большой объём информации, но полностью завлечь взрослых и особенно детей не получилось.
- ВВиктория25 августа 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
- ВВиталий20 августа 2024Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
- ААлександра8 августа 2024Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
- ДДмитрий20 июня 2024Гид интересно рассказывает историю, показывает восстановленные исторические виды и облик города.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Собор Петра и Павла»
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