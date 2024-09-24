Собор Петра и Павла – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Петра и Павла» в Выборге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
101 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Выборг из окна автомобиля
На машине
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
от 5 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Симонова
    24 сентября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
  • А
    Антон
    3 сентября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, увлеченный человек провел нас по интересным и красивейшим местам Выборга, было очень интересно слушать, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Экскурсовод очень много знает, дает большой объём информации, но полностью завлечь взрослых и особенно детей не получилось.
  • В
    Виктория
    25 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
    читать дальше

    получили море новых впечатлений, знаний по истории города Выборг. Все очень интересно и доступно. И еще такой формат экскурсии, как наша (это 4 человека и на машине) очень понравилась, вроде и все посмотрели и не устали вообще:) Вообщем будете в Выборге, ищите Анжелику, очень классный гид.

  • В
    Виталий
    20 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
    читать дальше

    в историю, сравнения и необычные места. . например: на знал об Выборгском центральном отделении сбербанка, очень и очень необычно. . Покатали на машине, без спешки и суеты. Увидели много, много услышали. . 3 часа пролетели незаметно. . Экскурс в историю, ответы на наши вопросы. мы очень любопытные. . Мой сын, 11 лет, в восторге. . сыпал вопросами, на которые получал квалифицированные ответы, и задачи с загадками. . Спасибо экскурсоводу Анжелике, профи своего дела. . очень и очень рекомендую!!!

  • А
    Александра
    8 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
    читать дальше

    любовь гостям! С Алексеем совсем по-другому взглянули на архитектуру города. Оказывается, истории отдельных домов и сооружений, особенности их строительства - это тоже очень интересно! После экскурсии захотелось ещё раз пройтись по некоторым особо понравившимсч местам. Приеду в Выборг ещё раз просто погулять! Спасибо, Алексей, огромное!

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Гид интересно рассказывает историю, показывает восстановленные исторические виды и облик города.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
    читать дальше

    жизни Выборга! Лучшего проводника по Выборгу не найти точно! Дай Бог здоровья и успехов во всех начинанияз по созранению культорного наследия наших предков этому замечательному человеку!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Собор Петра и Павла»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
  3. Выборг из окна автомобиля
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Собор Петра и Павла" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Собор Петра и Павла», 134 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам