Как писали путешественники в XIX-XX веках, в Выборге витал запах кренделей и кофе.

Гуляя по улочкам города, вы почувствуете, как хорошо живётся жителям и туристам: к их услугам были, да и сейчас есть, многочисленные отели, уютные кафе и рестораны, кондитерские, молочные и мясные лавки. А выборгское мороженое - продукция филиала всемирно известного концерна «Valio», вдохновило поэта Осипа Мандельштама на написание стихотворения, которое завершается словами: «…сверкает на солнце ☀️ божественный лёд»

В Завершении экскурсии 🧭 дегустация выборгского кренделя с кофе, чаем или глёгом.

Маршрут: Красная площадь - проспект Ленина - Крепостная улица - Ратушная площадь - ул. Прогонная - Рыночная площадь.