  1. Россия
  2. Экскурсии

Вкусный Выборг

5
2 отзыва
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
Вкусный Выборг
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Вкусный Выборг
Вкусный Выборг

Что вы увидите

  • Красная площадь - проспект Ленина - Крепостная улица - Ратушная площадь - ул. Прогонная - Рыночная площадь
Как писали путешественники в XIX-XX веках, в Выборге витал запах кренделей и кофе.
Гуляя по улочкам города, вы почувствуете, как хорошо живётся жителям и туристам: к их услугам были, да и сейчас есть, многочисленные отели, уютные кафе и рестораны, кондитерские, молочные и мясные лавки. А выборгское мороженое - продукция филиала всемирно известного концерна «Valio», вдохновило поэта Осипа Мандельштама на написание стихотворения, которое завершается словами: «…сверкает на солнце ☀️ божественный лёд»
В Завершении экскурсии 🧭 дегустация выборгского кренделя с кофе, чаем или глёгом.
Маршрут: Красная площадь - проспект Ленина - Крепостная улица - Ратушная площадь - ул. Прогонная - Рыночная площадь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость дегустации – 85 рублей с человека (один крендель на двоих, так как кренделем по традиции нужно обязательно с кем-нибудь поделиться, и чашка хорошего финского кофе).
Начало
🚩 уточняется после бронирования
Место завершения
🏁 Рыночная площадь
Вкусный Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гильдия Э.
Гильдия Э.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гильдия Э. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по старому Выборгу
2 500
1.5 часа
Обзорная экскурсия по старому Выборгу
88 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Выборгу
4 000
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу
49 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Выборгу (сборная)
450
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу (сборная)
26 отзывов
Прогулка по парку Монрепо
2 500
1.5 часа
Прогулка по парку Монрепо
4 отзыва
Гид на весь день в Выборге
7 500
10 часов
Гид на весь день в Выборге
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
1 700
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
229 отзывов
Прогулки по средневековому Выборгу
История Выборга. Обзорная экскурсия
1 950
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
83 отзыва
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Замок и улочки средневекового Выборга
455
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
80 отзывов
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
4 000
3.5 часа
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
76 отзывов
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Средневековый Выборг
260
2 часа
Средневековый Выборг
68 отзывов
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
По Выборгу на автомобиле!
2 300
3 часа
По Выборгу на автомобиле!
63 отзыва
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии