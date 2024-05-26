Групповые экскурсии Ялты

Найдено 18 экскурсий в категории «Групповые» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
148 отзывов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350 за человека
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
47 отзывов
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 100 за человека
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
40 отзывов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950 за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750 за человека
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
53 отзыва
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250 за человека
Ливадийский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200 за человека
По местам Царской охоты
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900 за человека
Дегустация вин в Массандре - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500 за человека
Из Ялты до Фороса и Симеиза
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия из Ялты до Фороса и Симеиза: живописные виды и исторические места
Приглашаем вас на захватывающее путешествие, где морские панорамы и священные места Крыма ожидают вас на каждом шагу
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 400 за человека
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Юсуповский дворец
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Тропа здоровья
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900 за человека
Лавандовые поля
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
  3. Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  4. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
  5. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Групповые" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 750 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Ялте из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Ялты по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам