А Анастасия Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!

А Анастасия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.

Н Наталия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.

Ю Юрий Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Всё отлично! 🖐

В Воронкина Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.

Е Елена Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.

В Владимир Из Ялты до Фороса и Симеиза Всё было хорошо, доброжелательно. безопасно. Но по моему мало информации по истории Крыма.

Н Наталья Из Ялты до Фороса и Симеиза Все согласно программы! Экскурсовод - Юлия Владимировна- прекрасна! Водитель опытный. Рекомендуем!

Н Наталья Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!