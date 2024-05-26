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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950₽ за человека
Групповая
2 часа
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Групповая
4 часа
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия из Ялты до Фороса и Симеиза: живописные виды и исторические места
Приглашаем вас на захватывающее путешествие, где морские панорамы и священные места Крыма ожидают вас на каждом шагу
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 мая 2024Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
- ААнастасия23 мая 2024Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
- ННаталия21 мая 2024Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
- ЮЮрий16 мая 2024Всё отлично! 🖐
- ВВоронкина14 мая 2024Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
- ЕЕлена14 марта 2024ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
- ВВладимир14 марта 2024Всё было хорошо, доброжелательно. безопасно. Но по моему мало информации по истории Крыма.
- ННаталья11 марта 2024Все согласно программы! Экскурсовод - Юлия Владимировна- прекрасна! Водитель опытный. Рекомендуем!
- ННаталья10 марта 2024Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!
- ИИдрис4 марта 2024Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Групповые»
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