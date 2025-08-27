Мои заказы

Синявинское озеро – экскурсии в Янтарном

Найдено 4 экскурсии в категории «Синявинское озеро» в Янтарном, цены от 3000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Куршская коса вдоль и поперёк (из Янтарного)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
На машине
7 часов
-
15%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 705 ₽17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
4 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
3000 ₽ за человека
Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никитина
    27 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)

    Группа набралась полная, в процессе плавания
    люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.

    Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)

  • Л
    Любовь
    21 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
  • В
    Валентина
    20 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Все отлично!
  • З
    Захарова
    15 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
    на берегу, удобная раздевалка, места для хранения вещей которые непонадобятся и большой выбор плавательных средств"! 4 часа прошли прекрасно! Экскурсовод Егор, очень приятный в общении молодой, симпатичный! Компания подобралась весёлая и доброжелательная! Одно из самых приятных воспоминаний о поездке в Калининград! Спасибо Вам большое!

