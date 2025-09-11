Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ярославлю, где каждый уголок хранит нерассказанные истории.
Вас ждет не просто прогулка по достопримечательностям, а настоящее исследование альтернативных версий прошлого.
Вместе мы посетим знаковые места, такие как
Вас ждет не просто прогулка по достопримечательностям, а настоящее исследование альтернативных версий прошлого.
Вместе мы посетим знаковые места, такие как
6 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Уникальный взгляд на историю
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🔍 Интересные теории и факты
- 🗝 Тайны древних цивилизаций
- 🚶♂️ Возможность выбрать транспорт
- 🗣 Увлекательные рассказы гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ярославле наиболее комфортная для пеших прогулок, а зелень парков и садов создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур и снега, но для любителей зимних пейзажей это не станет преградой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Камень основания Ярославля
- Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский собор
- Волжская набережная
- Демидовский столп
Описание экскурсии
Обратите внимание: в основе этой экскурсии лежит альтернативная версия истории — это значит, что содержание основано на интересных, но часто спорных теориях, у которых нет подтверждения в официальных источниках.
Что вас ожидает
Провалиться в Тартарары
На прогулке мы прикоснемся к истории 17-19 веков, но не той, которую предлагают европейские ученые, а той, которая долгое время была скрыта от глаз. Мы посетим центральные достопримечательности города — камень основания Ярославля, Спасо-Преображенский монастырь, Успенский собор, Волжскую набережную, Демидовский столп и другие. Посмотрим на развитие Ярославля, России и всего мира под другим углом, подняв некоторые забытые исторические факты и применив их к законам логики.
О чем будем говорить:
- Исследуем загадку названия древнего города — ЯроСлавль.
- Побываем на месте легендарного события, ставшего переломным для северо-востока Руси.
- Поймем, кем был «Господин Великий Новгород». Да — именно в Ярославле.
- Расскажу о загадочных археологических находках и покажу место самого крупного из обнаруженных на территории СССР клада.
- Предположим, куда исчезли древние кремли Руси севернее Москвы (в 20+ городах).
- Раскрою секреты «золотой Орды», опираясь не только на факты из летописей, но и на археологические находки. Заодно поговорим о домонгольских храмах России и «монгольских» монастырях страны.
- Побеседуем о самой загадочной стране мира — земле Тарха и Тары — Тартарии. Разберем, что значит «провалиться в Тартарары».
- И наконец, увидим средневековый дворец — место схрона икон, среди которых встречаются и весьма необычные.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, но можно провести ее на вашем или моем автомобиле (аренда моего автомобиля стоит 2500 руб.)
- Экскурсия рассчитана на взрослых эрудированных людей. Можно брать с собой подростков, если вы считаете, что они поймут материал.
- Дополнительно оплачивается вход в музей-заповедник «Ярославский кремль» — 150 руб. (+ билет гиду)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2774 туристов
Я гид международного класса и опытный путешественник. Имею диплом учителя мировой художественной культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета, и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Кто ищет подобную информацию, Егор даёт, даже выходя за рамки самой экскурсии. Очень увлекательно изучать историю с разных углов, а не идти по узкому коридору,что нам дают в учебниках. Благодарю,Егор. Уверена,что мы ещё встретимся!
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Довольно интересное знакомство с альтернативной историей города Ярославль с примерами и комфортным передвижением по центральной части города. Более подробную информацию можно получить потом в интерактивном музее альтернативной истории, который несколько лет назад открылся и находиться на набережной Ярославля. Экскурсия побудила более подробно изучить этот вопрос в музее и в дальнейшем в литературе.
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Я люблю историю и люблю послушать альтернативную историю.
Гид много знает о язычестве, мифах, легендах.
Гид много знает о язычестве, мифах, легендах.
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В
Спасибо,Егор, за интересную, умело организованную подачу материала. Мы хотели услышать что-то необычное и мы это услышали. Согласны ли мы с этим, это другой вопрос, но тема экскурсии была именно такова:
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Егор, спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию. Мы интересуемся альтернативной информацией об истории нашей страны и не только. Конечно нам интересно было послушать альтернативщика в живую. Видно, что Егор
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И
Немного интересовался темой и планируя экскурсии на время пребывания в Ярославле был приятно удивлён подобным предложением. Экскурсовод Егор человек очень увлеченный данной темой, рассказывает структурированно, последовательно с фото и видео, но на экране планшета было бы лучше конечно)). Если готовы взглянуть под другим углом на историю или интересна тема альтернативной истории, то не пожалеете.
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