Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ярославлю, где каждый уголок хранит нерассказанные истории.Вас ждет не просто прогулка по достопримечательностям, а настоящее исследование альтернативных версий прошлого.Вместе мы посетим знаковые места, такие как

Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, и взглянем на них под совершенно другим углом. Вы узнаете о секретах «Господина Великого Новгорода», обсудим роль золотой Орды в истории России и попытаемся разгадать, что скрывается за мифом о Тартарии. Эта экскурсия предназначена для тех, кто не боится вопросить историю и готов к новым открытиям. Подходит для взрослых и подростков, интересующихся историей. Познавательное приключение, полное открытий и исторических загадок, ждет вас

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ярославле наиболее комфортная для пеших прогулок, а зелень парков и садов создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур и снега, но для любителей зимних пейзажей это не станет преградой.

Сейчас август — это идеальное время.