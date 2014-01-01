Что вы увидите
- Старинные торговые ряды и хлебная биржа
- Костёл «Сердце Иисуса»
- Рыбинское водохранилище
- Исторический центр Рыбинска
- Спасо-Преображенский собор
- Набережная и арочный мост
- Шлюзы
- на выбор:
- Рыбинский музей-заповедник
- Музей затопленного города Мологи
- Музейный комплекс «Советская эпоха»
Рыбинск — город 🏙️ с почти тысячелетней историей 📖, который пять раз менял своё название! Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это всё о Рыбинске...
«Петербург в миниатюре» стоит того, чтобы посвятить ему целый день:
- Увидеть величественный Спасо-Преображенский собор;
- Сфотографироваться с Лениным в зимнем пальто;
- Проехать по шлюзам;
- Погулять на Волжской набережной;
- Познакомиться с памятником бурлаку и поэту Льву Ошанину;
- И, конечно, заглянуть в католический костёл!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
- Подорожная экскурсия
- Экскурсия по городу
- Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
- Экскурсия (на выбор): в рыбинский музей-заповедник, музей затопленного города Мологи или музейный комплекс «Советская эпоха».
Что не входит
- Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Л.
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Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий
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