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Экскурсия в Рыбинск: Петербург в миниатюре

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Рыбинск — небольшой уездный город 🏙️.

Скорее всего вы знаете о нем по гигантскому водохранилищу.

Но для многих он стал «Петербургом в миниатюре».

Сами посудите — величественные соборы, интересные памятники, необычные музеи 🖼, длинная набережная.

Все как в Петербурге!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Рыбинск: Петербург в миниатюре
Экскурсия в Рыбинск: Петербург в миниатюре

Что вы увидите

  • Старинные торговые ряды и хлебная биржа
  • Костёл «Сердце Иисуса»
  • Рыбинское водохранилище
  • Исторический центр Рыбинска
  • Спасо-Преображенский собор
  • Набережная и арочный мост
  • Шлюзы
  • на выбор:
  • Рыбинский музей-заповедник
  • Музей затопленного города Мологи
  • Музейный комплекс «Советская эпоха»
Рыбинск — город 🏙️ с почти тысячелетней историей 📖, который пять раз менял своё название! Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это всё о Рыбинске...

«Петербург в миниатюре» стоит того, чтобы посвятить ему целый день:

  • Увидеть величественный Спасо-Преображенский собор;
  • Сфотографироваться с Лениным в зимнем пальто;
  • Проехать по шлюзам;
  • Погулять на Волжской набережной;
  • Познакомиться с памятником бурлаку и поэту Льву Ошанину;
  • И, конечно, заглянуть в католический костёл!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Подорожная экскурсия
  • Экскурсия по городу
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
  • Экскурсия (на выбор): в рыбинский музей-заповедник, музей затопленного города Мологи или музейный комплекс «Советская эпоха».
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Экскурсия в Рыбинск: Петербург в миниатюре
Экскурсия в Рыбинск: Петербург в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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