Индивидуальная обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (7-13 лет)»

В этой экскурсии не будет замысловатых слов и долгих описаний. Вместо них — интересные вопросы и необычные ответы.
Мы погуляем по набережным Волги и Которосли, увидим маленькие колокольчики и большие колокола, башни и палаты, фантастических птиц и зверей, что оживают на изразцах. Ярославские чудеса удивят даже взрослых — они ведь тоже мечтают попасть в сказку!
Мы погуляем по набережным Волги и Которосли, увидим маленькие колокольчики и большие колокола, башни и палаты, фантастических птиц и зверей, что оживают на изразцах. Ярославские чудеса удивят даже взрослых — они ведь тоже мечтают попасть в сказку!
Описание экскурсии
По древнему городу — как на машине времени!
Весёлые и познавательные рассказы, миллион вопросов и столько же ответов.
Живая история
Через интересные вопросы и необычные ответы вы шаг за шагом откроете для себя Ярославль культурный и исторический. И узнаете:
- Тайны древних храмов и улиц
- Почему повсюду в Ярославле встречается медвежья символика
- Почему церковь Ильи Пророка выглядит словно в сказке
- Чем прославились ярославские «конфетчики»
Организационные детали
- Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 7 до 13 лет
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому выбирайте подходящую одежду и обувь
- Дополнительных расходов не предвидится
- В подарок маленькие путешественники получат подарки с местным колоритом
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
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