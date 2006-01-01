«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу

Приглашаю вас на знакомство с особенностями ярославской архитектурной школы и щедрыми меценатами -...

Приглашаю вас на знакомство с особенностями ярославской архитектурной школы и щедрыми меценатами — купцами, на чьи средства были построены многие храмы.

Вы узнаете об истории Ярославля с древнейших времён, и подробно о «золотом веке» нашего города.

Увидите все шедевры древнерусского зодчества в Ярославле, и подробно познакомитесь со Спасо-Преображенским монастырем, с его историей и архитектурой.
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Николы Надеина
  • Церковь Рождества Христова
  • Храм Ильи Пророка
  • Храм Иоанна Златоуста
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Богоявления

На экскурсии вы увидите:

  • древнейший из сохранившихся ансамблей бывшего Спасо-Преображенского монастыря (в настоящее время — территория Ярославского музея-заповедника);
  • первый каменный посадский храм XVII в. — Церковь Николы Надеина;
  • церковь Рождества Христова с колокольней, которая не имеет аналогов во всей русской архитектуре;
  • непревзойдённый по своей красоте и гармонии храм Ильи Пророка;
  • с уникальным изразцовым наличником храм Иоанна Златоуста и ансамбль в старинной слободе Коровники;
  • изображённый на 1000-рублёвой купюре храм Иоанна Предтечи;
  • подобный сказочному терему храм Богоявления.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • входные билеты на территорию Спасо-Преображенского монастыря
  • автомобиль гида
Что не входит
  • Осмотр интерьеров храмов
Место начала и завершения
Богоявленская пл., 25
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия П.
Юлия П.
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