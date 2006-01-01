древнейший из сохранившихся ансамблей бывшего Спасо-Преображенского монастыря (в настоящее время — территория Ярославского музея-заповедника);
первый каменный посадский храм XVII в. — Церковь Николы Надеина;
церковь Рождества Христова с колокольней, которая не имеет аналогов во всей русской архитектуре;
непревзойдённый по своей красоте и гармонии храм Ильи Пророка;
с уникальным изразцовым наличником храм Иоанна Златоуста и ансамбль в старинной слободе Коровники;
изображённый на 1000-рублёвой купюре храм Иоанна Предтечи;
подобный сказочному терему храм Богоявления.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
входные билеты на территорию Спасо-Преображенского монастыря
автомобиль гида
Что не входит
Осмотр интерьеров храмов
Место начала и завершения
Богоявленская пл., 25
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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