Приглашаю вас на знакомство с особенностями ярославской архитектурной школы и щедрыми меценатами — купцами, на чьи средства были построены многие храмы.



Вы узнаете об истории Ярославля с древнейших времён, и подробно о «золотом веке» нашего города.



Увидите все шедевры древнерусского зодчества в Ярославле, и подробно познакомитесь со Спасо-Преображенским монастырем, с его историей и архитектурой.