Уникальное наследие старины

Уникальность города трудно переоценить. Здесь и набережные — великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная. Чудом дошедшие до наших дней храмы и соборы. Музеи 🖼, заботливо сохраняющие наследство предков, а также многочисленные бульвары и невысокая, уютная жилая застройка.

Ярославль сохранил самобытную архитектуру центра, великолепно сохранившийся белокаменный Кремль с дворовыми постройками и великое множество церквей и соборов, которые мы осмотрим.

Разумеется, что в ходе экскурсии 🧭 вы услышите не только о древней истории 📖 Ярославля, но и его современной жизни, её экономических и культурных аспектах.