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Пешеходная экскурсия по Ярославлю

5
8 отзывов
Турагентство С.
Турагентство С. – Гид из Ярославля
Ежедневная пешеходная экскурсия ⛳ по прекрасному Ярославлю.

Вы познакомитесь с историческим центром, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Профессиональный экскурсовод покажет вам самые яркие достопримечательности 🏛️, величественные храмы и Спасо-Преображенский монастырь.

Вы увидите Стрелку Волги и Которосли, где стоит памятник тысячелетию города.

Помимо уникальных исторических фактов, вы узнаете о современной жизни города, её экономических и культурных аспектах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 375 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Пешеходная экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги)
  • Памятник 1000-летия Ярославля
  • Успенский собор
  • «Рычащий» памятник медведю
  • Первый русский театр им. Ф. Волкова
  • Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль
  • Памятник «Ярославу Мудрому»
  • Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО
  • Нулевой километр Золотого кольца
  • Богоявленская площадь
  • Красная площадь
  • Вечный огонь
  • Спасо-Преображенский монастырь
Уникальное наследие старины
Уникальность города трудно переоценить. Здесь и набережные — великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная. Чудом дошедшие до наших дней храмы и соборы. Музеи 🖼, заботливо сохраняющие наследство предков, а также многочисленные бульвары и невысокая, уютная жилая застройка.
Ярославль сохранил самобытную архитектуру центра, великолепно сохранившийся белокаменный Кремль с дворовыми постройками и великое множество церквей и соборов, которые мы осмотрим.
Разумеется, что в ходе экскурсии 🧭 вы услышите не только о древней истории 📖 Ярославля, но и его современной жизни, её экономических и культурных аспектах.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты в Спасо-Преображенский монастырь (550 рублей с человека)
Начало
🚩 Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Место завершения
🏁 Центр города
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Пешеходная экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турагентство С.
Турагентство С.
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8 отзывов оставили туристы

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