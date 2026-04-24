Без шума, вибраций и запаха топлива — так проходят поездки на нашем двухпалубном электрокатамаране класса премиум.
Нулевой выброс топлива сохраняет баланс речной экосистемы — это транспорт будущего, с которым вы познакомитесь уже сейчас. Путешествие дополнят виды Ярославля и авторская экскурсия. Гид расскажет об истории города и его традициях.
Нулевой выброс топлива сохраняет баланс речной экосистемы — это транспорт будущего, с которым вы познакомитесь уже сейчас. Путешествие дополнят виды Ярославля и авторская экскурсия. Гид расскажет об истории города и его традициях.
Описание экскурсии
- Вы увидите главные достопримечательности города, живописные набережные и мосты
- Услышите рассказы гида об истории Ярославля, его культуре, традициях и привычках местных жителей
- Сделаете красивые фотографии с воды и отдохнёте в приятной атмосфере
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Катамаран оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- На прогулке можно заказать в баре лёгкий обед и напитки
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 19:30 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 6-12 лет
|950 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|1150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прогулки по городу очень понравились, особенно когда смотришь на него с реки — совсем другое ощущение. Даже если не брать экскурсию, все равно стоит просто посидеть и насладиться видом.
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Д
Мы взяли вечернюю прогулку как раз на закате – пейзажи просто завораживали!
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К
Если хотите успеть насладиться Белояром — советую не медлить, пока деревья еще не сбросили всю листву! Пейзажи там просто захватывают дух!
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С
Я просто в полном восторге! Это путешествие меня очень тронуло. Обязательно хочу повторить его, да еще и детей взять!
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Л
Прокатился с ветерком и получил массу удовольствия!
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