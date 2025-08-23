читать дальше уменьшить знаток своего дела, приятный собеседник. Сложилось все только со знаком плюс и общение и полученные впечатления и погода комфортная, позволившая поднять паруса. Будете в Ярославле, рекомендую, поверьте не пожалеете. Всей команде организаторов, огромное спасибо

О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было восхитительно, Александр замечательный рассказчик,