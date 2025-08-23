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Экскурсии по рекам в Ярославле 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Ярославле, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ярославль: прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 09:00
16 июл в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр»
1 час
5 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр»
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Завтра в 19:30
16 июл в 10:30
1150 ₽ за человека
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
Откройте для себя Ярославль с воды, наслаждаясь панорамами Волги и изучая основы управления парусной яхтой в компании опытного капитана
Начало: В ярославской парусной школе
Расписание: в понедельник, среду и четверг в 16:00
Завтра в 16:00
16 июл в 16:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Дата посещения: 23 авг 2025
Комфортная, интересная поездка, с впечатлениями и удовольствием!
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А
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Прекрасные впечатления! Отличное и познавательное путешествие!!!
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Надежда
Ярославль: прогулка на парусной яхте
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было восхитительно, Александр замечательный рассказчик,
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знаток своего дела, приятный собеседник. Сложилось все только со знаком плюс и общение и полученные впечатления и погода комфортная, позволившая поднять паруса. Будете в Ярославле, рекомендую, поверьте не пожалеете. Всей команде организаторов, огромное спасибо

О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было+4
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было
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С
Ярославль: прогулка на парусной яхте
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
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Ольга
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Александр показал нам Ярославль "с воды". Прекрасная Белка провела нас по волнам Которосли, а потом и Волги. Замечательное разнообразие для усталых от пеших экскурсий и сытных обедов туристов. Удалось даже немного "порулить" судном, за что отдельное спасибо! Рекомендую =)
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Е
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Очень понравилась прогулка на яхте с Александром! Узнали много интересного, было очень атмосферно - путешествие не может оставить равнодушным! Большое спасибо!
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В
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отличная прогулка по Волге — посмотрели красоту, пообщались, посмеялись, погрузились в тонкости устройства паруса, подержались за румпель!
Отличная прогулка по Волге — посмотрели красоту, пообщались, посмеялись, погрузились в тонкости устройства паруса, подержались за румпель!
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Анастасия
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Нам прогулка понравилась! Прокатились с ветерком 🙂
Нам прогулка понравилась! Прокатились с ветерком 🙂
Нам прогулка понравилась! Прокатились с ветерком 🙂
Нам прогулка понравилась! Прокатились с ветерком 🙂
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С
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная романтика лета.
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная+1
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная
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И
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Была проведена отличная экскурсия. Отлично провели время. Панорама города с воды впечатляет и стоит того, чтобы ее увидеть.
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Всего 155 отзывов в Ярославле в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ярославль: прогулка на парусной яхте;
  2. Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр»;
  3. Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте.
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Успенский Собор;
  3. Храм Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Церковь Ильи Пророка;
  6. Парк Стрелка;
  7. Казанский женский монастырь;
  8. Демидовский сад;
  9. Спасо-Преображенский мужской монастырь;
  10. Спасо-Преображенский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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