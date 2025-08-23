Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеЯрославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Завтра в 09:00
16 июл в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Прогулочный рейс в Ярославле на электрокатамаране «Белояр»
Подарить себе неспешную прогулку по Волге с красивыми видами и рассказами гида
Начало: У речного вокзала
Завтра в 19:30
16 июл в 10:30
1150 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Ярославль: групповая прогулка на парусной яхте
Откройте для себя Ярославль с воды, наслаждаясь панорамами Волги и изучая основы управления парусной яхтой в компании опытного капитана
Начало: В ярославской парусной школе
Расписание: в понедельник, среду и четверг в 16:00
Завтра в 16:00
16 июл в 16:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 23 авг 2025
Комфортная, интересная поездка, с впечатлениями и удовольствием!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасные впечатления! Отличное и познавательное путешествие!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было восхитительно, Александр замечательный рассказчик,
+4
Вам был полезен этот отзыв?
С
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
Вам был полезен этот отзыв?
Александр показал нам Ярославль "с воды". Прекрасная Белка провела нас по волнам Которосли, а потом и Волги. Замечательное разнообразие для усталых от пеших экскурсий и сытных обедов туристов. Удалось даже немного "порулить" судном, за что отдельное спасибо! Рекомендую =)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась прогулка на яхте с Александром! Узнали много интересного, было очень атмосферно - путешествие не может оставить равнодушным! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная прогулка по Волге — посмотрели красоту, пообщались, посмеялись, погрузились в тонкости устройства паруса, подержались за румпель!
Вам был полезен этот отзыв?
Нам прогулка понравилась! Прокатились с ветерком 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
С
Огромное спасибо!!! Нам очень понравилось неспешное, расслабляющее скольжение по Волге. Необычные ракурсы города, плеск воды, волшебная романтика лета.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
И
Была проведена отличная экскурсия. Отлично провели время. Панорама города с воды впечатляет и стоит того, чтобы ее увидеть.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 155 отзывов в Ярославле в категории "По рекам и каналам"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Ярославль – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь