1 отзыв оставили туристы

Во втором по величине городе Ярославской области можно познакомиться с самыми интересными постройками 18-20 веков, пройтись по уютным купеческим улочкам и узнать о знаменитых людях, связанных с Рыбинском.Участники экскурсии увидят

Спасо-Преображенский собор, католический костёл, старинную пожарную каланчу и другие архитектурные памятники. Также будет возможность узнать о строительстве Рыбинской ГЭС и нелёгкой доле бурлаков, увековеченных Репиным. Экскурсия проводится индивидуально, с возможностью организации трансфера за дополнительную плату

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Рыбинска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, хотя город и красив в снегу, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но всё же можно насладиться атмосферой, особенно в помещениях.

Сейчас август — это идеальное время.