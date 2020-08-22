1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Рыбинск — маленький Петербург

Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах

5
1 отзыв
Алёна
Алёна – представитель из Ярославля
Во втором по величине городе Ярославской области вы познакомитесь с самими интересными постройками 18-20 веков, пройдете по уютным купеческим улочкам, узнаете о Федоре Ушакове, братьях Нобель и других знаменитых людях, связанных с Рыбинском.

И, конечно, поговорим о несчастных бурлаках, увековеченных Репиным, и ГЭС, изменившей местный быт.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург

Что вас ожидает

История города на реке и море
На экскурсии 🧭 вы увидите, что Рыбинск стоит не только на берегу великой русской реки Волги, но и на «Рыбинском море», искусственно созданном в 20 веке. И практически вся жизнь Рыбинска сосредоточена вокруг этого водохранилища. Вы узнаете, что осталось на его дне и как строилась мощная ГЭС, рассмотрите шлюзы и мощную дамбу, построенную в стиле сталинского ампира. А также услышите о нелёгкой доле бурлаков, труд которых увековечил на своей картине Илья Репин.

Город и горожане
Рыбинск сочетает в себе различные архитектурные стили. Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор и католический костёл, старинную пожарную каланчу, железнодорожный вокзал и резной Дом художников. Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину. А отдельно мы поговорим об известных уроженцах рыбинской земли: флотоводце Фёдоре Ушакове, братьях Шенки, основателях двух кинокомпаний-гигантов, и братьях Нобель.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль из других соседних городов — 3000-6000 руб., минивен — 3500-9000 руб. ; только перемещение по Рыбинску — 1400 и 3000 руб. соответственно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

22 августа 2020
Отличная экскурсия! Советую для взрослых.

Алёна проводит ещё 5 экскурсий

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
306 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Ярославль для детей
От 3 800
2.5 часа
Ярославль для детей
7 отзывов
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей пряника и мишек
Ярославль — город богатырей и воинов
От 4 800
3 часа
Ярославль — город богатырей и воинов
7 отзывов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
От 8 200
4 часа
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
1 отзыв
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Ярославль и Кострома одним днём
От 11 800
8 часов
Ярославль и Кострома одним днём
1 отзыв
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
281 отзыв
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
скидка30%
3900
2 730
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Ярославль — история и современность
скидка25%
2500
1 875
2.5 часа
Ярославль — история и современность
62 отзыва
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города