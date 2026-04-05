1 отзыв оставили туристы

Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Во втором по величине городе Ярославской области можно познакомиться с самыми интересными постройками 18-20 веков, пройтись по уютным купеческим улочкам и узнать о знаменитых людях, связанных с Рыбинском.
Участники экскурсии увидят читать дальшеуменьшить
Спасо-Преображенский собор, католический костёл, старинную пожарную каланчу и другие архитектурные памятники.
Также будет возможность узнать о строительстве Рыбинской ГЭС и нелёгкой доле бурлаков, увековеченных Репиным. Экскурсия проводится индивидуально, с возможностью организации трансфера за дополнительную плату
Лучшее время для посещения Рыбинска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, хотя город и красив в снегу, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но всё же можно насладиться атмосферой, особенно в помещениях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-Преображенский собор
Католический костёл
Старинная пожарная каланча
Железнодорожный вокзал
Дом художников
Хлебная биржа
Памятник Льву Ошанину
Описание экскурсии
История города на реке и море
На экскурсии вы увидите, что Рыбинск стоит не только на берегу великой русской реки Волги, но и на «Рыбинском море», искусственно созданном в 20 веке. И практически вся жизнь Рыбинска сосредоточена вокруг этого водохранилища. Вы узнаете, что осталось на его дне и как строилась мощная ГЭС, рассмотрите шлюзы и мощную дамбу, построенную в стиле сталинского ампира. А также услышите о нелёгкой доле бурлаков, труд которых увековечил на своей картине Илья Репин.
Город и горожане
Рыбинск сочетает в себе различные архитектурные стили. Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор и католический костёл, старинную пожарную каланчу, железнодорожный вокзал и резной Дом художников. Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину. А отдельно мы поговорим об известных уроженцах рыбинской земли: флотоводце Фёдоре Ушакове, братьях Шенки, основателях двух кинокомпаний-гигантов, и братьях Нобель.
Организационные детали
Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль из других соседних городов — 4500-8000 ₽, минивен — 5500-14 600 ₽; только перемещение по Рыбинску — 3000 и 7200 ₽ соответственно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 26248 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Огромная благодарность Алене за экскурсию, это было здорово! И подача материала, и местечки, еуда возят не все экскурсии, и прекрасное авто с водителем! Рыбинск вроде и маленький город, но мы успели много, и вкусно поесть, и нагуляться, и наверное немного узнать колорит этого маленького Питера! организатора однозначно рекомендую
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Ольга
Очень хорошая экскурссия! Рекомендуем!
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Татьяна
Экскурсия с Сергеем прошла просто отлично. Очень впечатлил тот факт, что он действительно буквально на ходу подстраивался под наши интересы, мог ответить буквально на любой вопрос. Рыбинск произвел на нас незабываемое впечатление, и думается нам, совсем не последнюю роль в этом сыграл рассказ Сергея. Спасибо.
+1
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А
Алексей
Экскурсовод Сергей провёл для нашей семьи замечательную экскурсию по замечательному городу Рыбинску, обильно приправив исторические факты историческими анекдотами о том, как чудили рыбинские бурлаки и купцы, было очень интересно.
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Олеся
Елена провела нам очень интересную экскурсию. Очень интересно ее слушать,сразу представляешь те времена. Видно, что человек любит то, чем занимается. Время пролетело незаметно, несмотря на сильные морозы. Огромное спасибо.
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Наталия
Алевтина - очень знающий, профессиональный гид, любящий свой город. Рассказ получился очень структурированный, полный, с хорошим юмором. Алевтина дополнительно ответила на наши вопросы. Рыбинск нам очень понравился! Надеемся приехать еще раз!
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