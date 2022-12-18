Ежедневно в 12:00

За два с половиной часа авто-пешеходной экскурсии вы обязательно влюбитесь в Ярославль, не замёрзнете, особенно в зимнее время, получите массу ценных советов и узнаете целый ворох интересных фактов! В составе небольшой группы, вместе с нашим профессиональным и жизнерадостным экскурсоводом, вы можете отправиться в увлекательное путешествие по Ярославлю.

Во время экскурсии мы покажем вам достопримечательности центральной части города в зоне ЮНЕСКО: древнюю Стрелку, первый профессиональный русский театр, храм Ильи Пророка XVII века, Волжскую набережную — одну из лучших на великой русской реке, так и то, чем богаты наши слободы, например: поразительный храм Иоанна Предтечи с купюры в 1000 рублей.

В экскурсию входит: