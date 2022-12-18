Страницы истории Ярославля

За два с половиной часа авто-пешеходной экскурсии вы обязательно влюбитесь

За два с половиной часа авто-пешеходной экскурсии вы обязательно влюбитесь в Ярославль, не замёрзнете, особенно в зимнее время, получите массу ценных советов и узнаете целый ворох интересных фактов! В составе небольшой группы, вместе с нашим профессиональным и жизнерадостным экскурсоводом, вы можете отправиться в увлекательное путешествие по Ярославлю.
Страницы истории Ярославля
Страницы истории Ярославля
Страницы истории Ярославля
Страницы истории Ярославля
Страницы истории Ярославля
Страницы истории Ярославля
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Описание

За два с половиной часа авто-пешеходной экскурсии вы обязательно влюбитесь в Ярославль, не замёрзнете, особенно в зимнее время, получите массу ценных советов и узнаете целый ворох интересных фактов! В составе небольшой группы, вместе с нашим профессиональным и жизнерадостным экскурсоводом, вы можете отправиться в увлекательное путешествие по Ярославлю.
Во время экскурсии мы покажем вам достопримечательности центральной части города в зоне ЮНЕСКО: древнюю Стрелку, первый профессиональный русский театр, храм Ильи Пророка XVII века, Волжскую набережную — одну из лучших на великой русской реке, так и то, чем богаты наши слободы, например: поразительный храм Иоанна Предтечи с купюры в 1000 рублей.

В экскурсию входит:

  • Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом.
  • Осмотр основных достопримечательностей Ярославля.
  • Транспорт.

Ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Богоявленская площадь, 12, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • В экскурсию входит:
  • Прогулка по древнему городу с профессиональным гидом
  • Осмотр основных достопримечательностей Ярославля
  • Транспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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