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В 17 веке Ярославль был вторым по численности и третьим по богатству городом в стране. Здесь жили купцы из привилегированного сословия «Гостиная сотня».



Какие у них были нравы? Что они чувствовали и о чём думали? Обо всём этом вы узнаете на иммерсивной прогулке по старинным улицам и бульварам города.