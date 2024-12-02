Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»

Прикоснуться к купеческим историям города в формате аудиопроменада
В 17 веке Ярославль был вторым по численности и третьим по богатству городом в стране. Здесь жили купцы из привилегированного сословия «Гостиная сотня».

Какие у них были нравы? Что они чувствовали и о чём думали? Обо всём этом вы узнаете на иммерсивной прогулке по старинным улицам и бульварам города.
4
1 отзыв
Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание аудиогида

Вы пройдёте с наушниками по важным местам города, шаг за шагом раскрывая его купеческое прошлое. В программе:

  • Казанский бульвар, построенный на месте крепостного вала
  • Величественный Казанский монастырь
  • Красная площадь, с которой связано множество городских легенд
  • Памятник Некрасову на берегу Волги
  • Уютная и живописная Волжская набережная
  • Губернаторский дом, где когда-то шумели лучшие балы города
  • Дом Ивана Кацаурова в неорусском стиле
  • Демидовский бульвар, обрамлённый липами
  • Церковь Спаса на Городу 17 века

И многое другое!

Организационные детали

  • Мы выдадим вам удобные наушники с регулируемой громкостью и одноразовыми гигиеническими накладками
  • Для создание атмосферы вас будет сопровождать наш представитель в купеческом наряде
  • Ограничение по возрасту 12+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Т
2 дек 2024
Экскурсия интересная но очень быстрый темп ходьбы и периодический шум в наушниках, заглушающий текст.

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