В 17 веке Ярославль был вторым по численности и третьим по богатству городом в стране. Здесь жили купцы из привилегированного сословия «Гостиная сотня».
Какие у них были нравы? Что они чувствовали и о чём думали? Обо всём этом вы узнаете на иммерсивной прогулке по старинным улицам и бульварам города.
Какие у них были нравы? Что они чувствовали и о чём думали? Обо всём этом вы узнаете на иммерсивной прогулке по старинным улицам и бульварам города.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание аудиогида
Вы пройдёте с наушниками по важным местам города, шаг за шагом раскрывая его купеческое прошлое. В программе:
- Казанский бульвар, построенный на месте крепостного вала
- Величественный Казанский монастырь
- Красная площадь, с которой связано множество городских легенд
- Памятник Некрасову на берегу Волги
- Уютная и живописная Волжская набережная
- Губернаторский дом, где когда-то шумели лучшие балы города
- Дом Ивана Кацаурова в неорусском стиле
- Демидовский бульвар, обрамлённый липами
- Церковь Спаса на Городу 17 века
И многое другое!
Организационные детали
- Мы выдадим вам удобные наушники с регулируемой громкостью и одноразовыми гигиеническими накладками
- Для создание атмосферы вас будет сопровождать наш представитель в купеческом наряде
- Ограничение по возрасту 12+
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 18587 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 дек 2024
Экскурсия интересная но очень быстрый темп ходьбы и периодический шум в наушниках, заглушающий текст.
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