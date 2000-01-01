Углич — древний русский город

Широкий разлив водохранилища, отражающийся в воде Кремль, монастыри и церкви, купеческие и дворянские особняки, рабочая пожарная каланча на центральной улице — даже сегодня Углич выглядит как на картинах XVIII –XIX веков.

Программа состоит из двух частей: экскурсия ⛳ по угличскому кремлю в сопровождении местного гида и экскурсия по самому Угличу.

Что мы увидим:

Начнём мы экскурсию с Угличского кремля, где в 1591 году был убит царевич Дмитрий (Дмитрий Углицкий) и где закончилась династия Рюриковичей. На сегодня Углич единственный город 🏙️ в мире, на гербе которого изображен мальчик с ножом в руке. В память об этом событии была построена здесь Церковь ⛪ Димитрия на Крови, которая является визитной карточкой города. Также Вы сможете посетить княжеские палаты XV века и Спасо-Преображенский собор, росписи которого больше напоминают итальянские и флорентийские храмы.

Древние монастыри и святыни Углича

После Кремля мы посетим древние городские монастыри: Воскресенский, Богоявленский и Алексеевский, где до сих пор сохранились угличские святыни, такие как икона «Неугасимая свеча» и другие.

Кроме этого Вы увидите и, по возможности, также сможете посетить Казанскую церковь, Церковь Флора и Лавра, Храм царевича Дмитрия «на поле», Корсунскую церковь. Также при желании можно посетить музеи 🖼 Углича: музей гидроэнергетики, музей водки, музей мифов и суеверий, музей тюремного искусства.