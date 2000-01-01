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В Углич из Ярославля

Александр С.
Александр С. – Гид из Ярославля
Приглашаю Вас на экскурсию ⛳ в Углич — город 🏙️, который по праву внесен в перечень «Золотого кольца» России.

Он был основан в далёком 937 году и сохранил огромное количество исторических достопримечательностей 🏛️ и памятников архитектуры, которые вы увидите на этой экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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В Углич из Ярославля
В Углич из Ярославля

Что вы увидите

  • Крестовоздвиженский собор
  • Угличский кремль
  • Церковь Димитрия на Крови
  • Воскресенский монастырь
  • Богоявленский монастырь
  • Алексеевский монастырь
  • По договоренности:
  • Казанская церковь
  • Церковь Флора и Лавра
  • Храм царевича Дмитрия «на поле»
  • Корсунская церковь
  • Музей Углича
Углич — древний русский город
Широкий разлив водохранилища, отражающийся в воде Кремль, монастыри и церкви, купеческие и дворянские особняки, рабочая пожарная каланча на центральной улице — даже сегодня Углич выглядит как на картинах XVIII –XIX веков.
Программа состоит из двух частей: экскурсия ⛳ по угличскому кремлю в сопровождении местного гида и экскурсия по самому Угличу.

Что мы увидим:

  • Начнём мы экскурсию с Угличского кремля, где в 1591 году был убит царевич Дмитрий (Дмитрий Углицкий) и где закончилась династия Рюриковичей. На сегодня Углич единственный город 🏙️ в мире, на гербе которого изображен мальчик с ножом в руке. В память об этом событии была построена здесь Церковь ⛪ Димитрия на Крови, которая является визитной карточкой города. Также Вы сможете посетить княжеские палаты XV века и Спасо-Преображенский собор, росписи которого больше напоминают итальянские и флорентийские храмы.
Древние монастыри и святыни Углича
После Кремля мы посетим древние городские монастыри: Воскресенский, Богоявленский и Алексеевский, где до сих пор сохранились угличские святыни, такие как икона «Неугасимая свеча» и другие.
Кроме этого Вы увидите и, по возможности, также сможете посетить Казанскую церковь, Церковь Флора и Лавра, Храм царевича Дмитрия «на поле», Корсунскую церковь. Также при желании можно посетить музеи 🖼 Углича: музей гидроэнергетики, музей водки, музей мифов и суеверий, музей тюремного искусства.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсионное обслуживание по кремлю(2000 руб. ). Если Вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль(1-4 человека) - 2500 руб
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
В Углич из Ярославля
В Углич из Ярославля
В Углич из Ярославля
В Углич из Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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