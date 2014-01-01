Старинные монастыри, фрески и храмы

В первой половине дня Вы побываете на тематической экскурсии 🧭 по городу, где узнаете, почему большинство ярославских храмов построены в XVII веке, что такое подклет и изразец, а также полюбуетесь фресками знаменитого мастера Гурия Никитина. Обязательно посетите действующие Кирилло-Афанасиевский и Казанский монастыри.

Легендарный Толгский монастырь

После обеда (по желанию, в трапезной одного из монастырей) отправимся на Толгу! Легендарный Толгский монастырь на берегу Волги, история 📖 которого насчитывает уже семь веков, радушно встречает гостей чудотворной иконой, белокаменной архитектурой, ручными лебедями и вкуснейшими пряниками местного производства.

В программу экскурсии в летний период можно включить и прогулку 👣 на теплоходе по Волге до Толгского монастыря!