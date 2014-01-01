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Ярославль — первый христианский город на Волге

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Ярославль знаменит своими храмами и монастырями.

Туристы приезжают в город 🏙️, чтобы рассмотреть древние изразцы и фрески, насладиться атмосферой старины и узнать историю 📖 Ярославля.

Вместе со мной вы окунетесь в религиозную историю и узнаете, почему многие храмы были построены в XVII веке, кто создал красоту прошлого и как святыни дошли до наших дней.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Ярославль — первый христианский город на Волге
Ярославль — первый христианский город на Волге

Что вы увидите

  • Храм Ильи Пророка
  • Церковь Спаса на Городу
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
  • Успенский собор
  • Кирилло-Афанасиевский монастырь
  • Казанский монастырь
  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Старинные монастыри, фрески и храмы
В первой половине дня Вы побываете на тематической экскурсии 🧭 по городу, где узнаете, почему большинство ярославских храмов построены в XVII веке, что такое подклет и изразец, а также полюбуетесь фресками знаменитого мастера Гурия Никитина. Обязательно посетите действующие Кирилло-Афанасиевский и Казанский монастыри.
Легендарный Толгский монастырь
После обеда (по желанию, в трапезной одного из монастырей) отправимся на Толгу! Легендарный Толгский монастырь на берегу Волги, история 📖 которого насчитывает уже семь веков, радушно встречает гостей чудотворной иконой, белокаменной архитектурой, ручными лебедями и вкуснейшими пряниками местного производства.
В программу экскурсии в летний период можно включить и прогулку 👣 на теплоходе по Волге до Толгского монастыря!
Что входит
  • Экскурсия по центральной части Ярославля и слободам
  • Экскурсия по храмам
  • Экскурсия по Толгскому монастырю
Что не входит
  • Обед (по желанию, в трапезной одного из монастырей)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Ярославль — первый христианский город на Волге
Ярославль — первый христианский город на Волге
Ярославль — первый христианский город на Волге
Ярославль — первый христианский город на Волге
Ярославль — первый христианский город на Волге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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