7 отзывов оставили туристы

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Ярославль. Путешествие за один день

5
7 отзывов
Александр С.
Александр С. – Гид из Ярославля
Обойти и объехать весь Ярославль за день – задача увлекательная и достаточно легко выполнимая, особенно в компании опытного гида.

Я покажу вам самые интересные достопримечательности 🏛️ и расскажу о них то, чего вы не прочитаете в путеводителях.

Вместе мы доберемся до более отдаленных от центра мест, чтобы ваши впечатления о городе со временем оставались настолько же яркими, как и в этот день.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Ярославль. Путешествие за один день
Ярославль. Путешествие за один день
Предлагаю обзорную пешеходно-автомобильную экскурсию ⛳ по всему Ярославлю. За один день Вы увидите практически все храмы и монастыри города, познакомитесь с историей 📖 Ярославля и с многочисленными легендами, которые её окружают. В конце нашего путешествия мы посетим святыню земли ярославской- Толгский монастырь и увидим чудотворную икону Толгской Богоматери.

Что вы увидите:

  • Театр имени Волкова - первый русский публичный профессиональный театр.
  • Волжская набережная, которая считается красивейшей набережной среди поволжских городов.
  • Церковь Рождества Христова - храм с "мусульманскими мотивами".
  • Казанский женский монастырь.
  • Церковь Николы Надеи - самый древний из сохранившихся посадских храмов.
  • Церковь Ильи Пророка - жемчужина фресковой живописи Ярославля.
Кирилло- Афанасьевский монастырь
  • Спасо-Пробоинская церковь ⛪ собор Ярославля с самыми большими в мире надвратными иконами из изразцов.
  • Церковь Спаса-на-Граду с чтимым многими ярославцами списком иконы "Добавление ума".
  • Церковь Михаила Архангела.
  • Спасо-Преображенский монастырь, который сыграл огромную роль в "смутное время" и не только.
  • Церковь Иоанна Предтечи- изображена на тысячерублёвой купюре и обозначена ЮНЕСКО строго обязательной для посещения.
  • Храмовый комплекс в Коровниках- поражает своим величием и архитектурой.
  • Феодоровский собор с чудотворным списком Федоровской иконы Божьей матери 17-го века - святыни Костромской земли.
  • Церковь Петра и Павла- построена в честь Петра Первого на "голландский манер".
  • Церковь Андрея Критского- самый светлый храм в Ярославле.
  • Церковь Николы Мокрого
  • Церковь Никиты Мученика.
  • Толгский женский монастырь с иконой Толгской Богоматери.
  • Которосльная и Тверицкая набережные.
  • Памятники : Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, "Афоне", военным финансистам, ярославской подводной лодке ⚓ и другие.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • питание. Если Вы не на своей машине
  • транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль - 1000 руб.
Начало и место завершения
🚩 На выбор туриста
Ярославль. Путешествие за один день
Ярославль. Путешествие за один день
Ярославль. Путешествие за один день
Ярославль. Путешествие за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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7 отзывов оставили туристы

Александр С. проводит ещё 4 экскурсии

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