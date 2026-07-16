7 отзывов оставили туристы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обойти и объехать весь Ярославль за день — задача увлекательная и достаточно легко выполнимая, особенно в компании опытного гида.



Я покажу вам самые интересные достопримечательности и расскажу о них то, чего вы не прочитаете в путеводителях.



Вместе мы доберемся до более отдаленных от центра мест, чтобы ваши впечатления о городе со временем оставались настолько же яркими, как и в этот день. 5 87 отзывов

Александр Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 87 отзывов 5 часов 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Предлагаю обзорную пешеходно-автомобильную экскурсию по всему Ярославлю. За один день Вы увидите практически все храмы и монастыри города, познакомитесь с историей Ярославля и с многочисленными легендами, которые её окружают. Что вы увидите: - Театр имени Волкова - первый русский публичный профессиональный театр. - Волжская набережная, которая считается красивейшей набережной среди поволжских городов. - Церковь Рождества Христова и первые ярославские изразцы Казанский женский монастырь. - Церковь Николы Надеи - самый древний из сохранившихся посадских храмов. - Церковь Ильи Пророка - жемчужина фресковой живописи Ярославля. Кирилло- Афанасьевский монастырь - Спасо-Пробоинская церковь. - Успенский собор Ярославля с самыми большими в мире надвратными иконами из изразцов. - Церковь Спаса-на-Граду с чтимым многими ярославцами списком иконы "Добавление ума". - Церковь Михаила Архангела. - Спасо-Преображенский монастырь, который сыграл огромную роль в "смутное время" и не только. - Церковь Иоанна Предтечи- изображена на тысячерублёвой купюре- шедевр ярославского зодчества - Храмовый комплекс в Коровниках- поражает своим величием и архитектурой. - Феодоровский собор с чудотворным списком Федоровской иконы Божьей матери 17-го века - святыни Костромской земли. - Церковь Николы Мокрого Которосльная и Тверицкая набережные. - Памятники: Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, военным финансистам и другие. Важная информация: Программа экскурсии: 1) Пешеходная экскурсия по центру города (2.5-3 часа) 2) Автомобильно-пешеходная экскурсия по территории бывших слобод города. Для групп больше 3-х человек экскурсию не провожу (!!!) Церковь Иоанна Предтечи (с тысячерублевой купюры) закрыта на реставрацию.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Театр имени Волкова

Волжская набережная

Первомайский бульвар

Церковь Рождества Христова

Губернаторский дом

Казанский женский монастырь

Церковь Николы Надеи

Церковь Ильи Пророка

Кирилло - Афанасьевский монастырь

Демидовский сквер

Спасо-Пробоинская церковь

Стрелка

Успенский собор Ярославля

Которосльная набережная

Церковь Николы Рубленый город

Церковь Спаса-на-Граду

Церковь Михаила Архангела

Спасо-Преображенский монастырь (без посещения)

Церковь Иоанна Предтечи

Храмовый комплекс в Коровниках

Феодоровский собор

Церковь Петра и Павла

Церковь Андрея Критского и Николы в Меленках

Церковь Николы Мокрого

Памятники: Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, военным финансистам и др Что включено Услуги гида, автомобиль Что не входит в цену Входные билеты

Питание

Личные расходы

Посещение музея-заповедника Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову Завершение: Площадь Волкова Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Программа экскурсии:

1) Пешеходная экскурсия по центру города (2.5-3 часа)

2 Автомобильно-пешеходная экскурсия по территории бывших слобод города

Для групп больше 3-х человек экскурсию не провожу (!!!)

Церковь Иоанна Предтечи (с тысячерублевой купюры) закрыта на реставрацию Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.