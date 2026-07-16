7 отзывов оставили туристы

Обойти и объехать весь Ярославль за день — задача увлекательная и достаточно легко выполнимая, особенно в компании опытного гида.
Я покажу вам самые интересные достопримечательности и расскажу о них то, чего вы не прочитаете в путеводителях.
Вместе мы доберемся до более отдаленных от центра мест, чтобы ваши впечатления о городе со временем оставались настолько же яркими, как и в этот день.
Я покажу вам самые интересные достопримечательности и расскажу о них то, чего вы не прочитаете в путеводителях.
Вместе мы доберемся до более отдаленных от центра мест, чтобы ваши впечатления о городе со временем оставались настолько же яркими, как и в этот день.
Описание экскурсииПредлагаю обзорную пешеходно-автомобильную экскурсию по всему Ярославлю. За один день Вы увидите практически все храмы и монастыри города, познакомитесь с историей Ярославля и с многочисленными легендами, которые её окружают. Что вы увидите: - Театр имени Волкова - первый русский публичный профессиональный театр. - Волжская набережная, которая считается красивейшей набережной среди поволжских городов. - Церковь Рождества Христова и первые ярославские изразцы Казанский женский монастырь. - Церковь Николы Надеи - самый древний из сохранившихся посадских храмов. - Церковь Ильи Пророка - жемчужина фресковой живописи Ярославля. Кирилло- Афанасьевский монастырь - Спасо-Пробоинская церковь. - Успенский собор Ярославля с самыми большими в мире надвратными иконами из изразцов. - Церковь Спаса-на-Граду с чтимым многими ярославцами списком иконы "Добавление ума". - Церковь Михаила Архангела. - Спасо-Преображенский монастырь, который сыграл огромную роль в "смутное время" и не только. - Церковь Иоанна Предтечи- изображена на тысячерублёвой купюре- шедевр ярославского зодчества - Храмовый комплекс в Коровниках- поражает своим величием и архитектурой. - Феодоровский собор с чудотворным списком Федоровской иконы Божьей матери 17-го века - святыни Костромской земли. - Церковь Николы Мокрого Которосльная и Тверицкая набережные. - Памятники: Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, военным финансистам и другие. Важная информация: Программа экскурсии: 1) Пешеходная экскурсия по центру города (2.5-3 часа) 2) Автомобильно-пешеходная экскурсия по территории бывших слобод города. Для групп больше 3-х человек экскурсию не провожу (!!!) Церковь Иоанна Предтечи (с тысячерублевой купюры) закрыта на реставрацию.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр имени Волкова
- Волжская набережная
- Первомайский бульвар
- Церковь Рождества Христова
- Губернаторский дом
- Казанский женский монастырь
- Церковь Николы Надеи
- Церковь Ильи Пророка
- Кирилло - Афанасьевский монастырь
- Демидовский сквер
- Спасо-Пробоинская церковь
- Стрелка
- Успенский собор Ярославля
- Которосльная набережная
- Церковь Николы Рубленый город
- Церковь Спаса-на-Граду
- Церковь Михаила Архангела
- Спасо-Преображенский монастырь (без посещения)
- Церковь Иоанна Предтечи
- Храмовый комплекс в Коровниках
- Феодоровский собор
- Церковь Петра и Павла
- Церковь Андрея Критского и Николы в Меленках
- Церковь Николы Мокрого
- Памятники: Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, военным финансистам и др
Что включено
- Услуги гида, автомобиль
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Посещение музея-заповедника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Завершение: Площадь Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Программа экскурсии:
- 1) Пешеходная экскурсия по центру города (2.5-3 часа)
- 2 Автомобильно-пешеходная экскурсия по территории бывших слобод города
- Для групп больше 3-х человек экскурсию не провожу (!!!)
- Церковь Иоанна Предтечи (с тысячерублевой купюры) закрыта на реставрацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Прекрасный вариант для знакомства не только с открыточными видами Волги и храмов, но и с глубокими идейными основами, сделавшими в свое время Ярославль вторым городом России. 5 часов плотной, структурированной информации, перемежающейся тонким и ироничным ярославским юмором.
Экскурсия блестящая и стоит каждой потраченной минуты и рубля!
Экскурсия блестящая и стоит каждой потраченной минуты и рубля!
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С
Очень понравилась экскурсия, искренне рекомендую Александра. Увлекательный рассказ с грамотной речью о достопримечательностях с бездонным объемом знаний, кругозором и искренней любовью к своему городу. Истории, которые интересны каждому участнику, чувство
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Г
Отличная экскурсия.
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Ю
Действительно индивидуальная экскурсия в формате рассказа с элементами диалога! Максимально комфортная организация экскурсии: неспешная прогулка в центре, поездка на автомобиле в слободы - для получения обзорной информации оптимальный формат. Рекомендую 100% для тех, кто хочет получить максимально возможный объем информации
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С
Самая полная, ёмкая экскурсия по городу. Если вы в городе на один день, однозначно вы увидите все достопримечательности Ярославля и все самые красивые места города. Если вы в городе на
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О
Огромное спасибо за знакомство с Ярославлем. Все понравилось, 5 часов пролетели как один миг.
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