7 отзывов оставили туристы

Предлагаю обзорную пешеходно-автомобильную экскурсию ⛳ по всему Ярославлю. За один день Вы увидите практически все храмы и монастыри города, познакомитесь с историей 📖 Ярославля и с многочисленными легендами, которые её окружают. В конце нашего путешествия мы посетим святыню земли ярославской- Толгский монастырь и увидим чудотворную икону Толгской Богоматери.
Что вы увидите:
Театр имени Волкова - первый русский публичный профессиональный театр.
Волжская набережная, которая считается красивейшей набережной среди поволжских городов.
Церковь Рождества Христова - храм с "мусульманскими мотивами".
Казанский женский монастырь.
Церковь Николы Надеи - самый древний из сохранившихся посадских храмов.
Церковь Ильи Пророка - жемчужина фресковой живописи Ярославля.
Кирилло- Афанасьевский монастырь
Спасо-Пробоинская церковь ⛪ собор Ярославля с самыми большими в мире надвратными иконами из изразцов.
Церковь Спаса-на-Граду с чтимым многими ярославцами списком иконы "Добавление ума".
Церковь Михаила Архангела.
Спасо-Преображенский монастырь, который сыграл огромную роль в "смутное время" и не только.
Церковь Иоанна Предтечи- изображена на тысячерублёвой купюре и обозначена ЮНЕСКО строго обязательной для посещения.
Храмовый комплекс в Коровниках- поражает своим величием и архитектурой.
Феодоровский собор с чудотворным списком Федоровской иконы Божьей матери 17-го века - святыни Костромской земли.
Церковь Петра и Павла- построена в честь Петра Первого на "голландский манер".
Церковь Андрея Критского- самый светлый храм в Ярославле.
Церковь Николы Мокрого
Церковь Никиты Мученика.
Толгский женский монастырь с иконой Толгской Богоматери.
Которосльная и Тверицкая набережные.
Памятники : Н. Некрасову, Ярославу Мудрому, Ф. Волкову, медведю-символу города, "Афоне", военным финансистам, ярославской подводной лодке ⚓ и другие.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
питание. Если Вы не на своей машине
транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль - 1000 руб.
Начало и место завершения
🚩 На выбор туриста
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.