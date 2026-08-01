Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Есть большая вероятность увидеть медведей, выходящих на открытые пространства берегов в поисках пищи, в море морских обитателей – дельфинов, морскую свинью, косатку, тюленей»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Есть большая вероятность увидеть медведей, выходящих на открытые пространства берегов в поисках пищи, в море морских обитателей – дельфинов, морскую свинью, косатку, тюленей»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«поверить в удачу и встретить морских попутчиков – дельфинов»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Есть большая вероятность увидеть медведей, выходящих на открытые пространства берегов в поисках пищи, в море морских обитателей – дельфинов, морскую свинью, косатку, тюленей»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Часто встречаем морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Отправление на машинах в бухту «Дельфин» – противоположная часть острова от п»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Дельфины»
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