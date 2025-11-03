Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Зарайске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Пешая
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
13 480 ₽ за всё до 10 чел.
О Зарайске с любовью
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
6680 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия - отличный экскурсовод.
    Во время экскурсии емко и ярко рассказала историю города и Кремля, обратила внимание на фишечки города и порекомендовала куда еще можно сходить
  • Я
    Яна
    3 ноября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Прогулка по Зарайску с Юлией нам понравилась. Рассказ не перегружен избыточными датами и именами. Только самое главное, что нужно туристу
    читать дальше

    узнать о городе. Хороший маршрут. Структурированная информация. Приятная подача материала. Увлеченный гид. Юлия, спасибо за экскурсию, уехали влюбленными в Зарайск! Для полноты впечатлений всем гостям города рекомендую ещё посетить Кремль и музей и подняться на старую водонапорную башню.

    Прогулка по Зарайску с Юлией нам понравилась. Рассказ не перегружен избыточными датами и именами. Только самое главное, что нужно туристу
  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    27.09.2025 небольшой группой мы поехали в Зарайск.
    Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Юлия.
    Зарайск небольшой уютный городок, но с помощью Юлии открылся
    читать дальше

    с удивительной стороны. Сколько в нем прелести, истории, какие замечательные талантливые люди там жили.
    Экскурсия понравилась. Мы благодарны нашему экскурсоводу за маленькое путешествие во времени.
    Юлия многогранна, прекрасный рассказчик, любит город, знает его историю.

  • Н
    Наталия
    1 ноября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия провела интересную экскурсию с погружением в историю и большой любовью к своему городу и его жителям. Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Гуляли по Зарайску с Юлией. Время пролетело незаметно - Юля очень интересно рассказывает, чувствуется, что она влюблена в город и
    читать дальше

    владеет материалом. Узнали и легенды, и исторические факты. Юлия передала нам свой позитивный настрой, показала старые фотографии города, рассказала об известных людях, которые родились и жили в Зарайске. Оказывается, их было очень много. Интересным был рассказ про Кремль, мы погрузились в прошлое. А еще Юлия посоветовала нам зайти в замечательное заведение, где можно поесть вкуснейших баранок. Всем рекомендую обращаться к этому замечательному экскурсоводу.

    Гуляли по Зарайску с Юлией. Время пролетело незаметно - Юля очень интересно рассказывает, чувствуется, что она
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Я тааааак люблю, когда люди хорошо делают свою работу. Юлия в профессии точно по зову сердца.
    Вежливое подробное сообщение сразу после
    читать дальше

    бронирования, заботливое напоминание за день до экскурсии.
    Чёткие рекомендации по удобной парковке, месту встречи - всё со ссылками на Яндекс карты.
    Сама экскурсия прекрасно структурирована, при этом я уверена, что Юля не "отбарабанивает" стандартный текст, а чутко реагирует на настроение гостей и подстраивает программу под интересы и настроение экскурсантов.
    Советы о том, где поесть, что купить, рекомендации по посещению фермерских хозяйств, советы по прогулке в зоне святого источника, четкий план, где искать икону и даже сравнительный анализ рыб осетровых пород и африканского клария - всё это было на нашей экскурсии.
    Юля, спасибо! Было здорово!
    Книгу заказала)

    Я тааааак люблю, когда люди хорошо делают свою работу. Юлия в профессии точно по зову сердца
  • А
    Анна
    26 октября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия - энтузиаст своего дела и патриот родного города. Это так приятно! Все было очень интересно, материал разнообразный, и история,
    читать дальше

    и география, и биографические познания. Прекрасная экскурсия. Здорово, что можно обсудить и продолжительность экскурсии, и содержание. Рекомендую, и, надеюсь, что приедем летом. зарайск - очень милый и уютный город России.

  • А
    Александра
    4 октября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Мы благодарны за интереснейшую экскурсию, которую провела нам Юлия. Не стандартная подача информации. Юлия знает из первых уст о развитии
    читать дальше

    города, сама принимала в этом участие. Повествование построено необычно, с изюминкой, рассказано с вдохновением и с душой к городу. Очень советуем Юлию как неравнодушного и образованного человека.

    Мы благодарны за интереснейшую экскурсию, которую провела нам Юлия. Не стандартная подача информации. Юлия знает из первых уст о развитии
  • Ж
    Жанна
    3 октября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Были в Зарайске впервые. И очень рады, что с городом нас познакомила именно
    читать дальше

    Юлия. Мы были с детьми. И они тоже в восторге! Внимательно слушали экскурсовода. Участвовали в диалоге. Юлия легко и непринуждённо рассказывает историю своего города. По окончанию экскурсии даёт советы, куда ещё можно сходить.
    Уехали домой с желанием обязательно вернуться снова в Зарайск.

  • Г
    Гунба
    16 сентября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Хотим сказать огромное спасибо Юлии за блестяще проведенную экскурсию по Зарайску для нашей семьи!

    Это был не просто набор фактов, а
    читать дальше

    настоящее погружение в историю. Юля настолько увлеченно и живо рассказывала о своем городе, что мы сами влюбились в этот удивительный край. Отдельный восторг — история Кремля и прогулка по интересным местам города. Маршрут был построен идеально. Мы не торопились, могли задать вопросы, сделать фотографии, просто полюбоваться видами. Чувствовалось, что цель гида — не отчитать программу, а действительно показать и рассказать самое важное и интересное.

    Однозначно рекомендуем Юлию всем, кто хочет увидеть настоящую, аутентичную Россию! Это одна из лучших экскурсий, что у нас были. Спасибо за прекрасный день!

    Хотим сказать огромное спасибо Юлии за блестяще проведенную экскурсию по Зарайску для нашей семьи!
  • О
    Ольга
    13 сентября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Отлично и позновательная экскурсия!
    Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!
    С удовольствием вернёмся!
    Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!
    Спасибо всем причастным!
    Удачи, вдохновения, развития и процветания!
    Отлично и позновательная экскурсия!
Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!
С удовольствием вернёмся!
Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!
Спасибо всем причастным!
Удачи, вдохновения, развития и процветания!
  • А
    Алексей
    6 сентября 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Спасибо Юлии за интересное погружение в историю, городские легенды и были милого, уютного Зарайска! Увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Белый Колодец и набережную реки Осётр.
    Спасибо Юлии за интересное погружение в историю, городские легенды и были милого, уютного Зарайска! Увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Белый Колодец и набережную реки Осётр.
  • А
    Анастасия
    28 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Экскурсия прошла замечательно! Зарайск - чудесный город, Юлия - прекрасный рассказчик и свой город она знает и любит! Понравилось все: предложенный маршрут, темп повествования. В итоге гуляли даже больше намеченного времени, никуда не торопились. Очень советую!
  • N
    Natalia
    26 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Были с подругой на экскурсии у Юли. Очень интересная экскурсия! Юля все показала и рассказала, порекомендовала, где выпить чай, куда еще заглянуть. Юля, спасибо! нам все понравилось!
  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия - прекрасная рассказчица, не переутомила датами, история структурирована и с юмором. Выдержала моего мужа с вечными вопросами и даже задержалась с нами. Чувствуется профессионализм и любовь к городу, рекомендуем!
  • А
    Антонина
    23 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юля, спасибо за прогулку по городу. Вы неожиданно раскрыли город для нас. Планировали пару часов погулять, но уезжать не хотелось и не получилось до самого позднего вечера. Обязательно вернемся.
    Юля, спасибо за прогулку по городу. Вы неожиданно раскрыли город для нас. Планировали пару часов погулять
  • П
    Прохорова
    23 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Большое спасибо за душевную экскурсию! Юлию было очень интересно и приятно слушать. Она смогла идеально сбалансировать факты, легенды и живые истории. С удовольствием рекомендую!
  • М
    Марина
    21 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Экскурсия прошла в очень дружеском формате, складывалось ощущение что гид Юлия-свой человек. Мы прошлись по центру города, узнали много легенд
    читать дальше

    и преданий, а также где вкусно перекусить и что посмотреть самостоятельно. Однозначно рекомендую посещение новых мест с человеком, любящим свою работу, как Юлия.

    Экскурсия прошла в очень дружеском формате, складывалось ощущение что гид Юлия-свой человек. Мы прошлись по центру города, узнали много легенд
  • И
    Ирина
    5 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Зарайск чудесный, маленький уездный городок. Нам очень повезло с великолепным экскурсоводом Юлей. Прекрасный знаток истории, чудесный рассказчик. Рекомендую! Получили огромное удовольствие!
    Зарайск чудесный, маленький уездный городок. Нам очень повезло с великолепным экскурсоводом Юлей. Прекрасный знаток истории, чудесный рассказчик. Рекомендую! Получили огромное удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия замечательный экскурсовод! Погрузились в историю Зарайска, узнали много интересного и просто отлично провели время) Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зарайск - очарование старинного города
  2. Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
  3. О Зарайске с любовью
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Зарайский кремль
  2. Собор Николая Чудотворца
  3. Самое главное
  4. Благовещенский храм
  5. Ильинский храм
  6. Водонапорная башня
  7. Белый Колодец
  8. Иоанно-Предтеченский собор
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Торговые Ряды
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в декабре 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 13 480. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Зарайске на 2026 год по теме «Ночные», 60 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль