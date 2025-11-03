Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Разгадать тайны Зарайска: квест-прогулка с ведущим (7+)
Познакомиться с исторической частью города, решить ребусы и получить приз
Начало: У Вечного огня
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
13 480 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
6680 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 ноября 2025Юлия - отличный экскурсовод.
Во время экскурсии емко и ярко рассказала историю города и Кремля, обратила внимание на фишечки города и порекомендовала куда еще можно сходить
- ЯЯна3 ноября 2025Прогулка по Зарайску с Юлией нам понравилась. Рассказ не перегружен избыточными датами и именами. Только самое главное, что нужно туристу
- ММарина3 ноября 202527.09.2025 небольшой группой мы поехали в Зарайск.
Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Юлия.
Зарайск небольшой уютный городок, но с помощью Юлии открылся
- ННаталия1 ноября 2025Юлия провела интересную экскурсию с погружением в историю и большой любовью к своему городу и его жителям. Спасибо!
- ИИрина30 октября 2025Гуляли по Зарайску с Юлией. Время пролетело незаметно - Юля очень интересно рассказывает, чувствуется, что она влюблена в город и
- ММария27 октября 2025Я тааааак люблю, когда люди хорошо делают свою работу. Юлия в профессии точно по зову сердца.
Вежливое подробное сообщение сразу после
- ААнна26 октября 2025Юлия - энтузиаст своего дела и патриот родного города. Это так приятно! Все было очень интересно, материал разнообразный, и история,
- ААлександра4 октября 2025Мы благодарны за интереснейшую экскурсию, которую провела нам Юлия. Не стандартная подача информации. Юлия знает из первых уст о развитии
- ЖЖанна3 октября 2025Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Были в Зарайске впервые. И очень рады, что с городом нас познакомила именно
- ГГунба16 сентября 2025Хотим сказать огромное спасибо Юлии за блестяще проведенную экскурсию по Зарайску для нашей семьи!
Это был не просто набор фактов, а
- ООльга13 сентября 2025Отлично и позновательная экскурсия!
Юлия прекрасный рассказчик, полностью погружена и "болеет душой" за развитие города и туризма в городе!
С удовольствием вернёмся!
Зарайск потрясающий! Изменения в городе колоссальные!
Спасибо всем причастным!
Удачи, вдохновения, развития и процветания!
- ААлексей6 сентября 2025Спасибо Юлии за интересное погружение в историю, городские легенды и были милого, уютного Зарайска! Увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Белый Колодец и набережную реки Осётр.
- ААнастасия28 августа 2025Экскурсия прошла замечательно! Зарайск - чудесный город, Юлия - прекрасный рассказчик и свой город она знает и любит! Понравилось все: предложенный маршрут, темп повествования. В итоге гуляли даже больше намеченного времени, никуда не торопились. Очень советую!
- NNatalia26 августа 2025Были с подругой на экскурсии у Юли. Очень интересная экскурсия! Юля все показала и рассказала, порекомендовала, где выпить чай, куда еще заглянуть. Юля, спасибо! нам все понравилось!
- ООльга26 августа 2025Юлия - прекрасная рассказчица, не переутомила датами, история структурирована и с юмором. Выдержала моего мужа с вечными вопросами и даже задержалась с нами. Чувствуется профессионализм и любовь к городу, рекомендуем!
- ААнтонина23 августа 2025Юля, спасибо за прогулку по городу. Вы неожиданно раскрыли город для нас. Планировали пару часов погулять, но уезжать не хотелось и не получилось до самого позднего вечера. Обязательно вернемся.
- ППрохорова23 августа 2025Большое спасибо за душевную экскурсию! Юлию было очень интересно и приятно слушать. Она смогла идеально сбалансировать факты, легенды и живые истории. С удовольствием рекомендую!
- ММарина21 августа 2025Экскурсия прошла в очень дружеском формате, складывалось ощущение что гид Юлия-свой человек. Мы прошлись по центру города, узнали много легенд
- ИИрина5 августа 2025Зарайск чудесный, маленький уездный городок. Нам очень повезло с великолепным экскурсоводом Юлей. Прекрасный знаток истории, чудесный рассказчик. Рекомендую! Получили огромное удовольствие!
- ЕЕкатерина4 августа 2025Юлия замечательный экскурсовод! Погрузились в историю Зарайска, узнали много интересного и просто отлично провели время) Рекомендую!
