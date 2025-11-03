читать дальше

бронирования, заботливое напоминание за день до экскурсии.

Чёткие рекомендации по удобной парковке, месту встречи - всё со ссылками на Яндекс карты.

Сама экскурсия прекрасно структурирована, при этом я уверена, что Юля не "отбарабанивает" стандартный текст, а чутко реагирует на настроение гостей и подстраивает программу под интересы и настроение экскурсантов.

Советы о том, где поесть, что купить, рекомендации по посещению фермерских хозяйств, советы по прогулке в зоне святого источника, четкий план, где искать икону и даже сравнительный анализ рыб осетровых пород и африканского клария - всё это было на нашей экскурсии.

Юля, спасибо! Было здорово!

Книгу заказала)