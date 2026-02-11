Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Зарайске, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На снегоступах 3 часа 10% 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска) Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты Начало: В деревне Большие Белыничи 3150 ₽ 3500 ₽ за человека На снегоступах 3 часа 10% 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие Начало: В селе Сенницы-2 3150 ₽ 3500 ₽ за человека Пешая 2.5 часа 5% Индивидуальная до 5 чел. Зарайск - не в раю, а за раем Разгадать тайны древнего городка, его маленького кремля и загадочного бизона Начало: У Зарайского кремля 6650 ₽ 7000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Зарайска

Скидки в Зарайске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026