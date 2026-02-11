-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - к замерзшим водопадам (из Зарайска)
Приглашаем в захватывающее путешествие по заснеженному каньону реки Гремуха. Откройте для себя замерзшие водопады и уникальные природные объекты
Начало: В деревне Большие Белыничи
14 фев в 10:30
26 фев в 10:30
3150 ₽
3500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
15 фев в 10:30
23 фев в 10:30
3150 ₽
3500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - не в раю, а за раем
Разгадать тайны древнего городка, его маленького кремля и загадочного бизона
Начало: У Зарайского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в феврале 2026
Сейчас в Зарайске в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3150 до 6650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Скидки в Зарайске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026