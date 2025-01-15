Усадьба графа Келлера в Подмосковье привлекает своими загадками.
Архитектурный комплекс в викторианском стиле, каскад прудов и парк создают атмосферу готического романа. Прогулка на снегоступах позволит исследовать территорию, где можно встретить редких
Архитектурный комплекс в викторианском стиле, каскад прудов и парк создают атмосферу готического романа. Прогулка на снегоступах позволит исследовать территорию, где можно встретить редких
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа и архитектура
- 🏰 Викторианский стиль усадьбы
- 🦜 Возможность увидеть редких птиц
- 🥾 Прогулка на снегоступах
- 🍽️ Русская кухня в ресторане
- ☕ Горячее какао и пирожки
Ближайшие даты:23
мар
Время начала: 10:30
Что можно увидеть
- Церковь Вознесения
- Конюшни
- Гостевой дом
- Дом управляющего
- Руины главного здания
- Электростанция
- Усыпальница-дендрарий
Описание экскурсии
Пусть вас не смущает название «усадебный парк». Комплекс занимает колоссальную площадь — 52 гектара. В его чаще встречаются 100-летние деревья, а также животные и птицы, в том числе краснокнижный зелёный дятел, которого мы постараемся отыскать. Перед началом прогулки научим вас пользоваться снегоступами и объясним, как безопасно наблюдать за лесными жителями.
В программе:
- Архитектурный комплекс усадьбы Келлеров. Вы увидите церковь Вознесения, конюшни, гостевой дом и дом управляющего. Изучите руины главного здания, электростанции и усыпальницы-дендрария семьи Келлеров
- Лиственничная аллея, каскадные пруды на реке Сенница, 100-летние сосны и дубы
- Усадебный парк. Мы поищем следы диких зверей — зайцев, лисиц, бобров, норок. Если повезёт, повстречаем зелёного дятла (для наблюдения за животными лучше взять бинокль)
- Усадебный ресторан «Зелёный дятел» (по желанию). Здесь можно попробовать блюда русской кухни из фермерских продуктов
Во время прогулки по парку будем любоваться зимним лесом, играть в снежки и изучать повадки лесных обитателей. Поговорим об истории усадьбы, начиная с её первого владельца, первого губернатора Сибири Матвея Гагарина, и заканчивая графом Фёдором Келлером. Также мы угостим вас горячим какао с пирожками.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Маршрут круговой, протяжённость — около 6 км
- Пользоваться снегоступами несложно, достаточно надеть их на ноги и прослушать инструктаж. Благодаря универсальным креплениям не требуется специальная обувь. Подойдут любые зимние ботинки на толстой нескользящей подошве
- В стоимость включено: аренда снаряжения (снегоступы и треккинговые палки), перекус (пирожки и какао) и работа инструктора-проводника. Отдельно по желанию оплачивается обед в усадебном ресторане после прогулки
- Из Зарайска до места встречи вам нужно добраться самостоятельно — удобнее всего на личном авто
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Выходные и праздники
|3500 ₽
|Будние дни
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Сенницы-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Зарайске
Наш клуб путешествий объединил опытных гидов из Зарайского района Подмосковья. Все проводники имеют профильное образование, прекрасно знают историю края и его самые необычные уголки, а также владеют навыками оказания первой помощи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
15 янв 2025
Отлично провели время. Экскурсовод приехал вовремя, быстро нам рассказал все про снегоступы, после подгонки оборудования ринулись на поиски приключений. Снега была немного, но прочувствовать все прелести снаряжения нам удалось. Места интересные, гид рассказывал все интересно. Рекомендую!
Дмитрий
14 янв 2025
Милая прогулка с милыми людьми. Чего ещё желать в выходной день! Ура
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