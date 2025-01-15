Усадьба графа Келлера в Подмосковье привлекает своими загадками.Архитектурный комплекс в викторианском стиле, каскад прудов и парк создают атмосферу готического романа. Прогулка на снегоступах позволит исследовать территорию, где можно встретить редких

животных и птиц. Участники увидят церковь Вознесения, руины главного здания и усыпальницу-дендрарий. В программе также пихтовая аллея и возможность отведать блюда русской кухни в ресторане. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 7 лет

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Пусть вас не смущает название «усадебный парк». Комплекс занимает колоссальную площадь — 52 гектара. В его чаще встречаются 100-летние деревья, а также животные и птицы, в том числе краснокнижный зелёный дятел, которого мы постараемся отыскать. Перед началом прогулки научим вас пользоваться снегоступами и объясним, как безопасно наблюдать за лесными жителями.

В программе:

Архитектурный комплекс усадьбы Келлеров . Вы увидите церковь Вознесения, конюшни, гостевой дом и дом управляющего. Изучите руины главного здания, электростанции и усыпальницы-дендрария семьи Келлеров

. Вы увидите церковь Вознесения, конюшни, гостевой дом и дом управляющего. Изучите руины главного здания, электростанции и усыпальницы-дендрария семьи Келлеров Лиственничная аллея, каскадные пруды на реке Сенница , 100-летние сосны и дубы

, 100-летние сосны и дубы Усадебный парк . Мы поищем следы диких зверей — зайцев, лисиц, бобров, норок. Если повезёт, повстречаем зелёного дятла (для наблюдения за животными лучше взять бинокль)

. Мы поищем следы диких зверей — зайцев, лисиц, бобров, норок. Если повезёт, повстречаем зелёного дятла (для наблюдения за животными лучше взять бинокль) Усадебный ресторан «Зелёный дятел» (по желанию). Здесь можно попробовать блюда русской кухни из фермерских продуктов

Во время прогулки по парку будем любоваться зимним лесом, играть в снежки и изучать повадки лесных обитателей. Поговорим об истории усадьбы, начиная с её первого владельца, первого губернатора Сибири Матвея Гагарина, и заканчивая графом Фёдором Келлером. Также мы угостим вас горячим какао с пирожками.

Организационные детали