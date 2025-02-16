Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)

Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
Ленты речек и мощные стены древних крепостей ждут в Коломне и Зарайске. В кремлях и посадах, храмах и церквушках открываются страницы истории Руси. В Коломне можно увидеть крепостную стену 16 века, панораму Бобренева монастыря и Дом воеводы.

В Зарайске вас встретит самый маленький кремль России, Иоанно-Предтеченский собор и святой источник Белый Колодец. Насладитесь видами и узнайте, чем живут подмосковные города сегодня

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние крепости и кремли
  • 🚗 Путешествие на вашем авто
  • ⛪ Уникальные храмы и монастыри
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🌄 Живописные виды на города
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
16
фев17
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Бобренев монастырь
  • Дом воеводы
  • Иоанно-Предтеченский собор
  • Благовещенский храм
  • Белый Колодец

Описание экскурсии

Коломна — красавица Московской области

Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А ещё, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.

Купола, посадские дома и предания Зарайска

Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдём в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • За доплату можно заказать экскурсию для большего числа участников
  • Мы посещаем храмы и монастыри по вашему желанию
  • По вашему желанию экскурсию можно начать в Коломне, пожалуйста, напишите об этом заранее
  • Также возможно осмотреть только Коломну или Зарайск. В таком случае стоимость оговаривается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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