Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
Ленты речек и мощные стены древних крепостей ждут в Коломне и Зарайске. В кремлях и посадах, храмах и церквушках открываются страницы истории Руси. В Коломне можно увидеть крепостную стену 16 века, панораму Бобренева монастыря и Дом воеводы.
В Зарайске вас встретит самый маленький кремль России, Иоанно-Предтеченский собор и святой источник Белый Колодец. Насладитесь видами и узнайте, чем живут подмосковные города сегодня
Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А ещё, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.
Купола, посадские дома и предания Зарайска
Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдём в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
За доплату можно заказать экскурсию для большего числа участников
Мы посещаем храмы и монастыри по вашему желанию
По вашему желанию экскурсию можно начать в Коломне, пожалуйста, напишите об этом заранее
Также возможно осмотреть только Коломну или Зарайск. В таком случае стоимость оговаривается отдельно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 14587 туристов
Меня зовут Маргарита, я экскурсовод и организатор программ по Коломне и Зарайску. Я профессиональный историк — бакалавр истории и педагогики и магистр истории и краеведения. В течение 12 лет я читать дальше
знакомлю гостей с историей этих прекрасных городов стараясь сделать так, чтобы они влюбились в Коломну и увидели её такой же прекрасный, какой её вижу я. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть экскурсионных программ провожу я, как их автор и организатор. Для того, чтобы путешествие было максимально комфортным и приятным, а также для каждого гостя был, действительно, индивидуальный подход, я сотрудничаю с профессиональными гидами, с педагогическим и историческим образованием, краеведами, которые так же как и я очень любят Коломну и помогают путешественникам в неё влюбиться.