Ленты речек и мощные стены древних крепостей ждут в Коломне и Зарайске. В кремлях и посадах, храмах и церквушках открываются страницы истории Руси. В Коломне можно увидеть крепостную стену 16 века, панораму Бобренева монастыря и Дом воеводы. В Зарайске вас встретит самый маленький кремль России, Иоанно-Предтеченский собор и святой источник Белый Колодец. Насладитесь видами и узнайте, чем живут подмосковные города сегодня

Описание экскурсии

Коломна — красавица Московской области

Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А ещё, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.

Купола, посадские дома и предания Зарайска

Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдём в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!

Организационные детали