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Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»

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1 отзыв
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»

Что вы увидите

  • Полесск
  • Неман
Мы отправимся на восток области, где вы узнаете кем был придуман широко известный сыр Tilsiter, какие давние традиции имеет пивоварение и как выглядел традиционный хутор в Восточной Пруссии.
История земель, по которым мы совершим путешествие, неразрывно связана с историей 📖 пивоварения и сыроделия. Вас ждёт увлекательный и красивый, а ещё и вкусный маршрут! По пути в г. Полесск сделаем остановку в г. Гурьевск (бывший Нойхаузен), это небольшой и уютный городок, где до нынешних времен сохранился замок 🏰 Нойхаузен. Замок построен в конце XIII века, как принадлежащий Земландскому соборному капитулу. Там же увидим и кирху Нойхаузена, 1292 г. постройки. Совершенно удивительное и приятное место! По пути будет еще одна кирха п. Тургенево (бывший Гросс Легиттен), так же построена в XIII веке. В XIX веке около стен кирхи была похоронена незаконорожденная дочь Жерома Бонапарта и племянница Наполеона баронесса Дженни фон Гуштадт. Сохранился фундамент от чугунного креста, сам крест местные жители в эпоху перестройки сдали в металлолом.
Прибыв в город 🏙️ Полесск, посетим историческое здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, которая была основана в 1840 году. Здесь вы познакомитесь с традицией пивоварения в Восточной Пруссии, а началась эта история давным-давно с приходом на территорию Пруссии рыцарей Тевтонского ордена и варилось пиво поначалу исключительно в замковых пивоварнях, которые обеспечивали «жидким хлебом» не только рыцарей и их кнехтов, но и многочисленную замковую челядь, занятую на различных работах. Со временем среди немецких колонистов появились и профессиональные пивовары, а пиво из замковых и монастырских пивоварен стало не единственным, доступным жителям. Возникшие за пределами замков и монастырей пивоварни, стали приносить доход уже в казну новообразованных городов. В деревнях привилегию варить пиво имели лишь некоторые корчмы, и то лишь, для торговли пивом в этой же корчме, а не для продажи в других местах. Аристократы в своих имениях могли варить пиво для себя и своей челяди. Право варить пиво, а затем продавать его в своих домах, являлось символом высокого социального статуса горожанина.
История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает в тот же период — с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиция сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. И, конечно же, во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю создания знаменитого «Тильзитского сыра»!
Следующая точка нашего маршрута — город Неман на берегу одноименной реки, где вас ждет «Сыроварня региона Тильзит-Рагнит» и гостеприимный гостевой дом — ресторан Deutsches Haus, комплекс с более чем 200-летней историей. Здесь делают тот самый сыр Tilsiter. Вас ждет дегустация сыров и экскурсия ⛳ по сыроварне, после которой вы сможете приобрести понравившиеся крафтовые сыры.
Далее внешний осмотр замка Рагнит, который когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии. В настоящее время замок находится в руинированном состоянии, но получил новую жизнь и восстанавливается. Среди достопримечательностей 🏛️ Немана вы увидите: «Дом Общины» меннонитов, памятник прусской принцессе Рагнете. И последняя точка маршрута — «Хутор старого пасечника» на берегу реки Неман, где вы узнаете, как столетиями жили люди хуторским хозяйством на этих землях.
Что входит
  • Транспорно-экскурсионное обслуживание
  • вход в здание Старой пивоварни
  • дегустация сыров в сыроварне Дойчес Хаус
  • входные билеты и экскурсия в замке Рагнит
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.
Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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