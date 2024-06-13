На автобусе вы проедете по центру города и увидите главные памятники Калининграда-Кёнигсберга. За короткое время успеете раскрыть его характер и узнать, какие люди изменили его судьбу. Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и Кафедральный собор — эти и другие сюжеты в нашей программе!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Автобусный тур

За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности. Оцените уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга.

Остановки для прогулки

Кафедральный собор — главная достопримечательность города, где похоронен Иммануил Кант

Казарма «Кронпринц» — построена в 1843-1849 годах, входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга.

Бывшая Ганза-платц — нынешняя центральная площадь города

Район Амалиенау — часть города? где сохранились старинные особняки известных жителей Кёнигсберга

Городская хроника

От основания Кёнигсберга до постройки Дома Советов — вас ждёт рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали