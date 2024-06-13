На автобусе вы проедете по центру города и увидите главные памятники Калининграда-Кёнигсберга. За короткое время успеете раскрыть его характер и узнать, какие люди изменили его судьбу.
Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и Кафедральный собор — эти и другие сюжеты в нашей программе!
Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и Кафедральный собор — эти и другие сюжеты в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Автобусный тур
За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности. Оцените уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга.
Остановки для прогулки
- Кафедральный собор — главная достопримечательность города, где похоронен Иммануил Кант
- Казарма «Кронпринц» — построена в 1843-1849 годах, входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга.
- Бывшая Ганза-платц — нынешняя центральная площадь города
- Район Амалиенау — часть города? где сохранились старинные особняки известных жителей Кёнигсберга
Городская хроника
От основания Кёнигсберга до постройки Дома Советов — вас ждёт рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Группа из Зеленоградска присоединяется к основной группе в Калининграде системой трансферов. Трансфер Зеленоградск-Калининград назначается за час до начала экскурсии, чтобы доставить к моменту посадки в экскурсионный автобус (за 20 минут до отправления). Рассадка в автобусах свободная. По завершении экскурсии вас также доставляют в Зеленоградск из Калининграда
- Продолжительность экскурсии указана фактическая, без учёта времени трансферов
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Льготный
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 275 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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