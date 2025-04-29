Куршская коса - это уникальное место, где сочетаются природные красоты и богатая история.
Участники экскурсии смогут насладиться видами с высоты Эфа, прогуляться по авандюне и отдохнуть на одном из лучших пляжей
Участники экскурсии смогут насладиться видами с высоты Эфа, прогуляться по авандюне и отдохнуть на одном из лучших пляжей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды с высоты Эфа
- 🏖 Лучший пляж в посёлке Лесной
- 🌲 Уникальный Танцующий лес
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные исторические факты
Ближайшие даты:2
июн
Время начала: 14:00
Что можно увидеть
- Высота Эфа
- Авандюна
- Лучший пляж Куршской косы
- Танцующий лес
- Озеро Чайка
- Высота Мюллера
Описание экскурсии
Высота Эфа — вершина дюны Ореховой. Со смотровых площадок открываются невероятные виды на Балтийское море и Куршский залив.
Авандюна. Длинный песчаный вал тянется вдоль всей косы и защищает её от разрушительной силы штормов.
Лучший пляж Куршской косы (и один из лучших во всей России!) в посёлке Лесной.
Танцующий лес. Стволы сосен здесь причудливо изгибаются, будто в танце.
Озеро Чайка — самый большой пресноводный водоём Куршской косы.
Высота Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось её остановить.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival, есть детские кресла и бустеры
- В автомобиле есть Wi-Fi и зарядные устройства с коннекторами для Android и iPhone, бинокль и дождевики на случай непогоды
- Дополнительно оплачивается экологический сбор за посещение национального парка — 400 ₽ с человека
- Поездка подходит для детей от 3 лет
в понедельник в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 65 туристов
Давайте знакомиться) Меня зовут Игорь. Я являюсь гидом, аттестованным Министерством по культуре и туризму аккредитован в национальном парке «Куршская коса» Калининградской области. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининградской области на автомобиле KIA Carnival, оборудованном всем необходимым для комфортного путешествия. С удовольствием проведу для вас экскурсию по Калининграду и Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
29 апр 2025
Игорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, не навязывает одну точку зрения и дает возможность критически взглянуть на исторические события. Маршрут предлагает не банальный и интересный, видно, что заинтересован тем, что делает и предлагает комфорт и посещение локаций без толп туристов.
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
В
Вера
2 апр 2025
Большое спасибо Игорю за организацию поездки на Куршскую косу 02.04.2025 г. Экскурсия насыщенная, все места заявленные в программе посетили, природа красивая, рассказывает Игорь интересно. Автомобиль комфортный, чисто и места в салоне много. Не было толп туристов, т. к. поездка проходит во второй половине дня и грамотно спланирована. Под приятным впечатлением. Советую!
В
Валерия
29 мар 2025
Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!
Игорь — настоящий знаток своего дела, отвечает на все вопросы и интересно рассказывает материал. Экскурсия по Куршской косе с точки зрения организации продумана на все
Игорь — настоящий знаток своего дела, отвечает на все вопросы и интересно рассказывает материал. Экскурсия по Куршской косе с точки зрения организации продумана на все
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