Куршская коса: природа и история (в мини-группе)

Откройте для себя дюны Ореховую и Болотную, прогуляйтесь вдоль авандюны и полюбуйтесь озером Чайка
Куршская коса - это уникальное место, где сочетаются природные красоты и богатая история.

Участники экскурсии смогут насладиться видами с высоты Эфа, прогуляться по авандюне и отдохнуть на одном из лучших пляжей
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России в посёлке Лесной. Танцующий лес удивит причудливыми формами сосен, а озеро Чайка порадует своей красотой. На высоте Мюллера можно узнать о том, как дюна Болотная двигалась с 16 века. Комфортабельный транспорт и удобства в пути сделают поездку незабываемой

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды с высоты Эфа
  • 🏖 Лучший пляж в посёлке Лесной
  • 🌲 Уникальный Танцующий лес
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Интересные исторические факты
Куршская коса: природа и история (в мини-группе)
Куршская коса: природа и история (в мини-группе)
Куршская коса: природа и история (в мини-группе)
Ближайшие даты:
2
июн
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Высота Эфа
  • Авандюна
  • Лучший пляж Куршской косы
  • Танцующий лес
  • Озеро Чайка
  • Высота Мюллера

Описание экскурсии

Высота Эфа — вершина дюны Ореховой. Со смотровых площадок открываются невероятные виды на Балтийское море и Куршский залив.

Авандюна. Длинный песчаный вал тянется вдоль всей косы и защищает её от разрушительной силы штормов.

Лучший пляж Куршской косы (и один из лучших во всей России!) в посёлке Лесной.

Танцующий лес. Стволы сосен здесь причудливо изгибаются, будто в танце.

Озеро Чайка — самый большой пресноводный водоём Куршской косы.

Высота Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось её остановить.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival, есть детские кресла и бустеры
  • В автомобиле есть Wi-Fi и зарядные устройства с коннекторами для Android и iPhone, бинокль и дождевики на случай непогоды
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор за посещение национального парка — 400 ₽ с человека
  • Поездка подходит для детей от 3 лет

в понедельник в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
В
29 апр 2025
Игорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, не навязывает одну точку зрения и дает возможность критически взглянуть на исторические события. Маршрут предлагает не банальный и интересный, видно, что заинтересован тем, что делает и предлагает комфорт и посещение локаций без толп туристов.
Однозначно рекомендуем!
Игорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, неИгорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, неИгорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, неИгорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, неИгорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, неИгорь - самый эрудированный экскурсовод из тех, что мы встречали. Подкрепляет свою экскурсию многочисленными теориями, не
В
2 апр 2025
Большое спасибо Игорю за организацию поездки на Куршскую косу 02.04.2025 г. Экскурсия насыщенная, все места заявленные в программе посетили, природа красивая, рассказывает Игорь интересно. Автомобиль комфортный, чисто и места в салоне много. Не было толп туристов, т. к. поездка проходит во второй половине дня и грамотно спланирована. Под приятным впечатлением. Советую!
Большое спасибо Игорю за организацию поездки на Куршскую косу 02.04.2025 г. Экскурсия насыщенная, все места заявленныеБольшое спасибо Игорю за организацию поездки на Куршскую косу 02.04.2025 г. Экскурсия насыщенная, все места заявленные
В
29 мар 2025
Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!

Игорь — настоящий знаток своего дела, отвечает на все вопросы и интересно рассказывает материал. Экскурсия по Куршской косе с точки зрения организации продумана на все
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100% — отлично распределено время между локациями, смотрели точки без толп туристов. 5 часов пролетели незаметно, экскурсия была комфортна для первого знакомства с Куршской косой.

Было достаточно свободного времени и времени для фото. Мы в восторге! ⭐️

Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!Спасибо Игорю за такую интересную экскурсию!

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