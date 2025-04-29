Куршская коса - это уникальное место, где сочетаются природные красоты и богатая история.Участники экскурсии смогут насладиться видами с высоты Эфа, прогуляться по авандюне и отдохнуть на одном из лучших пляжей

России в посёлке Лесной. Танцующий лес удивит причудливыми формами сосен, а озеро Чайка порадует своей красотой. На высоте Мюллера можно узнать о том, как дюна Болотная двигалась с 16 века. Комфортабельный транспорт и удобства в пути сделают поездку незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Зеленоградске

Игорь Ваш гид в Зеленоградске

Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Высота Эфа — вершина дюны Ореховой. Со смотровых площадок открываются невероятные виды на Балтийское море и Куршский залив.

Авандюна. Длинный песчаный вал тянется вдоль всей косы и защищает её от разрушительной силы штормов.

Лучший пляж Куршской косы (и один из лучших во всей России!) в посёлке Лесной.

Танцующий лес. Стволы сосен здесь причудливо изгибаются, будто в танце.

Озеро Чайка — самый большой пресноводный водоём Куршской косы.

Высота Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось её остановить.

Организационные детали