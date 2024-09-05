Описание экскурсии

Сквозь призму времени Сквозь время формируется Куршская коса, и мы с вами узнаем, как же она сохранилась? Находясь неподалеку от города, всего в 2 шагах от Зеленоградска, она является сокровищем природного, животного и подводного мира. Во время посещения Форта №1 вы увидите, как сохранился дух немецкого человека, его оборонительные сооружения. Как форт дожил до наших дней, оборонялся он, или может быть, он сдался без боя. Проходили ли в нем боевые залпы, пулеметы, а может он так и остался нетронутым до наших дней. Куршская коса, благодаря своим уникальностям является национальным парком. Ее взору устремлены многохарактерные климатические условия, вода и суша, леса и болота, пески и дюны, которые в одну ночь могли засыпать деревню и сравнять ее с землей. В современном мире деревни защищены от песка, разрушений, как же? Вы задаете вопрос. Почему именно это место стало центром активного отдыха и охоты королей? И, сегодня ваш взор устремлен к ней же. Это место разделяет водную гладь Балтийского моря и Куршского залива, и оказывается здесь разные воды. Почему же, спросите вы. Все это и не только, вы узнаете на экскурсии. Возможно, если вы удачливый человек, мы с вами встретим косулей, семейство кабанчиков, и конечно же, наши хитренькие и в то же время мудрые лисицы, помимо этого, если вы еще и счастливый человек вам повстречается тюлень, который иногда полеживает на берегу Балтийского моря. Да, это всего лишь малая часть тех животных, которые обитают на Куршской косе, флора и фауна поистине уникальна, которая формировалась долгие века. Далее мы посетим с вами одну из значимых мест города. Это, конечно же Форт №1. Он возвышается над всеми достопримечательностями города, так как здесь еще витает дух военного времени. Вы прикоснетесь к той войне, где они были так важны, форты. Узнаете, где находились военные сооружения немцев, в чем заключалась их особенность и военные технологии того времени. Сооружение, где продуманно все до самых мелочей, включаю оборону города и связь с остальными. В нем есть своя изюминка, она заключена в сохранение его до наших дней, в нем нет электричества, благодаря чему, во время прогулки по форту, по вашей коже побегут мурашки. Интересно? Присоединяйтесь к нашей экскурсии.