Посещение уникального природного парка, где соединилось море, песок, болота и леса, сохранился животный мир рядом с человеком. Место, где оживает дух времени, холодность военных технологий, и простота расположений бастиона.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Сквозь призму времениСквозь время формируется Куршская коса, и мы с вами узнаем, как же она сохранилась? Находясь неподалеку от города, всего в 2 шагах от Зеленоградска, она является сокровищем природного, животного и подводного мира. Во время посещения Форта №1 вы увидите, как сохранился дух немецкого человека, его оборонительные сооружения. Как форт дожил до наших дней, оборонялся он, или может быть, он сдался без боя. Проходили ли в нем боевые залпы, пулеметы, а может он так и остался нетронутым до наших дней. Куршская коса, благодаря своим уникальностям является национальным парком. Ее взору устремлены многохарактерные климатические условия, вода и суша, леса и болота, пески и дюны, которые в одну ночь могли засыпать деревню и сравнять ее с землей. В современном мире деревни защищены от песка, разрушений, как же? Вы задаете вопрос. Почему именно это место стало центром активного отдыха и охоты королей? И, сегодня ваш взор устремлен к ней же. Это место разделяет водную гладь Балтийского моря и Куршского залива, и оказывается здесь разные воды. Почему же, спросите вы. Все это и не только, вы узнаете на экскурсии. Возможно, если вы удачливый человек, мы с вами встретим косулей, семейство кабанчиков, и конечно же, наши хитренькие и в то же время мудрые лисицы, помимо этого, если вы еще и счастливый человек вам повстречается тюлень, который иногда полеживает на берегу Балтийского моря. Да, это всего лишь малая часть тех животных, которые обитают на Куршской косе, флора и фауна поистине уникальна, которая формировалась долгие века. Далее мы посетим с вами одну из значимых мест города. Это, конечно же Форт №1. Он возвышается над всеми достопримечательностями города, так как здесь еще витает дух военного времени. Вы прикоснетесь к той войне, где они были так важны, форты. Узнаете, где находились военные сооружения немцев, в чем заключалась их особенность и военные технологии того времени. Сооружение, где продуманно все до самых мелочей, включаю оборону города и связь с остальными. В нем есть своя изюминка, она заключена в сохранение его до наших дней, в нем нет электричества, благодаря чему, во время прогулки по форту, по вашей коже побегут мурашки. Интересно? Присоединяйтесь к нашей экскурсии.
Так как на Куршскую косу утренние пробки, поэтому выезд осуществляется рано утром.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Королевский бор
- 2. Дюна "Мюллера., 8. Танцующий лес., 9. Дюна"Эфа "
- 10. Немецкий форт
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Въезд в национальный парк 300р
- Посещение форта 400р
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск ул Окружная дом 15
Завершение: Окружная 15
Когда и сколько длится?
Когда: Так как на Куршскую косу утренние пробки, поэтому выезд осуществляется рано утром.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Ваш автомобиль на время экскурсии Фольцваген Минивэн, номер 998, все вопросы по номеру 89114660171
- Въезд в национальный парк 300р и посещение форта 400р не входит в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 сен 2024
Быстренько утром проехали все достопримечательности до того как туда стали завозить гигантские автобусы туристов. Если бы было время еще раньше чем 8-30 я бы точно поехала раньше, но понимаю, не
А
Александр
4 сен 2024
После экскурсии остались только положительные впечатления. Спасибо Леониду за проведенную экскурсию, и Наталье - за организацию. Леонид сумел не только интересно поведать об истории мест и занимательных фактах, но и приправить прогулку уместным юмором.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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