На Куршскую косу из Зеленоградска

Куршская коса - уникальное природное явление

Индивидуальная
Куршская коса – уникальное природное явление.

Длинный песчаный пляж, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря.

Простирается от Калининградской области до Литвы.

Именно здесь снимали фильм «Остров сокровищ» 1982-ого года.

Здесь добывают нефть, здесь расположена граница Литвы и России, но объединяет их одно – восхитительные природные ландшафты, которые обе страны берегут и чтут.

С 2000 года Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы предлагаем вам познакомиться с этим удивительным местом поближе!
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк "Куршская коса": высота Эфа, высота Мюллера,танцующий лес, орнитологическую станцию, море, дюны, Королевский бор.
  • В Зеленоградске: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца а ныне музей кошек "Мурариум", памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, Кирха Святого Адальберта
Экскурсия на Куршскую косу начинается со старого Заркау (пос. Лесное),
где немецкими археологами были обнаружены остатки стоянок эпохи ранней бронзы.
Затем навестим Росситтен (пос. Рыбачий), овеянный смутными преданиями о том, что сооруженный Тевтонским Орденом замок Росситтен был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был низвергнут.
Кстати об идолах, не заглянуть ли нам по пути в Росситтен в музей русских суеверий? А заодно и посетить музейный комплекс «Куршская коса». Наставления бабы Яги перед посещением бала нам ой как пригодятся.
Как, я не сказал? Мы отправляемся на бал, на бал где «танцующий лес» проведёт для нас танцевальный мастер- класс. Мы не задержимся, это как раз по дороге к дюне Эфа.
Там, на высоте Эфа, со смотровых площадок мы удивимся дюнам мистической красоты. Здесь же мы увидим пример человеческой изобретательности и настойчивости. Я имею в виду проект по укреплению и остановке блуждающих дюн Франца Эфа. В волю надышавшись красотами высочайших дюн в Европе, мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла и, если «строгий» орнитолог будет не против, возможно окольцуем кого-то из пернатых.
Итак, Росситтен ставший после Первой мировой войны местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды.
Не забудем заглянуть и в Пиллкоппен (пос. Морское).
А дальше, дальше заканчивается территория Российской Федерации и начинается Литва. Но это уже совсем другая история;-)
Приезжайте, у нас интересно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с персональным гидом
Что не входит
  • Стоимость въезда на косу
  • Стоимость посещения музеев
  • Питание
Место начала и завершения?
Адрес вашей гостиницы в Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: 8:00-21:00 ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия начинается и заканчивается в г. Калининграде в удобном для Вас месте.
  • Возможен трансфер.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (300р. /с человека+ 150 за машину), музей Куршской косы (300р. с чел.), орнитологическая станция (200р. с чел.), питание.
  • Если вы проживаете вне г. Калининграда, возможны дополнительные расходы на дорогу.
  • Одежда, обувь удобные.
  • Взять питьевую воду, перекус и репелленты от насекомых
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

8:00-21:00 ежедневно

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🎩Индивидуальные🏡Выездные☀️На весь день🌊Куршская коса🗽Достопримечательности🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Зеленоградске

Зеленоградск и Куршская коса без толпы
6 часов
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Зеленоградск и Куршская коса без толпы
Зеленоградск - один из трех флагманских курортов Калининградской области
6 000 за 1-4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Если вы устали от сборных экскурсий, то эта экскурсия для вас
от 11 950 за 1-4 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Савва
4.9
34 отзыва
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Посетить знаменитый природный заповедник на авто-пешеходной экскурсии
7 000 за 1-4 чел.
Куршская Коса с личным гидом
6 часов
Индивидуальная
Егор
Нет отзывов
Куршская Коса с личным гидом
Куршская коса - невероятно красивое место
7 000 за 1-4 чел.
Добро пожаловать на Куршскую косу
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эдуард
4.9
15 отзывов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
6 500 за 1-4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лариса
4.8
26 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов
7 150 за 1-4 чел.
Природа и легенды Куршской косы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Игорь
5
6 отзывов
Природа и легенды Куршской косы
Познавательное путешествие в вашем ритме из Зеленоградска или Пионерского
9 000 за 1-4 чел.
Куршская Коса под ключ
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Универсал-Тур
Нет отзывов
Куршская Коса под ключ
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
1 200 за 1 человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.4
196 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Устали от толп туристов
1 290 за 1 человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.3
21 отзыв
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Впечатляющие песчаные дюны, старинные улочки балтийского курорта - всё это вы увидите на нашей экскурсии
1 290 за 1 человека
Идиллическая Куршская коса
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
16 отзывов
Идиллическая Куршская коса
Посетить самые живописные места природного заповедника и узнать его историю
6 000 за 1-4 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
4 часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Инна
5
3 отзыва
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»
6 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ