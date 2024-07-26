Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы пройдёте по следам Петра I и изучите довоенную архитектуру, а затем на пароме переправитесь на Балтийскую косу — к фортам, прекрасным пейзажам и музею «Старый Люнет».
Вы пройдёте по следам Петра I и изучите довоенную архитектуру, а затем на пароме переправитесь на Балтийскую косу — к фортам, прекрасным пейзажам и музею «Старый Люнет».
Описание экскурсии
Балтийск
Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак». Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.
Балтийская коса
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 веков. Гостеприимные хозяева «Старого Люнета» расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками. А от стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, вам откроется прекрасный вид на стык трёх акваторий — моря, залива и канала.
Вы узнаете:
- Где Пётр I постигал науку флотоводства
- Как развивался российский флот от момента его зарождения до современности
- Почему именно здесь здесь базируется гордость России — Балтийский флот ВМФ
- Когда Балтийск впервые стал российским
- И многое другое
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида, переправа на пароме, входные билеты в музей
- Оплата остатка стоимости — на посадке по QR коду, который будет у вашего гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 14 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина 10
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 712 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Отзывы и рейтинг
0
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Н
Давно мечтала побывать в Балтийске и вот мечта сбылась!
Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города. Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом.
А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки)))
Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем
Села в автобус и сразу же погрузилась в историю этого славного города. Даже не ожидала узнать СТОЛЬКО интересного! Экскурсовод буквально зачаровала, своим увлекательным рассказом.
А уж в самом Балтийске, разбегались глаза. Шведская крепость, акватория порта, величественные памятники, симпатичные моряки)))
Но больше всего понравилась Куршская коса, с её Старым люнетом, Западным фортом и роскошным пляжем
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Г
Очень понравился гид Станислав! Он прекрасно доводит информацию, которая насыщена фактами и интересными историями. Огромная ему благодарность!
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Очередная экскурсия, приобретённая через трипстер, и опять удачно. Теперь присмотрюсь и в других регионах к этому способу приобретения впечатлений.
Описание экскурсии совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского
Описание экскурсии совралл с полученным впечатлением. В Балтийске попробовали наконец-то копчёного Балтийского
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С
Благодарим гида Станислава за интересную и насыщенную экскурсию! Особая благодарность Светлане за душевную прогулку по Балтийской косе. Много увидели и узнали. Рекомендуем эту экскурсию!
Для выезжающих из Зеленоградска - учитывайте, что эта поездка предусматривает трансфер через Калининград (но все было четко организовано).
Для выезжающих из Зеленоградска - учитывайте, что эта поездка предусматривает трансфер через Калининград (но все было четко организовано).
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В описании экскурсии ни где не указана, что трансфер будет в Калининград, а потопом в Балтийск, а потом снова в Калининград, с пересадкой и еще 45 минут в Зеленоградск. Но
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Ожидание не совпало с действительностью. Заявлено было группа не более 18 человек. В итоге было 42. Просто провезли по заявленному маршруту «от точки А до точки В» и не больше. Просто побывали в Балтийске и на Балтийской косе.
Владислава
Ответ организатора:
Добрый день! Очень сожалеем, что ваши ожидания не оправдались. Группа большая в связи с тем, что спрос на экскурсию очень
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