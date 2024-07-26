Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции. Вы пройдёте по следам Петра I и изучите довоенную архитектуру, а затем на пароме переправитесь на Балтийскую косу — к фортам, прекрасным пейзажам и музею «Старый Люнет».

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Описание экскурсии

Балтийск

Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак». Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Балтийская коса

Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 веков. Гостеприимные хозяева «Старого Люнета» расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками. А от стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, вам откроется прекрасный вид на стык трёх акваторий — моря, залива и канала.

Вы узнаете:

Где Пётр I постигал науку флотоводства

Как развивался российский флот от момента его зарождения до современности

Почему именно здесь здесь базируется гордость России — Балтийский флот ВМФ

Когда Балтийск впервые стал российским

И многое другое

Организационные детали