Вас ждет погружение в Средневековье: мы отправимся в путешествие по рыцарским замкам Пруссии, где вы увидите подвалы инквизиции, примерите воинские доспехи, покатаетесь верхом, попробуете блюда старинной кухни, живое пиво, крафтовые сыры и шоколад по традиционным рецептам.