вы побываете в местах, хранящих память о покорении пруссов Тевтонским орденом — одной из сильнейших духовно-рыцарских организаций мира,
узнаете о жизни и верованиях пруссов,
увидите их святилища,
откроете историю и тайны древних замков Восточной Пруссии.
Замок Шаакен — любопытный музей инквизиции, в экспозиции которого осадные орудия, рыцарские доспехи и орудия пыток. На территории — крафтовая сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». В сыроварне увидим как готовят и хранят сыр, а в «Шаакендорфе» угостимся сладкими и ароматными лакомствами.
Стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек — рыцарский замок в точности воспроизведенный по старинным чертежам. Здесь можно прокатиться верхом, почувствовать себе настоящим воином Средневековья, отведать замковой пищи, испить живого пива.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
В стоимость эксурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет в замок Шаакен 270 р. /чел.,
еда и напитки,
личные расходы.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида.
Что не входит
входной билет в замок Шаакен 250 р. /чел.
еда и напитки
личные расходы.
Место начала и завершения
Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.