Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек

Вас ждет погружение в Средневековье: мы отправимся в путешествие по рыцарским замкам Пруссии, где вы...

5
3 отзыва
Вас ждет погружение в Средневековье: мы отправимся в путешествие по рыцарским замкам Пруссии, где вы увидите подвалы инквизиции, примерите воинские доспехи, покатаетесь верхом, попробуете блюда старинной кухни, живое пиво, крафтовые сыры и шоколад по традиционным рецептам.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек

Что вы увидите 🤩

  • замок Шаакен
  • замок Нессельбек.
Что вас ждет
  • вы побываете в местах, хранящих память о покорении пруссов Тевтонским орденом — одной из сильнейших духовно-рыцарских организаций мира,
  • узнаете о жизни и верованиях пруссов,
  • увидите их святилища,
  • откроете историю и тайны древних замков Восточной Пруссии.
  • Замок Шаакен — любопытный музей инквизиции, в экспозиции которого осадные орудия, рыцарские доспехи и орудия пыток. На территории — крафтовая сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». В сыроварне увидим как готовят и хранят сыр, а в «Шаакендорфе» угостимся сладкими и ароматными лакомствами.
  • Стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек — рыцарский замок в точности воспроизведенный по старинным чертежам. Здесь можно прокатиться верхом, почувствовать себе настоящим воином Средневековья, отведать замковой пищи, испить живого пива.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь

В стоимость эксурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в замок Шаакен 270 р. /чел.,
  • еда и напитки,
  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входной билет в замок Шаакен 250 р. /чел.
  • еда и напитки
  • личные расходы.
Место начала и завершения
Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Маргарита К.
Маргарита К.
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