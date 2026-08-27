Балтийск — суровый форпост с военными кораблями у причалов. Янтарный — посёлок, где земля буквально хранит солнечный камень. Светлогорск — элегантный курорт с довоенной архитектурой, зелёными парками и спокойной атмосферой.
Мы изучим все 3 города, останавливаясь в каждом ровно настолько, чтобы успеть увидеть главное и не спеша проникнуться духом места.
Мы изучим все 3 города, останавливаясь в каждом ровно настолько, чтобы успеть увидеть главное и не спеша проникнуться духом места.
Описание экскурсии
8:30 — выезд
9:15–10:45 — Балтийск (прогулка, фото, осмотр набережной и порта)
11:15–12:45 — Янтарный (променад по посёлку, посещение частного янтарного производства)
13:15–14:15 — обед (останавливаемся в кафе по пути, в стоимость не входит)
14:30–16:00 — Светлогорск (пешеходная экскурсия по историческому центру и набережной)
16:00–17:30 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе в зависимости от числа участников
- Детское кресло предоставляется по запросу
- В стоимость включены: трансфер по маршруту, вход на частное янтарное производство и экскурсия по нему
- Отдельно оплачиваются: обед, личные расходы на сувениры и изделия из янтаря
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 442 туристов
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!
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