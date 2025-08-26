К Константин

Большое спасибо организаторам и самому экскурсоводу! Учитывая, что пожелания к экскурсии у нас были индивидуальные - организаторы нашли возможность обеспечить посещение назначенных нами мест, а экскурсовод спланировал все так, что и по времени и по содержанию экскурсия получилась интересной, познавательной и не сильно утомительной.