Велоприключение на Балтике объединяет захватывающие пейзажи и исторические тайны.
Участники проедут по маршруту древних римлян, узнают о тевтонских рыцарях и увидят Камень лжи в Пионерске. Пикник на пляже станет отличным завершением дня. Маршрут проходит по безопасной велодорожке, а темп поездки позволяет наслаждаться видами. Велотур идеально подходит для любителей природы и истории, желающих провести день на свежем воздухе
Участники проедут по маршруту древних римлян, узнают о тевтонских рыцарях и увидят Камень лжи в Пионерске. Пикник на пляже станет отличным завершением дня. Маршрут проходит по безопасной велодорожке, а темп поездки позволяет наслаждаться видами. Велотур идеально подходит для любителей природы и истории, желающих провести день на свежем воздухе
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Живописные велодорожки
- 🏖️ Пикник на пляже
- 🏰 Исторические легенды
- 🌲 Природа и свежий воздух
- 📸 Фотогеничные пейзажи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Светлогорск
- Пионерский
- Камень лжи
Описание экскурсии
Светлогорск — уютные домики с черепичными крышами, словно сошедшие с открытки 19 века, и статус «медленного города», где ценится каждое мгновение.
Пионерский — мощённые брусчаткой улицы, фахверковые виллы, пансионаты начала 20 столетия и пляж, усыпанный янтарём.
Пикник на пляже с видом на бескрайнее море, золотые дюны и сосновый лес.
Зеленоградск — лабиринт улочек с немецкими домами, где средневековые легенды переплетаются с современными кофейнями, а променад манит закатами.
Вам предстоит:
- проехать по следам древних римлян, чьи караваны, нагруженные таинственным «солнечным камнем», прокладывали Великий янтарный путь
- встретиться с Камнем лжи в Пионерске (бывшем Нойкурене), который столетия назад был немым судьёй для прусских рыбаков: говорят, его холодная поверхность обжигала ладони тех, кто осмеливался солгать…
- прикоснуться к эпохе тевтонских рыцарей: поговаривают, что их тени до сих пор бродят среди руин бывших замков, а ветер доносит звон мечей, затерянный в веках
- попробовать лучшую шаверму Калининградской области (по желанию)
Организационные детали
- Эту программу можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности маршрута
- Начать можно как в Зеленоградске, так и в Светлогорске. Маршрут предполагается только в одну сторону, добраться до точки старта вы сможете на велосипеде, электричке или такси
- Это не экстремальный маршрут — дорога проходит по организованной велодорожке. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное — уметь ездить на велосипеде
- Длина маршрута — около 20 км
Что входит в стоимость, а что нет
- Аренда велосипедов оплачивается отдельно. Вам нужно самостоятельно подобрать под себя велосипед в любом пункте проката, желательно горный, либо написать нам, мы организуем аренду
- Закуски для пикника входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донестиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
26 авг 2025
Большое спасибо организаторам и самому экскурсоводу! Учитывая, что пожелания к экскурсии у нас были индивидуальные - организаторы нашли возможность обеспечить посещение назначенных нами мест, а экскурсовод спланировал все так, что и по времени и по содержанию экскурсия получилась интересной, познавательной и не сильно утомительной.
Е
Евгений
7 июл 2025
Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).
Очень красивая велодорожка, супер пикник, в локации примерно посередине есть кафе, можно купить чай/кофе, закуски и тд.
Очень красивая велодорожка, супер пикник, в локации примерно посередине есть кафе, можно купить чай/кофе, закуски и тд.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
4400 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как деревеньки стали курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Насладитесь природой и историей Балтики: от дюн Куршской косы до прусских вилл Светлогорска и уютного Зеленоградска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.