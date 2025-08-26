Мои заказы

Велоприключение на Балтике - с историей и пикником

Прокатитесь по живописной велодорожке Калининградского побережья, наслаждаясь историей и природой. Впереди - пикник с видом на море
Велоприключение на Балтике объединяет захватывающие пейзажи и исторические тайны.

Участники проедут по маршруту древних римлян, узнают о тевтонских рыцарях и увидят Камень лжи в Пионерске. Пикник на пляже станет отличным завершением дня. Маршрут проходит по безопасной велодорожке, а темп поездки позволяет наслаждаться видами. Велотур идеально подходит для любителей природы и истории, желающих провести день на свежем воздухе
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Живописные велодорожки
  • 🏖️ Пикник на пляже
  • 🏰 Исторические легенды
  • 🌲 Природа и свежий воздух
  • 📸 Фотогеничные пейзажи
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником© Тася
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником© Тася
Велоприключение на Балтике - с историей и пикником© Тася
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Светлогорск
  • Пионерский
  • Камень лжи

Описание экскурсии

Светлогорск — уютные домики с черепичными крышами, словно сошедшие с открытки 19 века, и статус «медленного города», где ценится каждое мгновение.

Пионерский — мощённые брусчаткой улицы, фахверковые виллы, пансионаты начала 20 столетия и пляж, усыпанный янтарём.

Пикник на пляже с видом на бескрайнее море, золотые дюны и сосновый лес.

Зеленоградск — лабиринт улочек с немецкими домами, где средневековые легенды переплетаются с современными кофейнями, а променад манит закатами.

Вам предстоит:

  • проехать по следам древних римлян, чьи караваны, нагруженные таинственным «солнечным камнем», прокладывали Великий янтарный путь
  • встретиться с Камнем лжи в Пионерске (бывшем Нойкурене), который столетия назад был немым судьёй для прусских рыбаков: говорят, его холодная поверхность обжигала ладони тех, кто осмеливался солгать…
  • прикоснуться к эпохе тевтонских рыцарей: поговаривают, что их тени до сих пор бродят среди руин бывших замков, а ветер доносит звон мечей, затерянный в веках
  • попробовать лучшую шаверму Калининградской области (по желанию)

Организационные детали

  • Эту программу можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности маршрута

  • Начать можно как в Зеленоградске, так и в Светлогорске. Маршрут предполагается только в одну сторону, добраться до точки старта вы сможете на велосипеде, электричке или такси
  • Это не экстремальный маршрут — дорога проходит по организованной велодорожке. Мы путешествуем в комфортном темпе, особенная подготовка не требуется. Главное — уметь ездить на велосипеде
  • Длина маршрута — около 20 км

Что входит в стоимость, а что нет

  • Аренда велосипедов оплачивается отдельно. Вам нужно самостоятельно подобрать под себя велосипед в любом пункте проката, желательно горный, либо написать нам, мы организуем аренду
  • Закуски для пикника входят в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Константин
26 авг 2025
Большое спасибо организаторам и самому экскурсоводу! Учитывая, что пожелания к экскурсии у нас были индивидуальные - организаторы нашли возможность обеспечить посещение назначенных нами мест, а экскурсовод спланировал все так, что и по времени и по содержанию экскурсия получилась интересной, познавательной и не сильно утомительной.
Е
Евгений
7 июл 2025
Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).
Очень красивая велодорожка, супер пикник, в локации примерно посередине есть кафе, можно купить чай/кофе, закуски и тд.
Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).Отлична прогулка на велосипеде. Советую арендовать электровелосипед (в Светлогорске и Зеленоградске есть несколько пунктов).

Входит в следующие категории Зеленоградска

