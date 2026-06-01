Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
А в посёлке Янтарном находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают этот солнечный камень.
Мы посетим смотровую площадку, понаблюдаем за процессом и добудем для себя несколько янтариков в мини-карьере.
А в посёлке Янтарном находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают этот солнечный камень.
Мы посетим смотровую площадку, понаблюдаем за процессом и добудем для себя несколько янтариков в мини-карьере.
Описание экскурсии
На экскурсии вы узнаете про янтарь всё: как его добывают и как обрабатывают, что из него производят, почему этот камень появился именно здесь и многое другое. В программе:
- Смотровая площадка карьера, где добывают 90% янтаря в мире
- Янтарная пирамида, выложенная из натурального янтаря
- Парк динозавров с оживающими статуями исчезнувших животных
- «Янтарная лагуна» — самое сердце ювелирного производства, где мастера расскажут вам о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий
- Парк Беккера. Средний возраст деревьев здесь — 300 лет!
- Пляж посёлка Янтарного. Прогулка по променаду станет приятным завершением экскурсии
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, проход на смотровую площадку карьера, посещение производства «Янтарная лагуна». Отдельно по желанию оплачивается обед
- Поедем на автобусе туристического класса «мерседес». Дорога в одну сторону займёт 30–40 минут
- Оплата остатка стоимости производится на посадке по QR-коду, который предоставит гид
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 712 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Янтарное эльдорадо»
Мини-группа
до 5 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск - из Зеленоградска
Поискать «солнечный камень», полюбоваться немецкой архитектурой и ощутить мощь российского флота
Начало: На улице Тургенева
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
5300 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
4400 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Откройте для себя чарующие Светлогорск и Янтарный: старинные парки, производство янтаря и виды на Балтийское море ждут вас
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
8 июн в 10:30
2190 ₽
2576 ₽ за человека
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Окружная
Расписание: во вторник и четверг в 09:15
9 июн в 09:15
11 июн в 09:15
1900 ₽ за человека
3250 ₽ за человека