читать дальше безумно интересно рассказал на протяжении всего дня, даже ребенок 7 лет ни разу не взял в руки телефон (это дорогого стоит!). Игорь, спасибо Вам огромное за полученные эмоции, за подарки и конечно незабываемый день! С Ув. Светлана

Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь