скидка
10%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
18 сен в 08:45
50004 500₽ за человека
скидка
20%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
18 сен в 08:00
22 сен в 08:00
3000024 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
19 сен в 09:00
21 сен в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 сентября 2024Экскурсия насыщенная, для тех, кто впервые на Балтике, подойдёт отлично. Оч понравился микроавтобус, сиденья широкие, сидели сзади, удобно как нигде.
- РРегина7 сентября 2024Отличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 чел. Спасибо гиду Владимиру за
- ААртём1 сентября 2024Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию)
- ННаталья23 августа 2024Благодарим Игоря Краснощёкова за чудесную экскурсию по побережью Балтики!
- ДДмитрий10 мая 2024Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
- ССветлана7 мая 2024Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Пальмникена»
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