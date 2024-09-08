Кирха Пальмникена – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирха Пальмникена» в Зеленоградске, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
31 отзыв
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
18 сен в 08:45
50004 500 за человека
Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
На машине
скидка
20%
17 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
18 сен в 08:00
22 сен в 08:00
3000024 000 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
19 сен в 09:00
21 сен в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Экскурсия насыщенная, для тех, кто впервые на Балтике, подойдёт отлично. Оч понравился микроавтобус, сиденья широкие, сидели сзади, удобно как нигде.
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    Гид Дмитрий-много знает, отлично поставлен голос, порой, чтобы расшевелить нас, шутит, причём всегда в тему. Даже накокурсы интерактивные умудрялся во время поездки устраивать) узнали много нового, теперь понимаю, что отдел но хочется посетить в следующий раз. Пляж в Янтарном вообще мечта! Спасибо за отличную поездку!

  • Р
    Регина
    7 сентября 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Отличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 чел. Спасибо гиду Владимиру за
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    интересное и увлекательное путешествие. Тем кто будет бронировать данную экскурсию рекомендую надеть удобную обувь и взять купальные принадлежности (так как в Янтарном на Центральном пляже будет остановка для отдыха). Спасибо за отдых!

    Отличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 челОтличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 челОтличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 челОтличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 челОтличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 челОтличная экскурсия по трем городам Балтии. Комфортабельный минвен. Экскурсия получилась почти индивидуальная. Всего было 4 чел
  • А
    Артём
    1 сентября 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию)
  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Благодарим Игоря Краснощёкова за чудесную экскурсию по побережью Балтики!
    Благодарим Игоря Краснощёкова за чудесную экскурсию по побережью Балтики!
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2024
    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь
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    безумно интересно рассказал на протяжении всего дня, даже ребенок 7 лет ни разу не взял в руки телефон (это дорогого стоит!). Игорь, спасибо Вам огромное за полученные эмоции, за подарки и конечно незабываемый день! С Ув. Светлана

    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Пальмникена»

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  3. Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Кирха Пальмникена" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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