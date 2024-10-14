2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
8000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
Погулять по Зеленоградску и познакомиться с особой культурой отдых немецкого Кранца
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
6000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 октября 2024Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
- ЕЕлена19 сентября 2024Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
- ККонстантин25 июля 2024Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Пляжи Зеленоградска»
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