Пляжи Зеленоградска – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи Зеленоградска» в Зеленоградске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
На машине
3 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
8000 за всё до 5 чел.
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
Погулять по Зеленоградску и познакомиться с особой культурой отдых немецкого Кранца
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
6000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 октября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
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    Анастасия проводила нам подробную экскурсию, рассказывала историю города, домов, улиц, парков и многого другого, а также успевала делать фотографии и передавать незабываемую атмосферу. Однозначно советую экскурсию в таком формате с Анастасией!)

    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись
  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
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    часы. Была рассказана история каждой улицы и дома, которые мы проходили, и Анастасия фотографировала. Очень располагающий к себе, легкий, и приятный в общении человек. Рекомендую, получите и удовольствие от проведенного времени, и экскурсию, и фотографии! 😊

  • К
    Константин
    25 июля 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Пляжи Зеленоградска»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
  2. История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
  3. Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Водонапорная башня
  7. Набережная
  8. Высота Мюллера
  9. Замок Шаакен
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
Сейчас в Зеленоградске в категории "Пляжи Зеленоградска" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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