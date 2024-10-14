читать дальше часы. Была рассказана история каждой улицы и дома, которые мы проходили, и Анастасия фотографировала. Очень располагающий к себе, легкий, и приятный в общении человек. Рекомендую, получите и удовольствие от проведенного времени, и экскурсию, и фотографии! 😊

Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные